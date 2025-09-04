Jerry Nadler y el colapso moral de los liberales judíos estadounidenses

4 de septiembre, 2025

Hubo un tiempo en que se podía contar con el representante Jerrold Nadler (D-N.Y.) como defensor incondicional del Estado judío. Lo sé porque le oí hablar en una manifestación proisraelí frente a las Naciones Unidas a finales de la década de 1980. Eran los días oscuros de la Primera Intifada, cuando se hacía evidente que la opinión política liberal de moda empezaba a volverse contra Israel al tener que hacer frente a las violentas manifestaciones palestinas dentro y fuera de sus fronteras. A pesar de que la página editorial del New York Times y otros medios populares en su circunscripción de Manhattan denunciaban los esfuerzos de Jerusalén para hacer frente a la situación, Nadler acudió a expresar su solidaridad.

Eso fue hace mucho tiempo. Pero ahora que este hombre de 78 años ha anunciado esta semana que no se presentará a un 17º mandato en el Congreso, resulta difícil cuadrar los sentimientos que le escuché aquel día con la figura política en la que acabó convirtiéndose.

Eso se hizo evidente en julio cuando, en lugar de aparecer para apoyar al Estado judío, se unió a una protesta contra la justa guerra de autodefensa de Israel, frente al consulado israelí en Nueva York, organizada por el grupo viciosamente antiisraelí T'ruah.

Nadler es más conocido por la mayoría de los estadounidenses debido a sus cuatro años como presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de 2019 a 2023 y por escenificar dos impeachments separados del presidente Donald Trump. Su actitud truculenta durante su tiempo en el candelero parecía encarnar el espíritu hiperpartidista del momento, tanto para liberales como para conservadores. Una oposición visceral a Trump y a los republicanos en todos los temas imaginables jugó bien entre los demócratas, especialmente en su casa del Upper West Side de Manhattan. Incluso está cosechando aplausos de los expertos liberales por su jubilación anuncio por su reconocimiento de que la tradición de su partido, en la que los geriátricos se aferran al poder a expensas de los más jóvenes y, como con el ejemplo del presidente Joe Biden, más allá del punto en el que son competentes, es algo que tiene que acabar.

Cobardía en un momento de peligro



Su renuncia a un escaño seguro y profundamente azul en la Cámara de Representantes, donde el GOP apenas existe, ha desatado un frenesí entre políticos y celebridades demócratas, incluida Chelsea Clinton, ansiosa por sucederle. Pero la elegancia con la que deja el cargo puede ser lo mejor que puede decirse del final de su carrera. Aunque puede que estuviera dispuesto a defender a Israel hace tres décadas y media, en el momento de mayor peligro para los judíos estadounidenses y el Estado judío, ha abandonado su causa.

En los dos años transcurridos desde los ataques palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, Nadler ha proporcionado un preocupante ejemplo de cómo destacados demócratas liberales han optado por ponerse del lado de los enemigos del Estado judío.

Demostró que su prioridad era mantenerse en sintonía con la base izquierdista de su partido y no en defender a los judíos durante el aumento sin precedentes del antisemitismo tras el 7 de octubre. defendió a principales odiadores de judíos como Mahmoud Khalil, organizador de las turbas pro-Hamas en la Universidad de Columbia, en su propio distrito. Se opuso a los esfuerzos de la administración para obligar a Columbia y otras universidades a poner fin a su tolerancia y fomento del antisemitismo en sus campus. Y, aun declarándose partidario de Israel, se unió a quienes difundían la propaganda de Hamás sobre la guerra actual, además de hacerse eco de los libelos de sangre sobre el Estado judío y su gobierno como culpables de matanzas masivas y crímenes de guerra, apoyando incluso un embargo de armas sobre él.

Por si fuera poco, este verano Nadler apoyó al asambleísta del estado de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata y virulento antisemita, después de que ganara las primarias demócratas a la alcaldía en junio. Mientras muchos de sus vecinos de lo que algunos wags llaman la "República Popular del Upper West Side" temen por su futuro en la mayor ciudad judía del mundo, Nadler allanaba el camino de la victoria a un hombre que piensa que no hay nada malo en los cánticos que abogan por el genocidio judío y la destrucción de Israel ("Del río al mar") y el terrorismo contra los judíos ("Globalizar la intifada").

¿Por qué siguió Nadler este camino?

A diferencia de muchos de sus colegas de la actual bancada demócrata, Nadler había intentado, como señaló The New York Times, "abrir un espacio para una política que fuera a la vez proisraelí y progresista". Aunque eso pudo haber funcionado en una época anterior en la que hablar de un consenso bipartidista pro-Israel era más descriptivo que aspiracional, la trayectoria profesional de Nadler demuestra que las dos categorías ya no son compatibles. De hecho, ahora se excluyen mutuamente.

El giro a la izquierda



Nadler y otros culpan de ello a Israel y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Por supuesto, el líder del Estado judío y su Gobierno no están exentos de críticas; sin embargo, lo que ha ocurrido dentro del Partido Demócrata tiene muy poco que ver con las acciones de uno u otro. La supuesta explicación de su distanciamiento es que se han desilusionado con las políticas israelíes. Pero la verdad es que están siguiendo el ejemplo de los progresistas que siempre han estado en contra de la existencia de Israel. Eso es producto de la adopción por parte de la izquierda de los mitos tóxicos de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos que tachan a Israel y a los judíos de "opresores blancos", que siempre están equivocados y, por tanto, deben ser derribados.

Como hemos visto en los días, semanas y meses transcurridos desde el 7 de octubre, el razonamiento de quienes se oponen a la guerra justa de Israel para erradicar a Hamás tiene más que ver con la creencia de que Israel simplemente debe aceptar la presencia continuada en su frontera sur de una entidad terrorista islamista comprometida a repetir esas atrocidades indescriptibles. Sus críticas a los esfuerzos del Estado judío por erradicar a estos asesinos genocidas no se basaban en ninguna prueba real de crímenes de guerra, y mucho menos de "genocidio", sino en la repetición de las mentiras de los operativos de Hamás y sus cómplices.

Peor aún, esta postura implicaba la voluntad de racionalizar y excusar la forma en que el movimiento pro-Hamás en Estados Unidos participaba en actos de flagrante intimidación y violencia antisemita. En un momento en el que cada vez más judíos se sentían atacados, incluso en instituciones como Columbia, donde se sentían más a gusto, algunos demócratas, como Nadler y el líder de la minoría del Senado Charles Schumer (D-N.Y.), afirmaron ser sus defensores. Pero en lugar de ayudar a frenar la marea de odio, seguían centrados principalmente en atacar a Trump, incluso cuando él estaba haciendo más por combatir el antisemitismo de lo que ellos habían hecho nunca.

Tal vez ni siquiera un gran hombre podría haber invertido la tendencia. Pero un pensador independiente podría haber buscado obstinadamente oponerse a la forma en que la base de su partido había sucumbido a la extrema izquierda de una manera que habría sido impensable cuando Nadler hablaba en defensa de Israel en las esquinas de Nueva York.

El arco de un político de carrera



A pesar de su evidente habilidad para mantenerse en el cargo, nadie ha acusado nunca a Nadler de pensamiento independiente, y mucho menos de grandeza.

Nadler es un ejemplo clásico de político de carrera. Elegido por primera vez para la Asamblea del Estado de Nueva York en 1976, a la edad de 29 años, pasó la siguiente década y media persiguiendo obstinadamente un cargo más alto, perdiendo las elecciones a presidente del distrito de Manhattan y a controlador de la ciudad de Nueva York antes de ganar finalmente un escaño en la Cámara de Representantes en 1992. Desde entonces, nunca se ha enfrentado a una oposición seria, aunque estaba claro que podría ser vulnerable a un aspirante más joven e incluso más izquierdista en las primarias de 2026.

Su historia, sin embargo, es más que la de un típico pirata político. Su camino desde ser un liberal incondicional pro-Israel hasta su postura actual, en la que sigue cobardemente la moda política del momento, incluso si eso significa imitar los temas de conversación pro-Hamas, proporciona una visión de un camino similar que siguen muchos judíos estadounidenses.

Si muchos liberales se están distanciando ahora de Israel, no es tanto como resultado de su horror ante el espectáculo de que Israel se vea obligado a librar una guerra contra un enemigo, decidido a sacrificar a su propia población en el altar de su pervertida causa. Más bien, es producto de la forma en que el partidismo ha abrumado todas las demás preocupaciones para ellos y tantos otros estadounidenses.

Cuando ser pro-Israel se consideraba compatible con ser demócrata o incluso una posición natural para alguien del partido, no había ningún coste en hacerlo. Pero una vez que las voces de la izquierda interseccional se convirtieron en las más ruidosas en ese lado del pasillo, políticos como Nadler comenzaron a alejarse de sus posturas anteriores.

Eso se aceleró una vez que Trump bajó por la escalera mecánica y entró en la vida de los estadounidenses en 2015. Tan grande es el antagonismo hacia el 45º/47º presidente que a los demócratas liberales les resultó imposible hacer causa común con él, incluso cuando hizo cosas por las que habían abogado durante mucho tiempo, como trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Nadler fue durante mucho tiempo partidario del traslado; sin embargo, cuando Trump finalmente lo hizo, se unió con los que odian a Israel de J Street para oponerse.

Peor aún, Nadler cambió de posición respecto a la ampliamente aceptada definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Inicialmente, patrocinador de la Ley de Concienciación sobre el antisemitismo que la consagraba en la legislación estadounidense, finalmente se opuso a ella. A pesar de sus falsas protestas, lo hizo solo porque Trump lo había adoptado, y para que sus colegas demócratas, como las congresistas Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) y Rashida Tlaib (demócrata de Michigan), así como Mamdani, no fueran debidamente etiquetados como los judíos que odian.

El ascenso de Trump ha desencadenado un realineamiento general en la política estadounidense, donde los votantes de clase trabajadora de todas las razas están abandonando a los demócratas por el Partido Republicano, y las élites con credenciales se están moviendo en la dirección opuesta. La inmensa mayoría de los judíos han sido un bloque de votantes fiable para los demócratas durante el último siglo. Esta lealtad partidista encaja perfectamente en el marco político actual, ya que se encuentran entre los elementos de la población con más probabilidades de tener estudios universitarios y, por tanto, de inclinarse hacia la izquierda.

Un dilema judío



Pero los acontecimientos de los dos últimos años también han creado un dilema para los judíos estadounidenses. Algunos demócratas de toda la vida reconocen ahora que, por muchas diferencias que tengan con Trump y la mayoría de los republicanos, en la única cuestión que está más directamente relacionada con su seguridad y la de sus compañeros judíos aquí y en Israel, están fuera del nuevo consenso de su partido.

Eso les plantea una difícil elección en la que deben decidir cuál es su prioridad: permanecer leales a los demócratas y priorizar su odio a Trump, o taparse la nariz y alejarse de un partido que está cada vez más del lado de quienes buscan la destrucción de Israel y permiten el antisemitismo en Estados Unidos.

Los que eligen esto último ejemplifican el colapso moral de una marca de liberalismo estadounidense que es incapaz de defender sus valores contra progresistas antiliberales y antisemitas que están dispuestos a relegar a los judíos al estatus de minoría "opresora" desprotegida y despreciada.

Sabemos qué elección hizo Jerry Nadler al poner su dedo contra el viento en los últimos años. Abandonó una posición de principios a favor de Israel para buscar el favor de una base del partido que se tragó la gran mentira de que la guerra palestina para destruir el único Estado judío del planeta era el equivalente moral de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Mientras que un número significativo de liberales judíos están empezando a comprender que su hogar político les está rechazando, muchos otros, como Nadler, han elegido a su partido por encima de la lucha contra el antisemitismo.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @jonathans_tobin.



© JNS