En plena revisión del T-MEC, un informe cuestiona más de 1.678 millones de dólares transferidos por México al régimen cubano

Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel AFP / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

Publicado por Diane Hernández 22 de julio, 2026

La publicación de un nuevo informe sobre la cooperación entre México y Cuba coincide con un momento especialmente sensible para la política comercial de Norteamérica. Apenas dos semanas después de que comenzara formalmente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una investigación presentada en Ciudad de México sostiene que el Gobierno mexicano transfirió al régimen cubano recursos equivalentes a más de 1.678 millones de dólares en petróleo y ayuda humanitaria, además de miles de millones de pesos por la contratación de médicos cubanos, en un esquema que, según sus autores, operó sin controles independientes ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El estudio, titulado Convenios México-Cuba: un andamiaje legal sin contrapesos ni rendición de cuentas, fue elaborado por Consorcio Justicia, sostiene que el deterioro de las instituciones de transparencia y fiscalización en México permitió consolidar una relación de cooperación con La Habana caracterizada por la opacidad, la ausencia de supervisión pública y la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo.

El informe llega cuando inicia la revisión del T-MEC

El contexto en el que aparece el documento no pasa desapercibido.

El 1 de julio de 2026 comenzó oficialmente la revisión sexenal prevista en el artículo 34.7 del T-MEC, después de que la Comisión de Libre Comercio del tratado celebrara la primera evaluación obligatoria del acuerdo. Durante esa reunión, Estados Unidos optó por no respaldar su extensión automática por otros 16 años, una decisión que activó un proceso de revisiones anuales entre los tres países hasta alcanzar un consenso sobre el futuro del tratado o, en su defecto, su expiración en 2036.

Desde entonces, funcionarios de México y Estados Unidos han iniciado una nueva ronda de reuniones políticas y técnicas para abordar distintos temas comerciales, laborales y de seguridad económica que forman parte del proceso de revisión.

Aunque el informe no sostiene que la cooperación con Cuba forme parte de la agenda oficial del T-MEC, sus autores consideran que uno de los convenios más relevantes —la contratación de brigadas médicas cubanas consideradas trabajo esclavo y exportación de agentes a otros países— podría entrar en tensión con los compromisos laborales asumidos por México dentro del tratado.

Más de 1.500 millones de dólares en petróleo

El informe identifica tres grandes áreas de cooperación entre ambos Gobiernos.

La primera corresponde al sector energético.

Con base en reportes presentados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los investigadores estiman que entre 2023 y 2025 México envió petróleo a Cuba por un valor superior a 1.500 millones de dólares.

Según el estudio, esos suministros no lograron revertir la crisis energética de la isla, donde continúan registrándose apagones prolongados y un deterioro sostenido del sistema eléctrico.

Otros antecedentes Consorcio Justicia se suma a otras investigaciones y advertencias publicadas en los últimos meses sobre el creciente apoyo del Gobierno mexicano al régimen cubano. En octubre de 2025, una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), difundida por diversos medios, concluyó que durante los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.



Según ese reporte, el valor acumulado de los embarques petroleros rebasaba los 3.000 millones de dólares, con base en registros aduaneros y reportes de embarques de Petróleos Mexicanos (Pemex). El informe dese suma a otras investigaciones y advertencias publicadas en los últimos meses sobre el creciente apoyo del Gobierno mexicano al régimen cubano. En octubre de 2025,, difundida por diversos medios, concluyó que durante los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum los envíos subsidiados de combustible a Cuba habían superado ampliamente los registrados en el tramo final del Gobierno deSegún ese reporte, el valor acumulado de

Miles de millones de pesos para médicos cubanos

El segundo eje de la investigación analiza los convenios sanitarios firmados entre ambos países.

Los autores calculan que México contrató a más de 3.600 médicos cubanos entre 2022 y 2026 mediante el programa IMSS-Bienestar, con un gasto superior a 2.500 millones de pesos mexicanos (más de 143 millones de dólares).

A esa cifra se suman 1.576 millones de pesos (más de 90 millones de dólares) destinados a la compra de medicamentos producidos en Cuba y más de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de dólares) para cubrir hospedaje, alimentación y transporte del personal sanitario.

El documento recuerda que diversos organismos internacionales, expertos independientes y relatores de Naciones Unidas han cuestionado durante años el modelo de exportación de servicios médicos cubanos debido a denuncias sobre posibles condiciones de trabajo forzoso, retención de pasaportes, restricciones de movimiento y confiscación de una parte sustancial de los salarios de los profesionales.

Según el informe, el régimen cubano retiene entre el 75 % y el 95 % de la remuneración pactada con los países receptores.

Ayuda humanitaria bajo reserva

La tercera línea de cooperación corresponde a la asistencia humanitaria.

La investigación documenta el envío de más de 4.800 toneladas de ayuda desde febrero de 2026, además de una donación cercana a 35 millones de dólares destinada al programa Sembrando Vida en Cuba.

Uno de los hallazgos que destacan los autores es que, de acuerdo con documentos de la Cancillería mexicana, fue el propio oficialismo cubano quien solicitó clasificar durante cinco años la información relacionada con esos envíos para evitar que pudiera "azuzar" a sectores disidentes, una petición que, según el estudio, fue aceptada por las autoridades mexicanas.

El desmantelamiento de los contrapesos El informe atribuye buena parte de este esquema al debilitamiento de las instituciones mexicanas encargadas de fiscalizar la actuación del Gobierno.

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​Los investigadores sostienen que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con el control oficialista del Congreso y las reformas al Poder Judicial, redujeron significativamente los mecanismos de supervisión sobre los convenios internacionales.

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​En ese contexto, afirman, la cooperación con Cuba pudo desarrollarse sin auditorías independientes ni un debate legislativo efectivo.

GAESA y la expansión del 'sharp power' cubano

El estudio sostiene además que el principal beneficiario económico de estos convenios sería GAESA, el conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que controla amplios sectores estratégicos de la economía de la isla.

Los investigadores plantean además que La Habana ha aprovechado el debilitamiento institucional mexicano para ampliar su influencia mediante estrategias de 'sharp power', entendidas como mecanismos de penetración política, institucional y de construcción de influencia.

Entre los ejemplos citan el acuerdo firmado en mayo de 2025 entre Morena y el Partido Comunista de Cuba, cuyo contenido no ha sido divulgado públicamente.