La ONU y los líderes europeos ignoran los ataques y amenazas iraníes, mientras apuntan a Israel como posible causante del fin de la tregua

Publicado por Williams Perdomo 9 de abril, 2026

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el miércoles que la actividad militar israelí en Líbano pone en "grave riesgo" la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos. La información la dio a conocer su portavoz en un comunicado.

"La actividad militar en curso en Líbano presenta un grave riesgo al alto el fuego y los esfuerzos por alcanzar una paz duradera y amplia en la región. El secretario general reafirma su llamamiento a todas las partes a cesar inmediatamente las hostilidades", indicó el vocero del jefe de la ONU.

Similar fue el mensaje de varios líderes europeos. El ministro de Asuntos Exteriores francés fue uno de los que condenó los ataques israelíes contra el Líbano, calificándolos de "inaceptables" y advirtiendo que podrían socavar el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

"Estos ataques son aún más inaceptables, ya que socavan el alto el fuego temporal alcanzado ayer entre Estados Unidos e Irán", declaró Jean-Noel Barrot a la radio France Inter, un día después de que Líbano informara de que los ataques israelíes habían causado la muerte de al menos 182 personas y dejado 890 heridos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que también instó a sus homólogos de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkian, a incluir al Líbano en el alto el fuego alcanzado con Irán.

"Expresé mi deseo de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada uno de los beligerantes, en todas las zonas de confrontación, incluido el Líbano", escribió Macron en X tras hablar con ambos dirigentes.

Según el mandatario francés, se trata de una "condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero".

Entre tanto, la ministra de Asuntos Exteriores británico declaró este jueves que el Reino Unido deseaba "fervientemente" que el Líbano fuera incluido en el alto el fuego en Oriente Medio, coincidiendo con la llegada del primer ministro Keir Starmer a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Queremos que el alto el fuego se extienda al Líbano. Me preocupa profundamente la escalada de ataques que vimos ayer desde Israel en el Líbano", declaró Yvette Cooper a Sky News.

"Hemos visto las consecuencias humanitarias, el enorme desplazamiento masivo de personas en el Líbano. Por eso, deseamos fervientemente que el alto el fuego se extienda al Líbano", afirmó.

"El dedo en el gatillo"

Por su parte, Israel aseguró que su lucha contra Hezbolá no formaba parte de la tregua entre Estados Unidos e Irán acordada a última hora del martes, un argumento reiterado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que el fin de semana encabezará las conversaciones con Teherán en Pakistán.

Mientras, la ONU y los países europeos ignoran las amenazas y ataques llevado a cabo por parte de Irán. Los Guardianes de la Revolución aclararon este miércoles que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.