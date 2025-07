Israel lanza una campaña contra los intentos de reclutamiento de israelíes por parte de Irán

Tras las más de 35 acusaciones notificadas contra ciudadanos israelíes por sospechas de espionaje para Irán a lo largo del año pasado, la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel de la Oficina del Primer Ministro (PMO, por sus siglas en inglés) junto con la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet) lanzaron este martes una campaña nacional de concienciación para luchar contra el creciente fenómeno.

Las 35 acusaciones se produjeron en el contexto del descubrimiento por parte del Shin Bet y la Policía de Israel de más de 25 casos de israelíes reclutados por Teherán para llevar a cabo diversas misiones en todo el Estado judío, informó la Dirección de la PMO en un comunicado.

La campaña, llamada Dinero fácil, precio alto, tiene dos objetivos centrales. El primero, concienciar sobre el fenómeno y sobre lo fácil que es caer en la colaboración con los manipuladores iraníes, a menudo para obtener beneficios económicos.

El segundo objetivo es hacer hincapié en el precio que supone para la ley ser descubierto por delitos graves contra la seguridad, con duras penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión.

La declaración señala además que la campaña es ahora doblemente importante tras la guerra de 12 días con Irán el mes pasado, y se espera que los iraníes aumenten sus intentos de reclutar israelíes para misiones de espionaje adicionales.

El público será expuesto a la campaña a través de la radio, los principales sitios web de noticias y las redes sociales, según la Dirección.

Como parte de la campaña, se insta a los ciudadanos a denunciar a la Policía cualquier aproximación sospechosa, en línea o de otro tipo.

La semana pasada, la Fiscalía israelí acusó a un residente de 27 años de la ciudad de Be'er Ya'akov, en el centro de Israel, de presunto espionaje en favor de Irán.

Or Beilin, que fue detenido el mes pasado, está acusado de llevar a cabo "misiones" para perjudicar la seguridad nacional israelí a instancias de un agente iraní que respondía al nombre de Yoni, según informes locales.

El sospechoso habría recibido unos 9.000 dólares en criptomonedas de Teherán por pintar grafitis políticos; comprar y quemar uniformes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI); intentar comprar un avión no tripulado; y dejar sumas de dinero en efectivo en diversos lugares públicos del país.

El 3 de julio pasado, tres ciudadanos israelíes fueron acusados de llevar a cabo misiones para la inteligencia iraní, incluido un complot frustrado para asesinar a un alto cargo israelí.

Según una de las acusaciones, Yoni Segal, de 18 años, y Omri Mizrahi, de 20, ambos de la ciudad de Tiberíades, mantuvieron contactos con agentes iraníes desde mediados de mayo hasta su detención el 15 de junio. Se les acusa de recopilar información sobre centros comerciales y hospitales israelíes -documentando entradas, medidas de seguridad y salidas de emergencia en centros de Haifa, Tiberíades y Tel Aviv- a petición de sus superiores.

Los fiscales alegan que a Segal y Mizrahi les prometieron cientos de miles de shekels en criptomonedas y el traslado a Irán si llevaban a cabo el asesinato planeado. Los sospechosos fueron detenidos cuando se disponían a viajar al extranjero para recibir un entrenamiento en el uso de armas, tras lo cual debían recibir la identidad de su objetivo.

En otro caso, Mark Morgain, de 33 años y residente en el valle del Jordán, fue acusado de comunicarse presuntamente con los servicios de inteligencia iraníes en junio y de realizar tareas bajo sus órdenes. Morgain está acusado de trasladar una granada de un lugar a otro, a sabiendas de que estaba destinada a dañar a civiles, y de filmar para sus superiores interceptaciones de misiles durante los 12 días de guerra entre Israel e Irán.

El 13 de junio, Israel lanzó la Operación León Naciente en un ataque sorpresa a gran escala en todo Irán, dirigido contra sistemas de defensa antiaérea, altos mandos militares y científicos nucleares, asestando un duro golpe a la República Islámica.

La estrategia de Netanyahu en Siria: desmilitarización y protección de los drusos



El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aclaró este jueves el doble objetivo estratégico de Israel en Siria: asegurar que el sur de Siria esté desmilitarizado y proteger a los drusos de esa región.



Netanyahu definió el sur de Siria como una zona que va desde los Altos de Golán hasta Yabal al-Druze, una región que abarca casi toda la Gobernación de Sweida, recientemente escenario de masacres perpetradas por fuerzas sirias vinculadas al régimen contra la comunidad drusa.



El régimen sirio violó ambas líneas rojas, dijo Netanyahu. "Envió tropas al sur de Damasco a una zona que debía permanecer desmilitarizada, y comenzó a masacrar a los drusos. Eso era algo que no podíamos aceptar bajo ninguna circunstancia", añadió.



"Por lo tanto, di instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para que actuaran, y para que actuaran con fuerza. La Fuerza Aérea atacó tanto a las milicias asesinas como a los vehículos blindados. También añadí un objetivo: atacar el Ministerio de Defensa en Damasco", señaló.

​Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el miércoles la entrada del cuartel general militar del régimen sirio en la zona de Damasco en respuesta a las atrocidades cometidas contra civiles drusos.



"Como resultado de esta acción intensificada, se estableció un alto el fuego, y las fuerzas sirias se retiraron de nuevo a Damasco", sostuvo el primer ministro. "Esta seguirá siendo nuestra política: no permitiremos que las fuerzas militares se desplacen al sur de Damasco y no permitiremos que los drusos de Yabal al-Druz sufran daños", prosiguió.



Netanyahu dijo que el líder espiritual de la comunidad drusa en Israel, el jeque Mowafaq Tarif, se puso en contacto con él, diciendo: "Durante el Holocausto, cuando los masacraron a ustedes, los judíos, pidieron ayuda y nadie vino. Hoy nos están masacrando a nosotros, los drusos, y pedimos ayuda al Estado de Israel".