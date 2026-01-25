Israel despliega nuevas milicias palestinas contra Hamás

Publicado por Ariel Kahana 25 de enero, 2026

Israel ha intensificado su cooperación con las milicias armadas contrarias a Hamás en la Franja de Gaza, informó el domingo The Wall Street Journal. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el aparato de seguridad del país están proporcionando a las milicias un amplio apoyo, que incluye asistencia aérea a través de aviones no tripulados, intercambio de inteligencia, armas, alimentos y cigarrillos, según el informe.

La profundidad de la implicación de Israel se puso de manifiesto a principios de este mes cuando Hussam al-Astal, líder de uno de los grupos, se jactó en una declaración en vídeo del asesinato de un oficial de policía de Hamás en el área de al-Muwasi, una zona que se supone que está fuera del área de operaciones de las FDI. "Decimos a Hamás y a todos los asociados con él: igual que le alcanzamos a él, os alcanzaremos a vosotros también", declaró al-Astal.

Oficiales de reserva de las FDI y fuentes oficiales confirmaron que algunos milicianos heridos fueron evacuados a Israel para recibir tratamiento médico. Yaron Buskila, ex oficial de operaciones de la División Gaza de las FDI, declaró al diario que Israel vigila de cerca las actividades de las milicias.

"Cuando actúan contra Hamás, estamos allí para observarlas y a veces para ayudar con inteligencia o intervención activa si están bajo amenaza", dijo.

Antiguos responsables de seguridad advirtieron de las consecuencias a largo plazo, estableciendo paralelismos con el destino del Ejército del Sur del Líbano.

"El principal interés de una milicia es la propia milicia, y puede volverse contra ti", advirtió Sa'ar Tzur, un alto oficial de la reserva.

Yulia Malinovsky (Yisrael Beiteinu), miembro de la Knesset, respondió al informe con duras críticas.

"No hay límite para las tonterías y los conceptos fallidos. Así es exactamente como [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu construyó Hamás, y ahora está haciendo lo mismo con estas nuevas milicias", dijo. "No se puede, por un lado, exigir la desmilitarización completa de Gaza y, por otro, suministrar armas, que acabarán llegando a Hamás, a la Franja, mientras que, al mismo tiempo, el primer ministro acepta la reapertura de las rutas de contrabando en el paso fronterizo de Rafah en ambas direcciones. Estas armas se volverán contra nosotros. Ya hemos visto esta película", añadió.

©️JNS