El presidente francés, Macron, premia el terrorismo y fomenta la masacre

2 de septiembre, 2025

24 de julio de 2025: El presidente francés Emmanuel Macron anuncia que reconocerá oficialmente a un “Estado palestino”. Difunde una carta que envió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y elogia sus “valientes compromisos”. En ella, Macron enfatiza su deseo de “cumplir las legítimas aspiraciones del pueblo palestino” y afirma que “debemos implementar de inmediato un alto el fuego, liberar a todos los rehenes y brindar ayuda humanitaria masiva al pueblo de Gaza”, según se informó. Sin embargo, no condicionó el reconocimiento de un Estado palestino ficticio a ninguna de estas condiciones.

“ La paz es posible ”, añadió, junto con la idea de que “construir un Estado palestino y garantizar su viabilidad ‘contribuiría a la seguridad de todos en el Medio Oriente’”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió que la decisión “premia al terrorismo” y crearía “una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la decisión de Macron es “una bofetada en la cara de las víctimas del 7 de octubre”.

Hamás, por su parte, felicitó de inmediato a Macron y dijo que su decisión constituía “un paso positivo en la dirección correcta”.

Macron parece indiferente o inconsciente del efecto que su anuncio podría tener en los rehenes que Hamás secuestró y que aún tortura y mata de hambre en sus túneles. También parece ignorar que, aunque Abbas, ahora en el vigésimo año de su mandato de cuatro años, condenó repentinamente la masacre del 7 de octubre de 2023, durante casi dos años la Autoridad Palestina (AP) y su ala política Fatah la celebraron con entusiasmo .

Desde la creación de la Autoridad Palestina en 1994, Abbas ha respaldado con entusiasmo el terrorismo antiisraelí; ha apoyado la eliminación de Israel (aquí y aquí); mantiene un lujoso programa multimillonario de “pago por matar” que financia el asesinato de judíos, y utiliza libros de texto que incitan a los niños a asesinar judíos.

¿Cree Macron realmente que financiar el terrorismo antiisraelí, apoyar la erradicación de Israel e incitar a los niños a matar judíos son “compromisos valientes”?

Macron aparentemente no tiene interés en conocer cuáles son las verdaderas aspiraciones de los árabes palestinos. Encuestas recientes muestran que el 64% de los árabes que viven bajo el Gobierno de la Autoridad Palestina creen que la “solución de dos Estados” “ya no es práctica”, el 72% aprueba la masacre del 7 de octubre y el 41% apoya una “lucha armada” (terrorismo) para destruir a Israel. Entonces, ¿Macron realmente considera estas opiniones —aprobar la masacre de judíos del 7 de octubre de 2023 y continuar el terrorismo para desplazar a Israel— como "aspiraciones legítimas"? Es bueno saberlo.

Macron actúa como si no tuviera idea de que, si hoy se celebraran elecciones en los territorios de Cisjordania gobernados por la Autoridad Palestina, Hamás ganaría por abrumadora mayoría, lo que significaría que el Estado que planea reconocer sería un Estado terrorista liderado por una organización dedicada a borrar a Israel. Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia también aprobaron reconocer a un Estado terrorista.

Macron dice que quiere “la liberación de todos los rehenes”, pero su anuncio bien podría haberlos condenado."Las conversaciones con Hamás fracasaron el día en que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino", afirmó Rubio. En cuanto se anunció la decisión de Macron, Hamás rompió las negociaciones. Macron puede haber sentenciado a muerte a los rehenes restantes.

Tras ver las horribles imágenes de rehenes esqueléticos, torturados y hambrientos liberados por Hamás, Macron escribió: “Crueldad abyecta, inhumanidad sin límites: esto es lo que encarna Hamás”. Sin embargo, esta observación no lo llevó a cambiar su postura ni a imponer condiciones.

Los llamados de Macron a un alto el fuego inmediato podrían salvar a Hamás de la destrucción, exactamente lo que Hamás y Catar desean.

Macron apenas menciona la masacre del 7 de octubre, omitiendo convenientemente que fue la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Esta “omisión” equivale a exonerar a Hamás de la magnitud de su crimen. La declaración de Macron no solo es “una bofetada a las víctimas del 7 de octubre”, es una bofetada a todos los israelíes que aún viven con el dolor de esa masacre; a todas las familias de rehenes que conocen el horror del trato que Hamás sigue infligiendo a quienes aún mantiene cautivos; a todos los soldados israelíes que arriesgan sus vidas para que no vuelva a ocurrir otra masacre, y a todos los israelíes que desean que la amenaza del terrorismo que pesa sobre su país y sobre ellos desaparezca para siempre.

Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia deben ver que el Estado terrorista que están por reconocer no tiene fronteras, ni territorio internacionalmente reconocido, ni cumple ningún criterio exigido en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933) para ser reconocido.

También deben ver que la ONU solo puede reconocer un Estado bajo condiciones muy específicas que probablemente no se cumplan. El Capítulo II, Artículo 4 de la Carta de la ONU establece que la admisión de un Estado como miembro “se efectuará mediante decisión de la Asamblea General, previa recomendación del Consejo de Seguridad”.

Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia sin duda comprenden que incluso si hubiera un voto afirmativo en la Asamblea General, Estados Unidos lo vetaría de inmediato. Aun si los demócratas volvieran al poder, no es probable que apoyaran la creación de un Estado terrorista y genocida.

Además, saben que el Artículo 80 de la Carta de la ONU hace imposible crear un Estado palestino en el territorio de Gaza y Cisjordania sin el acuerdo de Israel. El difunto abogado israelí Howard Grief señaló:

“El Artículo 80 de la Carta de la ONU, conocido extraoficialmente como la Cláusula del Pueblo Judío, que preserva intactos todos los derechos otorgados a los judíos bajo el Mandato para Palestina, incluso después de su expiración el 14 y 15 de mayo de 1948.”

Y añadió:

“Como resultado directo del Artículo 80, la ONU no puede transferir estos derechos sobre ninguna parte de Palestina, que pertenecen al pueblo judío, a ninguna entidad no judía.”

Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia también saben que Israel no puede detener la guerra sin el regreso de todos los rehenes. ¿Qué harían si sus ciudadanos estuvieran secuestrados? ¿O acaso ya lo están?

Tras el 7 de octubre de 2023, Israel no tiene otra opción que oponerse firmemente a la creación de cualquier Estado terrorista que lo amenace en sus fronteras. Si Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia están tan comprometidos con la creación de un Estado palestino, seguramente estarán dispuestos a donar parte de su abundante territorio para ello.

Macron solo quiere ejercer mayor presión sobre Israel. Observa que se ha gestado una fuerte hostilidad hacia Israel en el mundo occidental, y aparentemente disfruta actuando como su figura decorativa.

Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia podrían estar acompañados por Portugal. Su primer ministro, Luis Montenegro, ha dicho que se inclina por un “reconocimiento rápido” de un Estado palestino.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, fue más moderado pero señaló:

“Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino llega más bien al final de ese proceso. Pero un proceso así debe comenzar ahora.”

El 21 de julio, los líderes de 31 países emitieron una declaración conjunta sobre los “Territorios Palestinos Ocupados” que equivalía a una difamación sangrienta, afirmando que Israel practica la matanza inhumana de civiles, incluidos niños, ignora las necesidades más básicas de los habitantes de Gaza y les niega la asistencia humanitaria esencial. Hamás —evitándose cuidadosamente su referencia como organización terrorista y su culpabilidad— se menciona solo una vez.

Una conferencia sobre la “cuestión de Palestina”, copresidida por Francia y Arabia Saudita en Nueva York en julio, llevó a una declaración conjunta “instando a la acción colectiva para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una resolución justa, pacífica y duradera del conflicto israelo-palestino”. La declaración —firmada por 17 países, la Liga Árabe de 22 miembros y toda la Unión Europea— estableció que Hamás debe transferir la autoridad a la Autoridad Palestina con miras a la creación de un “Estado palestino desmilitarizado” que viva junto a Israel en paz y seguridad. Cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005, no se suponía que el enclave se convirtiera en un territorio militarizado ni en una entidad terrorista. Aun así ocurrió, y con toda probabilidad volvería a suceder a menos que Israel lo impidiera otra vez.

La población de la Franja de Gaza votó por Hamás en 2006. En 2007, miembros de la Autoridad Palestina fueron expulsados, encarcelados o ejecutados en un golpe.

Ahora se acusa falsamente a Israel de provocar una hambruna en Gaza. La mayoría de los comentaristas ignora por completo que Hamás ha robado constantemente la ayuda alimentaria que entra en Gaza, la ha almacenado y revendió a precios extorsivos. También omiten que, en la entrada a Gaza, unos 1.000 camiones estuvieron bloqueados durante días porque la ONU se negó a distribuir la ayuda, dejándola pudrirse al sol, incluso después de que Israel ofreciera protección militar a la ONU.

El OOPS (UNRWA), que emplea a miembros de Hamás, utiliza cifras falsas de Hamás y acusa falsamente a Israel de matar a árabes palestinos que buscaban comida. Las cifras falsas difundidas por la UNRWA se usan en todo el mundo para criminalizar aún más a Israel. Fotos de un niño árabe demacrado debido a una enfermedad genética fueron presentadas, falsamente, como imágenes de un niño muriendo de hambre por culpa de Israel.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. La CPI los acusó —no a Hamás, que robó la mayor parte de los alimentos— de crímenes de lesa humanidad.

Hamás es una organización con objetivos genocidas abiertamente expresados:

“Israel existirá y continuará existiendo hasta que el islam lo elimine, tal como eliminó a otros antes” (El mártir, imán Hassan al-Banna, de bendita memoria).

– Preambulo del Pacto de Hamás, 1988

“El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos (matando a los judíos), cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: Oh musulmanes, oh Abdulla [siervo de Alá], hay un judío detrás de mí, ven y mátalo.”

– Pacto de Hamás, Artículo 7

“No hay solución para la cuestión palestina excepto mediante la yihad. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos inútiles.”

– Pacto de Hamás, Artículo 13

La masacre del 7 de octubre de 2023 tuvo intenciones genocidas que los líderes de Hamás ni siquiera intentaron ocultar. Sin embargo, se acusa calumniosamente a Israel de genocidio. La realidad bien documentada es que el ejército israelí hace todo lo posible por evitar bajas civiles en Gaza. John Spencer, presidente de Estudios de Guerra Urbana en el Instituto Moderno de Guerra de West Point, que ha estado con las FDI en Gaza cuatro veces, afirmó:

“No hay genocidio en Gaza… Israel ha tomado medidas extraordinarias para limitar el daño a civiles. Advierte antes de los ataques mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, panfletos y transmisiones. Abre corredores seguros y pausa operaciones para que los civiles puedan salir de las zonas de combate. Monitorea la presencia civil hasta el nivel de cada edificio. He visto misiones retrasadas o canceladas porque había niños cerca. He visto a soldados israelíes bajo fuego recibir la orden de no responder porque podían resultar heridos civiles.”

Aun así, la acusación de genocidio contra Israel es difundida no solo por grupos extremistas que apoyan a Hamás, sino también por organizaciones llamadas de derechos humanos como Amnistía Internacional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a decir que la situación en Gaza es “el mayor genocidio del siglo”. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, utilizó el término “genocidio” para describir la situación en Gaza. El 28 de mayo de 2024, España, Irlanda y Noruega se apresuraron a “reconocer” un Estado palestino ficticio.

Esta continua demonización de Israel ha generado, lamentablemente, un creciente odio hacia Israel , un pequeño país que, irónicamente, lucha por proteger a los mismos países que lo difaman. Un agradecimiento sería un detalle. Es esta calumnia la que ha provocado una explosión de actos antisemitas en Europa.

El columnista Jonathan Tobin escribió:

“El odio a los judíos no solo ha vuelto a estar de moda… ha sido sancionado por los estamentos intelectuales, académicos, legales y culturales en todo el mundo, que ahora consideran al antisionismo como un punto de vista legítimo, incluso ilustrado, aunque es una idea prejuiciosa que niega derechos a los judíos—derechos que no se niegan a nadie más.”

El odio más antiguo no está muerto. Solo tiene nuevas excusas, nuevas vestiduras.

En un discurso ante el Congreso el 24 de julio de 2024, el primer ministro Netanyahu describió las difamatorias acusaciones contra Israel, abundantes durante décadas, y el consecuente aumento del antisemitismo. Enfatizó lo valiosa que es la amistad de Estados Unidos con Israel en estas circunstancias decisivas. Añadió que Israel lucharía y no se doblegaría, pero que había un riesgo creciente de que las democracias no comprendieran el peligro extremista y la urgente necesidad de derrotarlo.

Lo que está en juego ahora no es solo la supervivencia de Israel, sino la necesidad de que las democracias entiendan el peligro central que enfrentan y finalmente comiencen a combatirlo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos agradecidos por las arduamente ganadas libertades del mundo democrático vieron que la única salida no era el compromiso ni la sumisión, sino la destrucción total del Tercer Reich —no darle un “Estado”.

