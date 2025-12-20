El boxeador británico Anthony Joshua noquea a Jake Paul y se lleva la victoria en el combate de Netflix

Publicado por Carlos Dominguez 20 de diciembre, 2025

(AFP) El excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en su lucrativo combate respaldado por Netflix este viernes en Miami.

Esta pelea enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en $184 millones.

Paul, enfant terrible de internet convertido en promotor y boxeador profesional, resistió más de lo previsto. Su estrategia de evitar contactos e intercambios de golpes desesperó a más de uno en el Kaseya Center.

Un año después de su pobre victoria ante Mike Tyson, leyenda del noble arte entonces de 58 años, se midió a un rival mucho más joven y peligroso.

El británico de 36 años, campeón olímpico en 2012, sin embargo tuvo que esforzarse para vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas, hasta que finalmente impuso su tamaño superior y potencia en los últimos compases del duelo pactado a ocho asaltos.

"No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre. A todo hombre que se ponga los guantes hay que darle su respeto", afirmó Joshua.