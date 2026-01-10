La policía acusa a un hombre de California de amenazas terroristas tras disparar contra una casa con adornos de Janucá

La policía dijo que el hombre fue arrestado por hacer amenazas terroristas Facebook - Departamento de Policía de Redlands

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de enero, 2026

Un joven de 23 años fue detenido el 8 de enero por supuestamente disparar un arma en una casa judía en Redlands, California, a una hora al este de Los Ángeles, declaró el Departamento de Policía de Redlands.

La policía dijo que el hombre, identificado como Garrett Bailey Stater, residente de Redlands, fue arrestado sin incidentes acusado de aterrorizar y hacer amenazas terroristas.

El 12 de diciembre, se efectuaron disparos desde un vehículo contra la vivienda, que estaba decorada para la festividad de Janucá, y se informó que alguien también gritó un insulto antisemita, dijo la policía, que más tarde recuperó una pistola de airsoft que dicen fue utilizada en el incidente.

Según la policía, no hubo heridos ni daños.

Carl Baker, funcionario de información pública de la ciudad de Redlands, dijo a JNS que Stater no tiene "antecedentes de nada parecido" y que el incidente "no parece haber sido un acto premeditado".

"Parece que probablemente estaba bajo los efectos de las drogas en ese momento y simplemente llevó a cabo una acción", dijo Baker. "No hay indicios de que esté asociado a ningún tipo de grupo".

La familia judía parece haber sido atacada por los "adornos de su patio", según Baker. La policía declaró que "la casa y el patio de la familia estaban prominentemente decorados para celebrar Janucá".

Según Baker, otras personas que iban en el vehículo con el sospechoso fueron interrogadas pero no detenidas.

David Englin, director regional senior de Los Ángeles en la Liga Antidifamación, dijo a JNS que "estamos agradecidos por la seriedad con la que el Departamento de Policía de Redlands llevó a cabo su investigación".

"La detención es una medida tranquilizadora de seguridad para el vecindario, que se vio sacudido por el ataque dirigido contra el hogar de una familia judía", dijo.

©️JNS