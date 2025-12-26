Dos muertos en atentados terroristas en el norte de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de diciembre, 2025

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en una serie de ataques terroristas con embestidas y apuñalamientos en el norte de Israel el viernes.

Según el servicio de emergencias Magen David Adom, a las 12:31 am se recibió un informe en el centro de llamadas MDA 101 de la región de Gilboa sobre una mujer herida en la ruta 71, cerca del kibutz Ein Harod.

La mujer de 19 años había sido atropellada y apuñalada. Más tarde fue declarada muerta en el Centro Médico HaEmek de Afula e identificada como Aviv Maor, de Ein Harod.

Poco antes, un hombre de 68 años identificado más tarde como Shimshon Mordechai fue atropellado mortalmente por un vehículo en Beit She'an, en lo que la policía calificó como un atentado terrorista. Un muchacho de 16 años fue atacado en otra embestida en la ciudad y resultó con heridas leves. Un hombre de 37 años resultó herido más tarde cuando el terrorista salió de su coche y lo golpeó con una piedra en las afueras de Afula.

El agresor de los cuatro atentados -identificado como un palestino de 37 años de Qabatiya, cerca de Yenín- huyó en el coche de su empleador tras el ataque en la ruta 71 hacia el kibutz Tel Yosef. Más tarde fue abatido a tiros a la entrada de la ciudad de Afula, según informó la Policía. Había estado trabajando ilegalmente en Israel, informó la emisora pública Kan .

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que expresaba sus condolencias a las familias de las dos víctimas, una pronta recuperación a los heridos y su apoyo al "heroico ciudadano que neutralizó al terrorista".

"Aunque ha habido muchas operaciones antiterroristas exitosas en el último año, desgraciadamente experimentamos ataques asesinos de vez en cuando", dijo. "El Gobierno de Israel seguirá trabajando para frustrar a cualquiera que pretenda dañar a sus ciudadanos".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio instrucciones a las FDI para que actúen con contundencia en la aldea de la que salió el terrorista asesino.

"Todo terrorista debe ser localizado y neutralizado, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser golpeada", dijo Katz. "Cualquiera que ayude al terrorismo o proporcione patrocinio o respaldo al terrorismo pagará el precio completo".

Y añadió: "Mi corazón está con las afligidas familias en este momento tan difícil. Les envío mi más sentido pésame y les doy fuerzas ante esta pérdida inimaginable. Deseo elogiar a las fuerzas de seguridad que actuaron con rapidez, resolución y profesionalidad, y que neutralizaron al terrorista".

En declaraciones a los periodistas en el lugar del ataque cerca de Ein Harod, el comisario de la Policía de Israel, Danny Levi, calificó lo sucedido como un "incidente muy grave" y dio las gracias al agente de seguridad que mató al agresor.

"El incidente ha terminado. El terrorista fue neutralizado. Seguimos investigando los hechos junto con el Shin Bet y otros agentes de seguridad", dijo Levi.

Tras los atentados, el presidente israelí, Isaac Herzog, habló con Noam Jumaa, alcalde de Beit She'an, y Danny Atar, jefe del Consejo Regional de Gilboa, para pedirles "que transmitan palabras de fuerza, apoyo y condolencias a los residentes de la zona de parte de todo el pueblo de Israel ante este difícil suceso".

"Deseo expresar mi profunda conmoción por la horrible matanza y el atentado terrorista en el norte de Israel perpetrado por un terrorista despreciable", dijo Herzog. "Mi más sentido pésame a las afligidas familias de los asesinados, y mis deseos de una pronta recuperación a los heridos".

Y continuó: "Israel se compromete a reforzar y fortalecer esta desafiante frontera, y, por supuesto, a reforzar la respuesta de seguridad en la zona para la plena seguridad de los residentes. Doy las gracias al agente de seguridad que neutralizó al terrorista por su estado de alerta y su acción decisiva".

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, tuiteó el viernes: "Comparto el profundo dolor y luto de las familias y envío deseos de una pronta recuperación a los heridos".

"La Autoridad Palestina engaña a la comunidad internacional mientras sigue pagando sueldos a terroristas y sus familias, y alentando el terror", escribió. "El terror no vencerá. Seguiremos fortaleciendo el dominio sobre nuestra tierra".

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, visitó Afula y Beit She'an tras los atentados, instigando a los ciudadanos israelíes a portar armas y a apuntarse a clases de entrenamiento de preparación. "Las fuerzas de seguridad y los civiles armados detienen los atentados", dijo. "Hemos suavizado las leyes sobre armas. ¡Ármense!"

Ben-Gvir pidió avanzar un proyecto de ley de pena de muerte para los terroristas. Afirmó que "los terroristas no vienen aquí a morir, vienen a vivir en la cárcel. Eso debe acabar".

