Un hombre de Massachusetts fue condenado a cuatro año de prisión por ocultar fondos para el ISIS

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de enero, 2026

Mateo Ventura, de 21 años, de Wakefield, Mass., fue condenado a 50 meses de prisión federal por canalizar en secreto dinero que creía que ayudaría al Estado Islámico de Irak y al-Sham a llevar a cabo atentados, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ventura se declaró culpable de un cargo de encubrimiento de financiación del terrorismo en octubre, dos años después de ser acusado por un gran jurado federal en 2023..

El departamento dijo que Ventura envió múltiples tarjetas de regalo a un individuo que creía que apoyaba al ISIS, con la intención de que fueran revendidas "en la dark web por un poco menos de su valor nominal," y que los beneficios fueran enviados al ISIS. Entre enero y mayo de 2023, realizó donaciones por un total de 705 dólares.

Ventura dijo que quería que el dinero se destinara a la "guerra contra los kuffar", incrédulos en árabe, para la compra de "munición y explosivos" También expresó su "deseo de luchar junto al ISIS en el extranjero", llegando a comprar billetes de avión para trasladarse a Oriente Medio.

Además de la pena de prisión, Denise Casper, jueza superior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, ordenó a Ventura cumplir siete años de libertad supervisada.

©️JNS