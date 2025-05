El terrorismo interno es el siguiente paso inevitable para los simpatizantes de Hamás

23 de mayo, 2025

Durante los últimos 19 meses, multitudes enfurecidas han tomado los campus universitarios y las calles de las principales ciudades estadounidenses. Estas manifestaciones, campamentos con tiendas de campaña y tomas de edificios no han sido solo expresiones de oposición a los esfuerzos de Israel por erradicar a los terroristas de Hamás que lideraron el ataque palestino-árabe al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. A menudo también han reflejado el apoyo de los manifestantes a Hamás y la aceptación de objetivos terroristas, así como su antisemitismo, algo que quedó en evidencia por la forma en que han atacado a judíos durante su "activismo".

Sin embargo, en lugar de ser casos aislados y ampliamente condenados, estos activistas y manifestantes pro-Hamás han sido aplaudidos por muchos en los medios y hasta justificados por el expresidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y líderes del ala izquierda del Partido Demócrata, quienes los describieron como idealistas que “merecían ser escuchados” y validados, incluso si no compartían todo lo que decían.

Al hacerlo, ignoraron las señales de advertencia de que el movimiento pro-Hamás no solo estaba normalizando el odio antijudío en el discurso público. Como ha sucedido a lo largo de la historia, quienes apoyan el terrorismo en otros lugares, con frecuencia terminan cometiéndolo en casa.

Tras el trágico asesinato el miércoles por la noche de dos jóvenes empleados de la embajada israelí afuera de un evento del Comité Judío Estadounidense en el Museo Judío del Capitolio en Washington, D.C., queda claro que esto también aplica a quienes han abrazado la guerra contra la existencia de Israel.

Aún se desconoce mucho sobre el presunto asesino, quien fue arrestado en la escena. Pero el hecho de que se haya dirigido contra israelíes en un sitio judío, y que la policía reportara que el atacante gritó “¡Palestina libre, libre!”—la misma consigna que se ha escuchado en incontables manifestaciones pro-Hamás y antiisraelíes desde el 7 de octubre—conduce a una conclusión inevitable.

Un pequeño salto hacia la violencia

No tardaron mucho las palabras en convertirse en acciones: desde demonizar a los israelíes, acusarlos falsamente de “genocidio” o “apartheid”, hasta justificar o incluso apoyar a los asesinos, violadores y secuestradores de Hamás. Así también se ha justificado o minimizado la violencia contra judíos e israelíes en suelo estadounidense.

En los próximos días nos dirán que el derramamiento de sangre en Washington no tiene nada que ver con las “críticas” a Israel o sus políticas.

Se harán distinciones entre lo que se describirá como manifestaciones pro-Hamás “mayormente pacíficas” y el asesinato. Los grupos que organizaron esas protestas y participaron en actos antisemitas de intimidación, e incluso violencia, probablemente condenarán el asesinato, mientras continúan difamando a Israel y sus defensores. Y, como ha sido habitual entre quienes se oponen a los esfuerzos de la Administración Trump por combatir el antisemitismo en los campus universitarios y deportar a estudiantes extranjeros que han violado los términos de sus visas al participar en actividades ilegales, se nos dirá que la prioridad del país debe ser defender la libertad de expresión de los simpatizantes de Hamás y los antisemitas. Se escucharán voces preocupadas por los derechos y el bienestar de estos detractores de Israel, especialmente por parte de grupos judíos de izquierda.

Pero debe recordarse que, si bien el derecho a protestas pacíficas y legales debe protegerse, la naturaleza violenta de gran parte del activismo “pro-Palestina” no es casual. Lo mismo ocurre con el antisemitismo que nunca está lejos de la superficie cuando estos simpatizantes del terrorismo hablan o se reúnen.

Lo que realmente significan esas consignas

Las consignas como “¡Palestina libre, libre!” no tienen nada que ver con la libertad de los habitantes de Gaza, quienes no estaban “ocupados” cuando atacaron comunidades israelíes y cometieron atrocidades indescriptibles el 7 de octubre. Tampoco están relacionadas con una solución de dos Estados al conflicto con Israel, opción que los palestinos han rechazado una y otra vez. Es un llamado a reemplazar al Estado de Israel por un Estado palestino-árabe en el que los judíos ya no tendrían capacidad de defenderse.

Las consignas como “Del río al mar” son, sin importar si quienes las gritan pueden identificar esos cuerpos de agua, una demanda de erradicación de Israel y el genocidio o expulsión de los 7.2 millones de judíos que allí viven.

Quienes gritan “¡Globalicen la intifada!” no hablan de un movimiento de protesta idealizado que se extiende desde Gaza a Europa o EEUU. Es un lema arraigado en la creencia de que quienes odian a Israel tienen derecho a extender la campaña de violencia antijudía de Hamás por todo el mundo. Eso incluye a cada pueblo, ciudad, estado o país donde vivan judíos.

La prueba de que este activismo “pro-palestino” no tenía nada que ver con los derechos humanos o la paz fue evidente tras el 7 de octubre. Las atrocidades cometidas durante ese Sábado Negro—en las que 1.200 hombres, mujeres y niños israelíes fueron masacrados, y 251 personas secuestradas y llevadas a Gaza para sufrir más tormentos—no provocaron el menor reparo entre los simpatizantes de Hamás. No esperaron a que Israel iniciara su campaña militar tres semanas después para condenar al Estado judío y a sus ciudadanos como si hubieran recibido lo que merecían.

Esto no tiene nada que ver con querer una vida mejor para los palestinos, ya que quien realmente deseara su bienestar exigiría que fueran liberados del control de Hamás. En cambio, durante los siguientes 19 meses, este movimiento continuó respaldando la causa de la destrucción de Israel y los objetivos genocidas de los palestinos.

Esta legitimación fue posible gracias a la cobardía política y la disposición de muchos en el Partido Demócrata a aceptar los mitos tóxicos de ideologías como la interseccionalidad, la teoría crítica de la raza y el colonialismo de colonos, todas las cuales falsamente afirman que los judíos e israelíes son opresores “blancos” que deben ser resistidos y derrotados.

La responsabilidad de los medios

Los medios corporativos también han sido cómplices, actuando como portavoces de Hamás al aceptar cifras falsas o infladas de víctimas palestinas, así como alegatos inventados de hambruna en Gaza, como los reportes recientemente desacreditados de CNN y NBC News, que equivalen a libelos de sangre. Difundir estas mentiras sobre que Israel mata indiscriminadamente a palestinos—cuando en realidad las Fuerzas de Defensa de Israel toman más precauciones que cualquier otro ejército moderno para evitar víctimas civiles—o hablar de un “genocidio” mítico, tiene consecuencias.

Quienes etiquetan falsamente a los judíos como asesinos en masa con intenciones de eliminar a todos los palestinos, cuando en realidad es Hamás y otros grupos árabes quienes buscan el genocidio de los judíos, no están simplemente cometiendo errores periodísticos ni exageraciones: están legitimando a quienes creen que cualquier medio—“por todos los medios necesarios”—es válido para combatir y matar israelíes y judíos.

Una tendencia en la izquierda política

Este es un síntoma común en la izquierda política estadounidense. Ya lo vimos el año pasado, cuando Bryan Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, fue asesinado por un “activista” de 26 años, aplaudido como héroe por muchos en la izquierda. Estas reacciones no se limitaron a redes sociales, sino que fueron replicadas por comentarios de políticos como la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), quienes condenaron el asesinato pero aún justificaron las posiciones políticas que lo provocaron.

Como señalé entonces, no es la primera vez que los debates políticos en EEUU derivan en violencia. Las bombas y asesinatos anarquistas de principios del siglo XX, como el del presidente William McKinley en 1901, fueron vistos por algunos como una respuesta legítima a los excesos del capitalismo en la era dorada. En los años 60, parte del movimiento contra la guerra de Vietnam también se volvió violento, con el grupo Weather Underground cometiendo actos de terrorismo doméstico, robos, asesinatos y bombardeos de sitios como el Capitolio en Washington.

Esos episodios, así como el asesinato de Thompson, marcan un precedente ominoso para esta nueva versión del activismo de izquierda, que hoy centra su odio en los judíos e Israel, en lugar de líderes empresariales y sus aliados políticos.

Por eso, nadie debería sorprenderse por lo ocurrido en la capital del país. Israelíes y judíos han estado bajo asedio desde el 7 de octubre, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, mientras se difunde la simpatía hacia Hamás y la idea de que el único Estado judío del planeta no tiene legitimidad.

Lo que realmente significa “pro-palestino”

No basta con que quienes se oponen a las aseguradoras o a Israel digan que nada justifica la violencia, mientras apoyan las agendas de quienes ya han cruzado la línea del activismo al asesinato. El deseo de buscar chivos expiatorios o aplicar ideologías marxistas tóxicas a disputas políticas lleva, con frecuencia, al mismo y triste desenlace. Por eso, la gente decente debe rechazar estas causas en lugar de tratar los actos de violencia como una excusa para complacer a quienes afirman ser “pro-palestinos”.

Hace tiempo que quedó claro que, en el clima actual, “pro-palestino” se ha vuelto indistinguible de antisemitismo. Independientemente del estado mental del atacante en D.C. o de las negaciones de responsabilidad por parte de los grupos anti-Israel, la violencia contra israelíes y judíos siempre fue el siguiente paso inevitable. Quienes corean consignas de genocidio contra los judíos no pueden desentenderse de su rol en legitimar la violencia. La respuesta del Gobierno de EEUU y de la gente decente en todas partes debe ser aislar este movimiento y tomar las medidas necesarias para garantizar que asesinatos como este, junto con el acoso a estudiantes judíos en las universidades, lleguen a su fin.

