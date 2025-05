El gran reto de los republicanos en los próximos días: el "megaproyecto" de ley fiscal

30 de abril, 2025

Los republicanos en el Congreso tienen por delante unas semanas decisivas. Durante los próximos días intentarán sacar adelante el "megaproyecto" de ley fiscal que es fundamental para avanzar la agenda del presidente Donald Trump y particularmente su plan económico. Además, el partido debe demostrar que está unido y que las dos Cámaras son capaces de ponerse de acuerdo para lograr este objetivo.

El proyecto busca la extensión de los recortes de impuestos del primer mandato de Trump, pero también introducir nuevas exenciones fiscales como la exención de impuestos sobre las propinas. Además, la destinación de miles de millones en recursos para impulsar la seguridad fronteriza y recortar grandes gastos gubernamentales que implican, entre otras cosas, reducción en recursos destinados a Medicaid, uno de los asuntos más problemáticos.

El speaker de la Cámara, Mike Johnson, ha dicho que quiere tener el proyecto en el escritorio del presidente Trump para Memorial Day, sin embargo, con todos los retos que tienen que superar, esa fecha parece imposible. Para sacar adelante el plan fiscal los republicanos están utilizando un proceso llamado reconciliación presupuestaria, que les permite aprobarlo con mayoría simple en las dos cámaras, de modo que no necesitarían los votos demócratas. Pero con mayorías tan pequeñas tanto en Cámara como en Senado, cualquier pequeño grupo de disidentes dentro del partido podría bloquear la iniciativa.

Las diferencias entre la Cámara y el Senado

Las dos cámaras han presentado propuestas que son muy distantes en algunos aspectos fundamentales. Gran parte del reto será que logren ponerse de acuerdo senadores y congresistas. El plan que redactó la Cámara requiere al menos 1,5 billones de dólares en recortes de gastos a lo largo de una década y permite 4 billones de dólares en recortes de impuestos. Mientras tanto, el plan del Senado, por su parte, fija solo 4.000 millones de dólares en recortes de gastos y permite más de 5 billones de dólares en recortes de impuestos.

Hace unas semanas, tras varios días de intenso trabajo del speaker Johnson para poner de acuerdo a los congresistas, la Cámara aprobó el plan presentado por el Senado pero con una especie de compromiso, que no quedó por escrito, de que los recortes en gastos debían ser mucho más profundos. El día de la votación, el senador John Thune, líder de los republicanos en el Senado, habló con los congresistas y les aseguró que muchos senadores están a favor de recortar al menos 1,5 billones de dólares en gastos, intentando tranquilizar a los que pedían un mayor recorte y no estaban contentos con el plan del Senado. Este compromiso del líder Thune no quedó en el proyecto escrito, pero sirvió para convencer a la mayoría.

Sin embargo, ese plan aprobado por las dos cámaras pasaba por alto los detalles más problemáticos, y es ahora cuando los republicanos tendrán que ir resolviendo sus diferencias una a una. Los legisladores coinciden ampliamente en puntos clave, como la extensión de los recortes de impuestos del primer mandato de Trump y la asignación de miles de millones de dólares para la seguridad fronteriza y la defensa nacional. Pero hay otros temas, como el nivel de recorte del gasto, en el que las diferencias son fuertes.

Los puntos más difíciles

El nivel de recorte del gasto estatal es uno de los temas más importantes a negociar. Los llamados "halcones presupuestarios" han alzado la voz diciendo que los recortes en los impuestos deben ir necesariamente acompañados con grandes recortes de los gastos, ya que les preocupa el déficit. Aunque reconocen que la desregulación y el recorte de impuestos impulsará el crecimiento, cubriendo en cierta parte lo que deje de recolectarse a través de los impuestos, les preocupa que no se establezca un nivel necesario básico de recorte de gasto estatal e impulsan una mayor disciplina fiscal.

Chip Roy, Andrew Clyde, y Thomas Massie son algunos de los representantes que han hablado abiertamente de su preocupación respecto al nivel de recorte del gasto estatal. Dadas las mayorías tan pequeñas que tiene el partido en las dos Cámaras no se pueden permitir perder más de tres votos.

Otro asunto que preocupa a varios republicanos son los posibles recortes en Medicaid. Este programa de seguro médico cubre a más de 70 millones de personas de bajos ingresos y los republicanos de distritos con alto porcentaje de afiliaciones han expresado su preocupación por cómo se van a enfocar los recortes. Entre los legisladores que han expresado sus reparos al respecto están David Valadao, Rob Bresnahan y Nicole Malliotakis. En el Senado Susan Collins, Lisa Murkowski y Josh Hawley han hablado en contra de posibles recortes drásticos.

Sin embargo, es importante señalar que el speaker Mike Johnson ha dicho en diferentes ocasiones que no se trata de recortar servicios a gente que de verdad lo necesita, sino de terminar con el derroche y los gastos innecesarios. "Medicaid es para madres solteras con niños pequeños que apenas intentan salir adelante. No es para hombres de 29 años sentados en su sofá jugando videojuegos. ¡Vamos a encontrar a esos jóvenes y los enviaremos de vuelta al trabajo!" dijo el speaker.

El límite de las deducciones fiscales estatales y locales (SALT), también será un tema de debate. Estas deducciones permiten a los contribuyentes restar de su ingreso tributable los impuestos que ya han pagado a nivel estatal y local. Algunos congresistas republicanos están pidiendo que se aumente el límite de las deducciones, que fue fijado en $ 10.000 por la ley fiscal de 2017 durante el primer periodo de Donald Trump.

El límite de $ 10.000 afectó sobre todo a personas en estados con impuestos altos, como Nueva York, Nueva Jersey y California. aumentar el límite de estas deducciones sería importante para millones de americanos en esos estados porque les permitiría reducir su ingreso sujeto a impuestos federales. Varios congresistas republicanos representan lugares donde la gente se ve altamente golpeada por los impuestos y están presionando para elevar el límite. Entre los legisladores con esta preocupación están Nick LaLota, Mike Lawler y Andrew Garbarino de Nueva York, y Jeff Van Drew y Tom Kean Jr. de Nueva Jersey