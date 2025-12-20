Trump Media empezó con una aplicación para redes sociales, ahora se dedica a la televisión, la IA, las criptomonedas e incluso la energía nuclear

El Grupo de Medios y Tecnología de Trump (TMTG) comenzó como parte del intento del presidente de eludir la censura de las grandes tecnológicas, pero desde entonces se ha extendido a una serie de industrias no relacionadas para convertirse en financiador e impulsor de empresas clave de la era digital.

Aunque conocida principalmente por crear Truth Social, la alternativa de redes sociales favorita del presidente, la empresa ha aprovechado desde entonces el dinero recaudado a través de su OPV para entrar en el mercado de criptomonedas, los mercados de apuestas, la fusión nuclear, la IA y el streaming.

"Los medios de Trump, como siempre digo, no se pusieron en marcha porque el presidente Trump necesitara una empresa", afirmó Devin Nunes, consejero delegado de TMTG, en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Se crearon por una necesidad, y de ello nació una empresa tecnológica. Sí, somos una red social, pero desarrollamos nuestra propia tecnología, y todo se basa en eso".

Las acciones de TMTG se situaban el jueves en torno a los $14, una cifra considerablemente inferior a la de su salida a bolsa, cuando las acciones se situaban en torno a los $60. Pero eso no ha impedido a la empresa realizar importantes adquisiciones y aprovechar las propias acciones para seguir adelante.

Tras la salida a bolsa de la firma en 2024, el consejero delegado Devin Nunes afirmó a Just the News que la empresa no tenía deuda y contaba con una importante reserva de efectivo para financiar su expansión.

Nunes: desafiando al monolito de noticias woke

"Tenemos la intención de aprovechar al máximo estas oportunidades para convertir a Truth Social en la plataforma de libertad de expresión por excelencia para el pueblo estadounidense", dijo entonces.

El efectivo en caja se disparó a $759 millones en mayo de 2025, momento en el que la empresa llegó a un acuerdo para intercambiar $1.500 millones en acciones y $1.000 millones en pagarés convertibles por $2.500 millones en Bitcoin, lo que supuso la primera incursión de la empresa en la moneda digital.

La televisión global en streaming, en forma de Truth+, llegó en julio, con TMTG asociándose con NEWSMAX.

"Existe claramente una necesidad global de nuevas perspectivas sobre los grandes temas de nuestro tiempo, y estamos sentando las bases para desafiar al monolito de noticias woke con información y comentarios contundentes y no woke", dijo Nunes en su momento.

En agosto llegó la apuesta por la IA, mediante una asociación con Perplexity destinada a integrar herramientas de inteligencia artificial en Truth Social. En octubre, la empresa entró en los mercados de predicción a través de una alianza con Crypto.com.

Pero la empresa dio su giro más audaz a finales de diciembre, al fusionarse con la compañía de energía de fusión TAE Technologies en una operación íntegramente en acciones valorada en $6.000 millones.

"La energía de fusión será el avance energético más espectacular desde el inicio de la energía nuclear comercial en la década de 1950 -una innovación que bajará los precios de la energía, impulsará el suministro, asegurará la supremacía de la Inteligencia Artificial de Estados Unidos, reactivará nuestra base manufacturera y fortalecerá la defensa nacional", dijo Nunes.

La nueva empresa coloca a la compañía de redes sociales favorita de Trump directamente en el negocio de la energía en un momento en que la demanda se está disparando con la llegada de la era de la inteligencia artificial, donde los superordenadores hambrientos de energía están ejerciendo presión sobre la red.

También sitúa a la empresa de Trump entre algunos de los grandes nombres de Wall Street que han respaldado la incursión de TAE en la fusión, entre ellos Charles Schwab, Stanley Druckenmiller, Google y el gigante petrolero Chevron.

© Just The News