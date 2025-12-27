Al menos 20% del equipo de transición de Mamdani está vinculado a grupos antisionistas, según la ADL

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 27 de diciembre, 2025

Al menos el 20% de las personas a las que Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, ha nombrado para su comité de transición están relacionadas con grupos antisionistas, según la Liga Antidifamación.

La organización sin ánimo de lucro dijo a principios de semana que había examinado a más de 400 personas nombradas por Mamdani para 17 comités de transición.

La ADL también encontró que cuatro de los elegidos tenían vínculos con el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, quien tiene un largo historial de declaraciones antisemitas.

"La composición de estos comités de transición influirá directamente en las políticas de la administración y en el enfoque de las preocupaciones de la comunidad judía, y los nombramientos actuales plantean serias dudas sobre si esas preocupaciones no estarán adecuadamente representadas o abordadas", declaró la ADL.

Mamdani dijo a la prensa que el informe de la ADL "a menudo" ignora lo que, según él, es la distinción entre el antisemitismo y las críticas al Gobierno israelí.

Scott Richman, director de la oficina de la ADL en Nueva York y Nueva Jersey, dijo que Mamdani "con toda seguridad" condenará aquello que considere antisemita, pero que "su visión de lo que es antisemitismo es menos amplia que la visión que tiene la comunidad judía mayoritaria de lo que es antisemitismo".

