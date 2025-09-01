Una encuesta revela que el 60% de la Generación Z estadounidense apoya a Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de septiembre, 2025

Una encuesta reciente reveló que el 60% de la Generación Z en Estados Unidos favorece al grupo terrorista Hamás sobre Israel. De los grupos de edad encuestados, el de 18 a 24 años fue el único que eligió a Hamás.

Sin embargo, el apoyo a Israel disminuyó a medida que los encuestados eran más jóvenes, desde el 89% de apoyo al Estado judío entre los mayores de 65 años hasta el 70% de apoyo entre los jóvenes de 35 a 44 años.

Luego se produjo el cambio entre la Generación Z, que pasó a apoyar mayoritariamente a Hamás.

La encuesta, realizada en línea por la Universidad de Harvard y la Harris Research Foundation los días 20 y 21 de agosto entre 2.025 votantes registrados, tenía un margen de error de ±2,2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Esta encuesta sigue a otra realizada en marzo, según la cual el 48% de los jóvenes de 18 a 24 años apoyaban a Hamás frente al Estado judío.

Una mayoría de todos los grupos de edad (78%) apoyó la postura de que Hamás debe liberar a todos los rehenes restantes sin condiciones o afrontar graves consecuencias. Pero el número de los que se oponían a esa postura aumentaba a medida que disminuía la edad.

A la pregunta de si Israel debería llegar a un acuerdo con Hamás para recuperar a todos los rehenes dejando al grupo terrorista en el poder, o sólo llegar a un acuerdo si Hamás se va de Gaza, la mayoría (58%) apoyó sólo llegar a un acuerdo si la organización islamista abandona el control de la Franja.

Una vez más, el número de los que apoyan un acuerdo solo si Hamás sale de Gaza disminuye a medida que los encuestados son más jóvenes, con un 59% de la Generación Z que dice hacer un trato incluso si el grupo terrorista permanece.

Según la encuesta, los demócratas y republicanos siguen apoyando a Israel frente a Hamás. El 82% de los votantes del Partido Republicano apoyó al Estado judío frente al 18% del grupo terrorista. Entre los demócratas, el 67% respaldó a Israel y el 33% a Hamás.

Las tormentas obligan a retroceder a la flotilla de Gaza con Greta Thunberg

Una flottilla con destino a Gaza formada por decenas de barcos, entre ellos uno en el que viajaba la activista sueca antiisraelí Greta Thunberg, se vio obligada a regresar hasta el puerto de Barcelona debido al temporal, según informaron el lunes los organizadores.



La flotilla Global Sumud (firmeza en árabe) publicó un comunicado en su canal de Telegram en el que informaba de que la salida de la misión se había "retrasado para priorizar la seguridad en medio de los fuertes vientos del Mediterráneo".



"Realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para permitir que pasara la tormenta. Esto significó retrasar nuestra salida para evitar el riesgo de complicaciones con los barcos más pequeños", añadiendo que los buques se enfrentaban a vientos de 30 nudos (35 mph o 56 kph).

© JNS