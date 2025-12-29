El mito de la emigración israelí

Una bandera israelí ondea al viento sobre el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén Este. AFP .

Desde hace meses, ciertos medios de comunicación han informado que los ciudadanos israelíes están evacuando su país en un número cada vez mayor.

Un titular alarmante anunciaba: "Más de uno de cada cuatro israelíes se plantea abandonar el país, según una encuesta". Otro artículo clamaba, "'Hemos renunciado a Israel': desilusionados con Netanyahu y la guerra en Gaza, los israelíes huyen". Un reportaje de The Washington Post proclamaba que "los israelíes se están marchando al extranjero en cifras récord debido al miedo y al descontento". Ante esta representación ominosa, un columnista sostuvo que "los israelíes están perdiendo la fe en el futuro de su nación y no creen que puedan recuperarla".

A primera vista, podría parecer que el sionismo está condenado y que Israel se está convirtiendo en un pueblo fantasma. Pero esta advertencia sombría es una falsa alarma.

Los alarmistas de la emigración citan dos fuentes de información. Una es una encuesta de opinión pública israelí realizada por el Instituto de la Democracia de Israel (IDI), oficialmente no partidista; la otra es un informe del Comité de Inmigración del Knéset basado en estadísticas de migración israelí.

"Estas mejoras en la seguridad nacional de Israel probablemente convencieron a muchos posibles emigrantes israelíes de quedarse en casa"

La encuesta de la IDI, realizada en abril pero no publicada hasta el 3 de diciembre, reveló que aproximadamente "una cuarta parte de los judíos y alrededor de un tercio de los árabes están considerando la posibilidad de abandonar Israel y trasladarse a vivir a otro país, ya sea de forma temporal o permanente". Por supuesto, un traslado "temporal" no cambiaría la demografía a largo plazo.

Una encuesta de seguimiento del IDI realizada en mayo (con algunas entrevistas de "validación" en noviembre) y publicada el 22 de diciembre reconocía una "mejora significativa" en la valoración pública de la "situación general de Israel", pero no informaba de un menor deseo de emigrar. Se limitó a decir que más del 70% de los israelíes "preferirían permanecer en Israel".

La implicación de que continuará una emigración a gran escala debe relativizarse, porque las encuestas del IDI de abril y mayo se realizaron antes de ciertos acontecimientos transformadores. Durante una breve guerra en junio, Israel y Estados Unidos degradaron las instalaciones nucleares de Irán, paralizaron sus defensas aéreas, golpearon su programa de misiles y eliminaron a varios de sus líderes. En octubre, un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos trajo una relativa calma a la Franja de Gaza. Posteriormente, el grupo terrorista hutí, con base en Yemen, dejó de lanzar misiles contra Israel.

A lo largo de 2025, una nueva política israelí de campañas militares proactivas contuvo el terrorismo palestino en Judea y Samaria (más comúnmente conocida como “Cisjordania”). Estas mejoras en la seguridad nacional de Israel probablemente convencieron a muchos posibles emigrantes israelíes de quedarse en casa.

"Entre los que se trasladaron a Israel había no sólo expatriados que regresaban, sino muchos nuevos inmigrantes que se nacionalizaron israelíes"

Junto con la desescalada de las hostilidades en los frentes militares de Israel llegó una buena noticia en el frente económico. A pesar de dos años de guerra, la economía israelí mostró una resiliencia impresionante, medida por el aumento de sus exportaciones, el crecimiento del PIB y el desempeño de su mercado bursátil. El 6 de noviembre, Kazajistán —un país de mayoría musulmana— se unió a Israel y a otros estados musulmanes en la coalición a favor del comercio conocida como los Acuerdos de Abraham. Un clima empresarial así convertiría a cualquier país en un imán para retener y atraer ciudadanos.

El informe sobre migración del Comité de Inmigración del Knéset se publicó el 16 de octubre. El periodo de estudio, sin embargo, abarcaba sólo de 2022 a 2024, antes de los logros militares mencionados y de gran parte del éxito económico. Un futuro estudio del comité confirmará probablemente que el número de salidas israelíes en 2025 es inferior a las cifras de salidas de años anteriores.

También es problemática la forma en que se cita el informe del Knéset. El documento calculaba que entre principios de 2022 y 2024, un número creciente de ciudadanos israelíes abandonaría Israel mientras que un número cada vez menor de expatriados israelíes regresaría a Israel, con lo que la cifra neta de habitantes se reduciría en 125.200. Sin embargo, algunos observadores citaron este dato fuera de contexto. Entre los que se trasladaron a Israel había no sólo expatriados que regresaban, sino muchos nuevos inmigrantes que se nacionalizaron israelíes.

En particular, el informe señalaba que Israel absorbió a más de 74.000 nuevos ciudadanos en 2022, 46.000 en 2023 y alrededor de 24.000 en los primeros ocho meses de 2024. Este flujo probablemente estuvo motivado por el aumento del antisemitismo en países extranjeros y por un resurgimiento compensatorio del orgullo sionista. Al sumar los 144.000 nuevos ciudadanos al lado de entrada de la ecuación migratoria, queda claro que Israel no perdió 125.200 ciudadanos. Ganó 18.800 ciudadanos.

"En conjunto, el auge temporal de la emigración israelí aparentemente se ha enfriado y, en cualquier caso, la salida ha sido completamente compensada por el movimiento en la dirección opuesta"

Al margen de las encuestas del IDI y del estudio migratorio del Knéset, los israelíes siguen sintiendo un vínculo saludable con su tan vilipendiado Estado. Una encuesta de la Oficina Central de Estadísticas de Israel reveló que, pese a las disputas políticas internas, "más de nueve de cada diez israelíes estaban satisfechos con sus vidas" en 2024. Ese sentimiento podría ser aún más fuerte hoy, considerando los recientes avances militares y económicos.

Más recientemente, una encuesta de Gallup de septiembre de 2025 encontró que la sensación de “bienestar” de los israelíes ha vuelto a los niveles previos a la guerra. Aún más alentador, la clasificación de “felicidad” de 2025 de U.S. News & World Report sitúa a Israel como el octavo país más feliz del mundo. En comparación, Estados Unidos ocupa el puesto 24. Estos hechos difícilmente auguran una tendencia de desilusión o despoblación israelí.

En conjunto, el auge temporal de la emigración israelí aparentemente se ha enfriado y, en cualquier caso, la salida ha sido completamente compensada por el movimiento en la dirección opuesta.

El Estado judío fue fundado como un refugio seguro para los judíos. Esa protección es especialmente importante en tiempos como estos, cuando un tsunami de antisemitismo envuelve a las comunidades judías desde Washington D C hasta Mánchester, en Inglaterra, y Bondi Beach, en Australia.

Israel está capeando el temporal. Que los derrotistas no digan lo contrario.

Joel M. Margolis, comentarista jurídico de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos, la filial estadounidense de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos.

