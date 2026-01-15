La visión de Pahlavi para un "Irán libre": el reconocimiento de Israel y la ausencia de armas nucleares

Publicado por Joshua Marks 15 de enero, 2026

El príncipe heredero en el exilio y destacado líder de la oposición, Reza Pahlavi, ha esbozado su visión de un Irán posislamista, mientras las protestas antigubernamentales continúan extendiéndose por todo el país y entran en su tercera semana.

Hablando en inglés, con subtítulos en farsi, en un mensaje de vídeo de cuatro minutos publicado en las redes sociales a primera hora del jueves —hora de Teherán—, el hijo mayor del último sha, Mohammad Reza Pahlavi, quien aboga por un sistema laico y democrático posterior a la República Islámica, afirmó que un "Irán libre" abandonará su programa nuclear y su apoyo al terrorismo, mientras normaliza sus relaciones con Estados Unidos y reconoce "de inmediato" a Israel.

"A todos nuestros amigos alrededor del mundo", comenzó el disidente de 65 años, que vive en Virginia, describiendo a la República Islámica como un régimen opresivo que ha convertido a Irán en un símbolo global de terrorismo, extremismo y pobreza. Lo contrastó con lo que llamó la "verdadera" identidad del país: una nación hermosa, amante de la paz y próspera que existía antes de la Revolución Islámica de 1979, y que volverá a levantarse una vez que caiga el régimen clerical.

Pahlavi pasó entonces a esbozar cómo un "Irán libre" se relacionaría con el mundo, afirmando que tras la caída de los mulás, "el programa militar nuclear de Irán terminará" y "el apoyo a los grupos terroristas cesará inmediatamente", y que el país "trabajará con socios regionales y globales para enfrentar el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el islamismo extremista".

Afirmó que un Irán democrático "actuaría como un amigo y una fuerza estabilizadora en la región" y "un socio responsable en la seguridad global", con relaciones normalizadas con Estados Unidos y el reconocimiento inmediato de Israel. Teherán trataría de ampliar los Acuerdos de Abraham para convertirlos en "los 'Acuerdos de Ciro', que reúnan a un Irán libre, Israel y el mundo árabe", añadió.

Ciro el Grande fue el fundador del Imperio aqueménida en el siglo VI a.C., famoso por sus vastas conquistas, su Gobierno relativamente tolerante y su papel en el retorno de los judíos exiliados a Jerusalén.

Pahlavi también prometió que un Irán posterior al régimen, dotado de grandes reservas de petróleo y gas, sería "un proveedor de energía fiable para el mundo libre", con una política transparente y precios predecibles. Adoptaría normas internacionales para combatir el blanqueo de dinero y la corrupción, y abriría uno de los "últimos grandes mercados sin explotar del mundo" al comercio, la inversión y la innovación para que "la oportunidad sustituya al aislamiento", añadió. Tales cambios "beneficiarían a la región y al mundo" y convertirían a un Irán libre en "una fuerza para la paz. Para la prosperidad. Y para la cooperación", dijo el príncipe.

Trump pone en duda las perspectivas de Pahlavi

El presidente Donald Trump ha expresado sus reservas sobre si la población iraní de más de 90 millones de personas abrazará a Pahlavi como su líder, al tiempo que ha dicho que existe la posibilidad de que el régimen de los ayatolás se derrumbe.

"Parece muy simpático, pero no sé cómo jugaría dentro de su propio país", dijo el dirigente estadounidense a Reuters el miércoles. "Y realmente aún no hemos llegado a ese punto".

El presidente añadió que "no sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y desde luego si lo hicieran, me parecería bien".

Encuestas independientes sugieren que el apoyo a la restauración de la monarquía en Irán es significativo, pero sigue siendo una preferencia minoritaria, con alrededor del 19%-21% respaldando alguna forma de monarquía, mientras que porcentajes mayores favorecen una república laica o están indecisos.

El eslogan monárquico "Javid Shah" ("Larga vida al Sha") se ha escuchado ampliamente durante la actual ola de protestas, coreado en ciudades como Teherán, Kermanshah y Bandar Abbas, y amplificado en numerosos videos compartidos desde Irán y por activistas de la diáspora.

Trump dijo que es posible que el Gobierno en Teherán caiga en medio de las protestas, pero añadió que "cualquier régimen puede fracasar", calificando el período que viene como "un momento interesante", independientemente del resultado.

El presidente ha dicho a sus asesores que quiere que cualquier ataque militar estadounidense en Irán aseste un golpe rápido y decisivo al régimen, en lugar de desencadenar un conflicto prolongado, informó NBC News el jueves.

Citando a un funcionario estadounidense y a personas familiarizadas con las discusiones internas, NBC dijo que el equipo de seguridad nacional de Trump no le ha asegurado que el Gobierno de Teherán colapsaría rápidamente tras un ataque estadounidense, lo que genera preocupación sobre una posible represalia iraní y los limitados recursos de EEUU en la región.

"Si hace algo, quiere que sea definitivo", dijo una de las fuentes.

Las mayores protestas desde 2009 se han extendido por todo Irán, con manifestantes llenando las calles de Teherán, Mashhad y otras ciudades. El estallido nacional fue provocado por la inflación descontrolada y el colapso del rial, que ha caído hasta alrededor de 1,46 millones por dólar. Lo que comenzó como indignación por los precios y una moneda en caída se ha ampliado hasta convertirse en llamados abiertos a poner fin al Gobierno clerical, con huelgas que han cerrado mercados y negocios en los principales centros comerciales.

Miles de personas han sido asesinadas, heridas y detenidas durante las manifestaciones, con cifras de muertos que van desde 2.000 hasta incluso 20.000.

El estallido de disturbios se produce mientras el liderazgo iraní lidia con las sanciones estadounidenses de larga duración y el "retroceso" de la ONU que restableció las medidas vinculadas al programa nuclear, además de la creciente presión sobre los sistemas de agua y energía del país. Los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares y energéticas iraníes en junio de 2025 causaron daños significativos y han complicado aún más el ya frágil panorama energético de Teherán.

