Publicado por Williams Perdomo 29 de enero, 2026

La Unión Europea acordó el jueves designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista por la mortal represión de las protestas masivas,enviando un poderoso mensaje de condena a Teherán.

"Esto era necesario desde hace mucho tiempo", publicó en Internet la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, después de que los ministros de Asuntos Exteriores del bloque tomaran la decisión.

"Terrorista" es, en efecto, como se llama a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo".

Aunque en gran medida simbólica, la medida de la UE ya ha suscitado la advertencia de Teherán de que tendría "consecuencias destructivas".

Entretanto, el bloque de los 27 también prohibió visados y congeló activos de 21 entidades estatales y funcionarios iraníes, entre ellos el ministro del Interior, el fiscal general y comandantes regionales de la IRGC, por la represión.

Las autoridades iraníes reconocen que miles de personas murieron durante las protestas, cifrándolas en más de 3.000, pero afirman que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por "alborotadores".

Los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que el número de víctimas es mucho mayor, posiblemente decenas de miles, y señalan que los manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Revolucionaria (IRGC), que disparó directamente contra ellos.

Francia, Italia

El IRGC es el brazo ideológico del ejército de Teherán y fue creado tras la revolución de 1979 para proteger a la cúpula clerical. Los guardias controlan o poseen empresas en toda la economía iraní, incluidos los principales sectores estratégicos.

"La estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos incluso después de la inclusión en la lista de la Guardia Revolucionaria", dijo a primera hora del jueves el jefe de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

La acción de la UE contra la IRGC se produce después de que Francia anunciara el miércoles que respaldaba la medida, tras un giro similar de Italia.

Aclamada por Israel como una "decisión histórica", la medida coincide con una clasificación similar promulgada por Estados Unidos, Canadá y Australia.

París se había mostrado en general reticente a actuar contra la IRGC por temor a las repercusiones sobre los europeos detenidos en el país y por el deseo de mantener abiertos los lazos diplomáticos.

"No puede haber impunidad para los crímenes cometidos", declaró a la prensa el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, a su llegada a Bruselas.

"Esta decisión es también un llamamiento de Francia a las autoridades iraníes para que liberen a los presos arrojados por miles a las cárceles del régimen, para que pongan fin a las ejecuciones que perpetúan la represión más violenta de la historia moderna de Irán,", dijo.

Barrot instó a Teherán a poner fin al apagón de Internet y a "devolver al pueblo iraní la capacidad de elegir su propio futuro".