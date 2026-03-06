EN VIVO: Trump asegura que enviar tropas a Irán "sería una pérdida de tiempo"

Publicado por Israel Duro 6 de marzo, 2026

Un conflicto que, en su sexto día, ha entrado "en una nueva fase", según el Ejército israelí, que intensificó aún más los ataques sobre Teherán, apuntando contra la infraestructura del Régimen. Por su parte, Teherán volvió a lanzar andanadas de drones y misiles contra Israel y varios de los países del Golfo.

En el plano económico, el precio del petróleo comenzó a dar muestras de estabilizarse mientras las bolsas mundiales van recuperando la normalidad tras los primeros días de los ataques.

Las horas corresponden al Horario del Este.

05:03 am Explosiones en Tel Aviv, no se reportan víctimas 11:04 06/03/2026 11:04 06/03/2026 La ciudad israelí de Tel Aviv se vio sacudida por unas ocho explosiones el viernes por la mañana, tras una alerta por misiles iraníes, informaron periodistas de AFP.



De momento, los servicios de rescate del Magen David Adom no reportaron víctimas.

04:53 am La UE considera "urgente" que Europa aumente "la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos" porque EEUU no tiene suficientes municiones para el Golfo y Ucrania 10:56 06/03/2026 10:56 06/03/2026 El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, alertó este viernes de que Estados Unidos "no será capaz" de producir y entregar suficientes misiles al mismo tiempo en el Golfo y en Ucrania.



"Está ahora muy claro que con la crisis iraní (...) los estadounidenses no serán realmente capaces de garantizar suficientes misiles a la vez a los países del Golfo, al ejército norteamericano y a las necesidades de Ucrania", declaró Andrius Kubilius.



Por ello, "se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa, aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos", insistió Kubilius, que emprendió en Polonia una gira europea destinada a alentar la producción europea en ese ámbito.

02:30 am Israel lanza ataques aún más intensos contra Teherán y Beirut tras anunciar que la guerra entra en una "nueva fase" 10:17 06/03/2026 10:17 06/03/2026 El ejército israelí lanzó este viernes una serie de ataques "a gran escala" sobre Teherán como parte de una "nueva fase" de su guerra contra Irán, que ha extendido además a Líbano con fuertes bombardeos sobre Beirut.



Varios medios iraníes, entre ellos la televisión estatal Irib, informaron la mañana del viernes de una serie de explosiones en diferentes barrios de la capital. Las fuerzas armadas israelíes explicaron que su blanco era "la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán".



También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.



Y en Líbano, los suburbios del sur de la capital, Beirut, también fueron bombardeados este viernes temprano por Israel, informó la agencia estatal de noticias libanesa Ani, sin mencionar víctimas.

02:25 am Trump asegura que enviar tropas a Irán "sería una pérdida de tiempo" 09:43 06/03/2026 09:43 06/03/2026 Donald Trump descarto el despliegue de tropas estadounidenses en Irán. En una entrevista en NBC, el presidente apuntó que dicho movimiento "sería una pérdida de tiempo", al considerar que ya no merece la pena dado el desarrollo de la guerra: "Lo han perdido todo. Han perdido su marina. Han perdido todo lo que pueden perder", respondiendo así a las declaraciones del presidente iraní que aseguraba estar preparado para una invasión terrestre.

​

​Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere "entrar y limpiarlo todo" rápidamente. "No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo", comentó, y apuntó que ya tiene algunas ideas sobre quién podría dirigir el país, pero declinó nombrar a nadie.



Previamente, Trump había dicho que seguramente tendría que "participar en el nombramiento" del próximo mandatario de Irán, después de que el ayatolá Alí Jamenei muriera en los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel el sábado.