Los principales medios de comunicación de Occidente: los nuevos portavoces de Irán

Cuando Hamás, aliado de Irán, invadió Israel para perpetrar la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto, la delgada capa de civilización que antes impedía a gran parte de la “élite” mostrar las facetas más repulsivas de su odio hacia los judíos se desvaneció por completo. Ahora está plenamente expuesto, aunque aún disfrazado bajo la apariencia transparente del “antisionismo”. Sus vilificaciones, que difaman falsamente al Estado judío y a sus habitantes, evocan ecos de la propaganda nazi.

Desde que Hamás lanzó la guerra de Gaza en octubre de 2023, han proliferado versiones contemporáneas de la falsa acusación de que los judíos matan a no judíos para utilizar su sangre con fines rituales. Es una mentira que fue ampliamente difundida por los nazis, especialmente por Julius Streicher, el propagandista y editor del periódico del Tercer Reich, Der Stürmer.

Esta vez las mentiras están siendo fabricadas por Irán y su representante Hamás, con la generosa ayuda de la “comunidad internacional”, entre ellos la ONU —véase también aquí—, la Cruz Roja y una variedad de ONG —véanse, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí—, y son difundidas con entusiasmo y sin reservas por los medios tradicionales occidentales —véanse, por ejemplo, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí, para una pequeña fracción de los ejemplos más recientes—. Al haber dejado atrás la religión desde hace tiempo, se ha eliminado el aspecto “ritual” de la difamación, y en su lugar los medios difunden los mensajes totalmente falsos de que los judíos matan por “genocidio” y “apartheid”.

Irán, Hamás y sus más que dispuestos colaboradores en Occidente han atravesado varias versiones de esta difamación en los últimos 20 meses y continúan reciclándolas regularmente para ajustarlas a la agenda actual de Hamás, centrada en mantener el control en Gaza, presumiblemente para continuar presidiendo la erradicación de Israel.

Sin embargo, actualmente Hamás necesita recuperar el control de la ayuda que ingresa en Gaza. Estas donaciones son distribuidas por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel. Anteriormente, la ayuda era distribuida a través de la UNRWA, organización completamente infiltrada por Hamás —véanse aquí cerca de 50 ejemplos de colaboración entre Hamás y la UNRWA—, lo que permitía a la organización terrorista desviar la ayuda humanitaria y utilizarla para sus propios fines, además de vender los excedentes a precios elevados a los gazatíes, para quienes la ayuda estaba destinada de manera gratuita. Como la GHF es independiente, la UNRWA y una gran cantidad de ONG están presionando para que se la elimine y se restituya el control de la ONU.

Para eliminar a la GHF, Hamás ha estado disparando contra los gazatíes que hacen fila para recibir ayuda en los puntos donde opera la GHF, y luego acusa —junto con su cómplice, la ONU— a Israel de cometer las masacres. Los medios tradicionales, como siempre, han difundido con entusiasmo esta mentira, mientras que la ONU la repite en cada ocasión posible, evocando imágenes propias de los nazis sobre malvados soldados judíos asesinando a niños palestinos indefensos mientras hacen fila para recibir ayuda.

"Cualquier operación que canalice a civiles desesperados hacia zonas militarizadas es inherentemente insegura. La búsqueda de alimentos nunca debe ser una sentencia de muerte", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. Más recientemente, Hamás ha reclutado lo que los medios afirman que son 170 organizaciones benéficas y ONG —entre ellas Oxfam, Amnistía Internacional y Save the Children— que han solicitado el cierre de la Fundación Humanitaria de Gaza.

Aparentemente, no ha hecho ninguna diferencia para los medios tradicionales que existan imágenes que muestran que Hamás dispara deliberadamente contra los gazatíes que esperan ayuda, o que les dispara como castigo por recibirla; o que los gazatíes que trabajan para la GHF hayan testificado que Hamás ataca deliberadamente los centros de distribución donde opera la fundación, y que 12 de sus empleados locales han sido asesinados y otros torturados; o que se haya difundido un audio en el que un residente de Gaza explica cómo opera Hamás:

“Miren, así es como operan las fuerzas de Hamás. Le disparan a la gente… deliberadamente… Quieren hacerle creer a la gente que el ejército [israelí] les está disparando.”

Tampoco ha hecho diferencia, al parecer, para los medios tradicionales, el hecho de que el diario Al-Hayat Al-Jadida de la Autoridad Palestina, autodeclarada enemiga de Israel, haya, en un artículo,

Acusado a Hamás de asesinar a residentes de Gaza que intentaban llegar a los centros de distribución de ayuda alimentaria estadounidenses establecidos en la Franja de Gaza. Según el artículo, “escuadrones de la muerte” de la unidad Al-Sahm de Hamás persiguen a los gazatíes que se acercan a los centros de distribución, les disparan y los matan con el pretexto de que están colaborando con esos centros y con Israel.

El artículo añadió que Hamás no duda en atacar a los residentes de Gaza para mantener su monopolio sobre la distribución de alimentos y, con ello, su control, y que Hamás roba la ayuda alimentaria y la vende en el mercado negro.

Irán y Hamás no serían nada si no fuera por los medios tradicionales, que a todos los efectos se han convertido en el Der Stürmer de nuestros tiempos: unos medios que no muestran el más mínimo deseo de investigar y cuestionar las afirmaciones de Hamás, y que en cambio incitan sin descanso contra Israel, fingiendo sordera y ceguera absolutas cada vez que su propaganda difamatoria queda expuesta como lo que es.

El esfuerzo de los medios tradicionales occidentales en nombre de Hamás e Irán —que han buscado aislar políticamente a Israel como parte de su guerra contra el Estado judío— evidentemente ha dado frutos: una mayoría de adultos en muchos países occidentales ahora albergan opiniones negativas sobre Israel.

Según una encuesta reciente del Pew Research Center, “En 20 de los 24 países encuestados, alrededor de la mitad de los adultos o más tienen una opinión desfavorable de Israel. Cerca de tres cuartas partes o más comparten esta visión en Australia, Grecia, Indonesia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Turquía”.

Como señala el exreportero de NPR y CNN, Josh Levs: “Los medios principales están sesgados contra Israel. Lo sé, fui parte de ello.”

“Durante décadas, muchas organizaciones de noticias han enmarcado su cobertura de Medio Oriente, consciente o inconscientemente, con un sesgo antiisraelí. Muchas incluso tienen normas para imponer ese sesgo. Lo sé porque, como periodista en dos de ellas (NPR y CNN), vi estas normas en funcionamiento.”

El ex corresponsal de AP, Matti Friedman, coincide en un artículo en Free Press:

“El nuevo objetivo [del periodismo] no era describir la realidad, sino guiar al lector hacia la conclusión política correcta... Al enfatizar selectivamente algunos hechos y no otros, al borrar el contexto histórico y regional, y al invertir la causa y el efecto, la historia retrataba a Israel como un país cuyas motivaciones solo podían ser malévolas, responsable no solo de sus propias acciones sino también de provocar las acciones de sus enemigos. Descubrí que los periodistas activistas contaban con el respaldo de un mundo afiliado de ONG progresistas y académicos a quienes nos referíamos como expertos, creando un círculo de pensamiento

Estos son solo dos testimonios. Para más información, comience aquí , aquí , aquí , aquí , aquí y aquí .

Y ahí lo tienes.

