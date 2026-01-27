La próxima fase del plan de paz para Gaza "no es la reconstrucción" sino la desmilitarización, dice Netanyahu

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 27 de enero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que la próxima fase del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se centrará en el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja, no en la reconstrucción.

"Estamos en el umbral de la siguiente fase: Desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", dijo Netanyahu a los legisladores de la Knesset, poco después de anunciar oficialmente que las Fuerzas de Defensa de Israel habían recuperado los restos del último rehén del territorio costero.

Netanyahu habló junto al primer ministro albanés, Edi Rama, en una sesión especial de la Knesset en honor del líder europeo.

"La siguiente fase no es la reconstrucción", dijo Netanyahu. "Tenemos interés en hacer avanzar esta fase, no en retrasarla. Cuanto antes lo hagamos, antes completaremos los objetivos de la guerra."

Según el primer ministro, la desmilitarización "ocurrirá -como dijo nuestro amigo Trump- por las buenas o por las malas, pero ocurrirá".

Antes, en sus declaraciones, el líder del Estado judío anunció que, por primera vez desde 2014, "no hay más rehenes en Gaza" tras el regreso para ser enterrado del sargento mayor de la Policía de Israel Ran Gvili, asesinado y secuestrado por terroristas palestinos durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

"Felicito a los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet por la impecable ejecución de esta misión", continuó. "Os lo prometí, ciudadanos de Israel: traeremos a todos a casa".

Durante su discurso, el primer ministro se quitó de la chaqueta el distintivo amarillo de los rehenes, diciendo a los miembros de la Knesset: "Ahora que la misión se ha completado, puede quitarse, porque los hijos y las hijas han regresado a sus fronteras", citando el libro de Jeremías (31:17).

La Oficina del Primer Ministro de Israel anunció el domingo que las FDI, desde finales de la semana pasada, habían estado "llevando a cabo una operación centrada en agotar toda la información de inteligencia que se ha reunido en el esfuerzo por localizar" a Gvili.

El domingo por la noche, el ejército confirmó que sus soldados habían recuperado los restos del policía de un cementerio del norte de la Franja de Gaza.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a la familia del rehén Ran Gvili, de bendita memoria, que su ser querido ha sido identificado y será enterrado", dijo la Unidad del Portavoz de las FDI.

"Hoy, un capítulo doloroso llega a su fin: por primera vez en más de una década, no hay rehenes israelíes retenidos en Gaza", dijo el ejército en un comunicado separado. "Durante 843 días, nuestro pueblo nos fue arrebatado. Retenidos en condiciones brutales por un enemigo que no muestra ningún respeto por la vida humana."

Trump dijo al medio estadounidense Axios en una entrevista el lunes que Hamás ha ayudado a localizar a Gvili de acuerdo con el pacto de tregua en el que él medió e instó al grupo terrorista a cumplir su compromiso de desarmarse.

El presidente dijo que el enviado especial de Estados UnidosSteve Witkoff y el miembro de la Junta de Paz Jared Kushner le habían informado sobre la recuperación el lunes por la mañana. Trump llamó entonces a Netanyahu, de quien dijo que "estaba emocionado".

Trump dijo que los esfuerzos para recuperar e identificar los restos de Gvili fueron "muy duros", diciendo que los equipos de búsqueda de las FDI tuvieron que pasar por "cientos de cuerpos" ien el cementerio de Gaza y describiéndolo como "una escena dura".

Hamas ayudó en la búsqueda, dijo, dando crédito al grupo terrorista por trabajar "muy duro para recuperar el cuerpo" y coordinarse con Israel. "Ahora tenemos que desarmar a Hamás como prometieron", añadió Trump.

En virtud del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que entró en vigor el año pasado con la mediación de Estados Unidos, el grupo terrorista se comprometió a devolver para su entierro los 28 cadáveres que mantenía cautivos el 13 de octubre. Sin embargo, Hamás retrasó su devolución, demorando el desarme, previsto para la fase 2 con el despliegue de fuerzas internacionales en la Franja de Gaza.

El líder de Hamás Khaled Mashaal ha rechazado las exigencias de que su grupo deponga las armas, declarando el 7 de diciembre que "proteger el proyecto de resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse".

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]", dijo el terrorista en una cumbre antiisraelí celebrada en Estambul el 7 de diciembre. "Mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro."

Israel anunció el domingo por la noche que había accedido a la petición de Washington de reabrir el paso de Rafah de Gaza con Egipto para el paso de personas tras la finalización del intento de localizar los restos de Gvili.

"Al término de esta operación, y de acuerdo con lo acordado con Estados Unidos, Israel abrirá el cruce de Rafah", dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado a última hora del domingo.

Ali Shaath, el comisionado jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo que opera bajo la Junta de Paz, dijo la semana pasada que la apertura permitiría la entrada de funcionarios del NCAG para comenzar la reconstrucción de la Franja tras dos años de guerra.

La apertura del paso fronterizo de Rafah en Gaza "es un primer paso crucial para aliviar el inmenso sufrimiento de nuestra gente en Gaza," declaró Shaath el 22 de enero, añadiendo que el NCAG "tiene previsto regresar a Gaza lo antes posible y asumir sus responsabilidades de forma pacífica y coordinada."

Las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán una presencia en torno al cruce, que tienecontrolado desde mayo de 2024, y todas las entradas y salidas pasarán por un puesto de control de las FDI, Israel Hayominformó la semana pasada.

