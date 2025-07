Un año después de Butler: los fallos del Servicio Secreto al descubierto, pero los motivos del posible asesino siguen sin conocerse

Publicado por Steven Richards 21 de julio, 2025

Recién pasado el oscuro primer aniversario del primer intento de asesinato contra el entonces candidato Donald Trump en Butler, Pensilvania, el pueblo estadounidense sabe más que nunca sobre los fallos de seguridad que condujeron al incidente y que fueron descubiertos por las investigaciones del Congreso y de organismos de control federales.

Sin embargo, varias preguntas importantes siguen sin respuesta sobre lo que ocurrió ese día, dijo a Just the News el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, cuyo comité está dirigiendo una investigación sobre el incidente. La principal incógnita: la motivación del presunto asesino.

Difusión de imágenes de vídeo

El senador Johnson dijo que un importante paso siguiente sería que las fuerzas del orden hicieran públicas las imágenes de vídeo y otras pruebas, incluidos los documentos de la investigación del FBI, relacionados con el intento de asesinato para ofrecer más transparencia al público estadounidense.

"Pedimos sus notas, los 302 de esos interrogatorios del FBI. Nos gustaría ver el vídeo de las cámaras corporales. Nos gustaría ver las cámaras de los coches, ya sabes, queremos ver todas esas pruebas", dijo Johnson al programa de televisión Just the News, No Noise esta semana. "El pueblo estadounidense tiene derecho a ver esto".

El senador Johnson encabezó una temprana investigación del Senado sobre el intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. El 13 de julio se cumplió un año de ese atentado, en el que Thomas Crooks escaló un edificio que daba a un mitin de Trump mientras el expresidente hablaba y disparó múltiples veces contra la multitud, hiriendo al expresidente y matando al jefe de bomberos del municipio de Buffalo Corey Comperatore que se encontraba entre los asistentes.

Citaciones judiciales en aras de la transparencia

Pocos días antes del aniversario, el senador Johnson emitió nuevas citaciones al Departamento de Justicia y al FBI para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con Crooks, cualquier informe forense sobre el intento de asesinato y los registros sobre el sospechoso de cualquier investigación policial.

Johnson dijo que aprobó las citaciones para obtener más información después de enfrentarse a las evasivas de ambas agencias desde el incidente. Sin embargo, el senador dijo que las citaciones no deben ser vistas como hostiles y que quiere trabajar en cooperación con los nuevos funcionarios de la administración Trump para completar su investigación.

"Veo esto como una citación amistosa, no adversaria, solo para impulsar la transparencia", dijo Johnson. "Nosotros... descubrimos muchísimo sólo hablando con las fuerzas del orden locales en la semana o dos posteriores, pero luego las fuerzas del orden locales se callaron, probablemente bajo la dirección del FBI".

Johnson dijo que aunque su personal pudo realizar un "par de docenas" de entrevistas con el Servicio Secreto, el FBI tiene registros de "cientos" de entrevistas tomadas tras el incidente que podrían contener información pertinente para su investigación.

El director del FBI de Trump Kash Patel prometió en mayo que la oficina sería totalmente transparente sobre su investigación del intento de asesinato de Crooks. "Vais a saber todo lo que sabemos", dijo Patel a Bret Baier de Fox News.

Un intento de asesinato evitable

Pero mientras que las motivaciones del presunto asesino Thomas Crooks y los resultados de la investigación del FBI sobre Crooks siguen siendo relativamente desconocidos, múltiples investigaciones del Congreso han desvelado detalles significativos sobre los fallos del Servicio Secreto que dibujan el panorama de una agencia plagada de problemas de comunicación, falta de políticas claras para proteger a las personalidades VIP y falta de voluntad para responsabilizar a los líderes de los fallos.

Una investigación del grupo de trabajo bipartidista de la Cámara de Representantes sobre el intento de asesinato de Butler, así como un segundo intento en Florida, concluyó en su informe final de diciembre de 2024 que "los trágicos e impactantes sucesos de Butler, Pensilvania, se podían haber evitado y no deberían haber ocurrido".

El panel culpó a una combinación de fallos en la "planificación, ejecución y liderazgo" previos y durante el mitin del 13 de julio que expusieron al ex presidente al peligro y "minaron la eficacia de los activos humanos y materiales desplegados ese día."

El grupo de trabajo identificó varios puntos de decisión que contribuyeron al fracaso general.

"En primer lugar, el hecho de que no se asegurara una zona de alto riesgo inmediatamente adyacente al lugar de los hechos dio lugar a varios puntos vulnerables que permitieron a Crooks eludir a las fuerzas del orden, subir al tejado del complejo AGR, atravesarlo y abrir fuego", concluyeron los legisladores.

"Fallos en la planificación, las comunicaciones, la seguridad y la asignación de recursos"

El hecho de que el Servicio Secreto no asegurara los terrenos del edificio que Crooks finalmente escaló y utilizó como atalaya para disparar contra Trump, así como la decisión de permitir que multitudes no autorizadas se reunieran en esa propiedad para ver el mitin, hicieron que el posible asesino "fuera más difícil de interceptar" al mostrar un comportamiento sospechoso, dijeron también los legisladores.

Los legisladores también determinaron que el Servicio Secreto no proporcionó la orientación y las instrucciones adecuadas a las fuerzas del orden locales sobre qué entidad era responsable de la zona y no abordó las preocupaciones sobre la insuficiencia de personal para cubrir el evento.

Un informe anterior del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del senador Johnson llegó a conclusiones similares, concluyendo que "los fallos del USSS en la planificación, las comunicaciones, la seguridad y la asignación de recursos para el mitin de Butler del 13 de julio de 2024 eran previsibles, evitables y estaban directamente relacionados con los acontecimientos que desembocaron en el intento de asesinato ese día."

"El Comité también considera que los problemas de comunicación y coordinación en silos entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales siguen sin resolverse y fueron un factor que contribuyó a los fallos en la concentración de Butler del 13 de julio", concluyó el Comité.

El Servicio Secreto recibió información sobre una posible amenaza días antes

La última revisión del incidente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, una copia de la cual fue publicada la semana pasada por el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien encargó el informe, encontró que el Servicio Secreto "no implementó medidas de seguridad que podrían haber evitado el intento de asesinato" del entonces ex presidente Trump.

Lo más llamativo es que la investigación descubrió que el Servicio Secreto había recibido información de inteligencia sobre amenazas 10 días antes del atentado sobre una amenaza contra la vida del entonces candidato Trump.

"Antes del mitin del 13 de julio, funcionarios de alto nivel del Servicio Secreto tuvieron conocimiento de una amenaza contra el entonces expresidente Trump", concluyó la GAO. "Esta información no era específica del mitin del 13 de julio ni del pistolero. No obstante, debido a la práctica de silo del Servicio Secreto para compartir información clasificada sobre amenazas, el personal del Servicio Secreto y de las fuerzas de seguridad locales central para el desarrollo de planes de seguridad del sitio para el mitin no estaban al tanto de la amenaza."

Agentes suspendidos, pero ningún supervisor sancionado

A pesar de los innumerables fallos en las comunicaciones y los procesos identificados por las múltiples investigaciones, el Servicio Secreto aún no ha puesto remedio a los problemas y no ha despedido a ningún agente o supervisor por sus errores.

El subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, reveló recientemente que la agencia suspendió al menos a seis agentes sin sueldo tras el intento de asesinato, pero ninguno fue despedido, Just the News informó a principios de este mes.

Sin embargo, incluso entre los agentes suspendidos,ninguno era el supervisor responsable de revisarlos planes de seguridad de sus subordinados para la manifestación, informó Susan Crabtree, de RealClear Politics. Según Crabtree, los supervisores clave que firmaron el plan de seguridad no sólo fueron pasados por alto para ser objeto de medidas disciplinarias, sino que recibieron ascensos del nuevo director del Servicio Secreto Sean Curran.

Uno de los supervisores, Nick Menster fue reasignado como segundo agente a cargo del destacamento de protección de Lara y Eric Trump. Otro, Nick Olszewski, fue asignado como jefe de la División de Inspección, encargada de garantizar la rendición de cuentas.

"El Servicio Secreto es totalmente responsable de Butler"

Quinn aseguró que el Servicio Secreto está "centrado como un láser" en abordar la "causa raíz" de los fallos y defendió la decisión de la agencia de no despedir a ningún miembro del personal.

"No vamos a despedir para salir de esto. Vamos a centrarnos en la causa raíz y solucionar las deficiencias que nos han puesto en esa situación", dijo. "El Servicio Secreto es totalmente responsable de Butler. Lo de Butler fue un fallo operativo, y hoy estamos centrados en asegurarnos de que no vuelva a ocurrir."

