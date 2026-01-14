Detenido un sospechoso de incendiar una sinagoga en Alemania

Publicado por Canaan Lidor - JNS (Jewish News Syndicate) 14 de enero, 2026

La policía de Alemania ha detenido a un hombre en relación con el presunto incendio provocado el martes fuera de una sinagoga en Giessen, cerca de Fráncfort.

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en el exterior de la sinagoga Beith-Jaakov muestran a un hombre con una mochila negra realizando un gesto que parece ser el saludo nazi antes de prender fuego a un gran montón de cajas de cartón pegadas a la fachada del edificio que alberga la sinagoga. A continuación se aleja.

La policía dijo a la agencia de noticias DPA que el hombre tenía 32 años, parecía haber actuado solo y que se desconocen sus motivos.

El presidente de la Asociación Judía Europea (EJA), el rabino Menachem Margolin, dijo que la mano levantada del incendiario "era un conmovedor recordatorio de que el nazismo no ha muerto." Las autoridades alemanas y los líderes del mundo libre deben declarar la guerra al extremismo creciente en Europa", declaró a JNS. "Los gobiernos de Occidente deben aumentar inmediatamente la seguridad en las instituciones judías: sinagogas y escuelas".

El año pasado, Alemania registró un pico histórico de incidentes antisemitas, con 8.627 casos-la cifra anual más alta jamás documentada. Esto supuso un aumento del 80% respecto al total de 2023.

Las cifras aparecen en el informe de 2024 de la Asociación Federal de Investigación e Información sobre Antisemitismo, o RIAS, que ha realizado un seguimiento de este tipo de incidentes a nivel nacional desde 2018 y en Berlín desde 2015.

En promedio, el recuento de 2024 ascendió a aproximadamente 24 incidentes por día -o uno cada hora- señaló la organización sin fines de lucro.

©JNS