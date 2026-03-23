Un presunto incendio provocado afecta al servicio de ambulancias judío de Londres

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de marzo, 2026

Cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzola Northwest,un servicio de emergencias de la comunidad judía, fueron incendiadas en Londres el domingo por la noche.

"Los agentes permanecen en el lugar y el ataque incendiario está siendo tratado como un crimen de odio antisemita", escribió la Policía Metropolitana en un comunicado sobre el incidente ocurrido en Highfield Road, en Golders Green, un barrio de mayoría judía en el norte de la capital británica.

No se ha informado de heridosy todos los fuegos han sido apagados, dijo la policía.

"Sabemos que este incidente causará una gran preocupación en la comunidad ylos agentes permanecen en el lugar para llevar a cabo investigaciones urgentes", decía el comunicado citando a la superintendente Sarah Jackson, que dirige la actuación policial en la zona.

No se han producido detenciones en relación con el incidente de Hatzola, dijo la policía, "e instamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible."

El Primer Ministro británico Keir Starmer escribió en X: "Este es un ataque incendiario antisemita profundamente impactante. Mis pensamientos están con la comunidad judía que se despierta esta mañana con esta horrible noticia. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad".

Un portavoz de la embajada de Israel en el Reino Unido escribió en X tras el incidente: "El antisemitismo campa a sus anchas por las calles de Londres. Prender fuego a ambulancias no es una anomalía, es la consecuencia, tras años de marchas llenas de odio, incitación e intimidación toleradas a la vista de todos."

El portavoz de la embajada añadió: "Debe haber una investigación exhaustiva y una acción decisiva para poner fin a este clima de intimidación antes de que se extienda aún más".

El rabino jefe británico Epharim Mirvis afirmó en un comunicado que el aparente ataque a Hatzola, cuyo nombre significa "rescate" en yiddish, "por parte de personas tan comprometidas con el terror, el odio y la profanación de la vida es una ilustración de lo más dolorosa de la batalla en curso entre quienes santifican la vida y quienes pretenden destruirla."

El presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, Phil Rosenberg, dijo en un comunicado: "Las ambulancias, como las de la maravillosa organización Hatzola, señalan la obligación judía de 'elegir la vida'. Por el contrario, los despreciables individuos que cometieron un incendio provocado contra ambulancias en Golders Green esta mañana muestran la vacuidad de su causa".

Los judíos británicos registraron 3.700 incidentes antisemitas en 2025, lo que constituye un ligero aumento con respecto al año anterior y la segunda cifra más alta registrada, dijo el mes pasado el grupo de vigilancia Community Security Trust (CST).

La cifra de 2025 representa un aumento del 4% con respecto a los 3.556 incidentes de odio antisemita registrados por el CST en 2024. El total del año pasado fue un 14% inferior al total anual más alto de la historia de 4.298 incidentes antisemitas registrados en 2023.

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