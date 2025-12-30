Pocos en la "extrema derecha" se vuelven contra los judíos

30 de diciembre, 2025

Ha vuelto. No se trata del habitual vitriolo antiisraelí de la izquierda, sino de una forma sigilosa y cómplice de hostilidad antijudía que está creciendo en ciertos sectores de la "derecha" estadounidense. Esto suele disfrazarse de "antiglobalismo" o de un simple "solo estamos haciendo preguntas"… sobre Israel. No hay nada nuevo en reciclar tropos centenarios, coquetear con libelos de sangre o dar plataforma a un negacionista del Holocausto porque genera clicks. La derecha estadounidense —en su mejor versión— defiende los fundamentos judeocristianos de Occidente, respeta los hechos, a sus aliados y la claridad moral. Ese legado implica apoyar a Israel y oponerse a los antisemitas, incluso cuando estos fingen estar del lado de todo lo que es "bueno".

Comienza con Candace Owens. En algún momento entre 2023 y 2024 cruzó línea tras línea -defendiendo a Kanye West ("Ye") tras sus desplantes antisemitas, insinuando calumnias medievales y mofándose de los judíos que se oponían- hasta que el Daily Wire terminó públicamente su relación con ella en marzo de 2024. No se trataba de "libertad de expresión", sino de un patrón de tolerancia de la intolerancia que no habría sido aceptado si se hubiera dirigido a cualquier grupo étnico distinto de los judíos.

"La entrevista de Carlson permitió que la bilis antisemita de Fuentes e incluso sus extraños elogios tanto a Adolf Hitler como a Josef Stalin pasaran sin ningún tipo de réplica"

A finales de 2024, el grupo StopAntisemitism, citando un expediente de reincidencia, apodó a Owens su "Antisemita del Año". Normaliza un insulto aquí, guiña a un estereotipo allá y luego insiste en que los críticos están "exagerando". Así es como se propaga el veneno ideológico.

Consideremos ahora el momento de Tucker Carlson. El 27 de octubre de 2025, en su programa, presentó a Nick Fuentes - un abierto supremacista blanco y negador del Holocausto. La entrevista de Carlson permitió que la bilis antisemita de Fuentes e incluso sus extraños elogios tanto a Adolf Hitler como a Josef Stalin pasaran sin ningún tipo de réplica. La reacción inmediata de la derecha fue significativa: muchos conservadores serios se quejaron.

El presentador del Daily Wire, Ben Shapiro, calificó la entrevista de lo que era y tachó la postura de Carlson de "cobardía intelectual". Esa crítica de la mayor parte de la derecha dominante dijo a los jóvenes espectadores: esto es una línea roja.

"Y qué decir de los defensores de Candace Owens que insisten en que fue 'cancelada por criticar a Israel'? En absoluto"

La confusión institucional empeoró las cosas. El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, defendió inicialmente a Carlson públicamente; la consiguiente reacción - de nuevo, de muchos de la derecha - no se hizo esperar. Incluso los principales medios de comunicación enmarcaron el episodio como una línea divisoria: ¿somos un movimiento que tolera a los que odian a los judíos o uno que traza líneas rojas?

Si quiere hacerse una idea del alcance más amplio, el sitio web Tablet lo captó con nitidez: el antisemitismo en partes de la derecha, escribieron, ha hecho metástasis bajo una máscara "antiglobalista", en la que nuevos insultos y palabras clave - "cábala globalista", "Israel primero", "Soros"- hacen el mismo trabajo que hacían los antiguos insultos. Tablet también parece considerar el momento Carlson-Fuentes como una prueba para las instituciones judías y conservadoras.

Y qué decir de los defensores de Candace Owens que insisten en que fue "cancelada por criticar a Israel"? En absoluto. Los principales medios de comunicación relataron meses de provocaciones explícitamente antisemitas, no una disputa política de buena fe. Incluso los medios que simpatizan con las voces "antisistema" señalaron lo obvio: hay un abismo entre argumentar a favor de recortar la ayuda exterior y "amplificar las calumnias antisemitas".

"He aquí una prueba para los lectores: ¿acaba su 'antiglobalismo' obsesionándose siempre con Israel o 'los judíos'? Si la respuesta es afirmativa, no se trata de un análisis político -es un chivatazo sobre ti"

En honor a la verdad, a la derecha estadounidense no le faltan voces maduras. Muchos intelectuales, defensores de los judíos y republicanos electos condenaron abiertamente la maniobra de Carlson y Fuentes. Se podía observar la división en tiempo real: una facción explicaba que la libertad de expresión no obliga a las empresas u organizaciones privadas a ofrecer una plataforma a fanáticos irredentos; la otra acusaba al "establishment" de "silenciarnos".

He aquí una prueba para los lectores: ¿acaba su "antiglobalismo" obsesionándose siempre con Israel o "los judíos"? Si la respuesta es afirmativa, no se trata de un análisis político -es un chivatazo sobre ti. Por el contrario, una posición responsable de America primero puede discutir sobre presupuestos, misiones y cargas sin introducir chivos expiatorios. Esa es la diferencia entre la claridad de Marco Rubio sobre Hamás y el circo "Groyper" de Fuentes.

El hecho es que el apoyo republicano a Israel sigue siendo alto, aunque las cohortes más jóvenes sean más escépticas. En abril de 2025, Pew Research constató una sólida confianza de los republicanos en el liderazgo de Israel y una opinión de los israelíes más cálida que la expresada por los demócratas. En octubre, Pew descubrió la misma diferencia partidista, incluso cuando las opiniones favorables de los estadounidenses hacia Israel disminuyeron. La cuestión es que cuando las personas influyentes de extrema derecha se dirigen a los judíos, no están en sintonía con los votantes republicanos de base, y no hablan en su nombre.

En contraste con los sectores marginales, la gestión real muestra otra realidad. El presidente Donald Trump trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén (2018), reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (2019) y facilitó los Acuerdos de Abraham, históricos pactos de normalización que están redefiniendo el mapa estratégico. Estos hechos siguen siendo el referente de una política exterior favorable a los aliados y basada en los intereses de Estados Unidos.

"Una palabra más sobre Owens: cuando alguien calumnia habitualmente a los judíos y luego se queja de ser 'silenciado', la derecha tiene que responder"

El impulso ha continuado. Informes de Fox News de este año detallan los esfuerzos por ampliar los Acuerdos de Abraham —con nuevos candidatos discutidos abiertamente— precisamente porque la combinación de fortaleza y claridad moral genera respeto en la región. Más allá de las inclinaciones partidistas de cada uno, la cooperación contra el terrorismo y los avances en la normalización progresaron cuando Washington proyectó determinación en lugar de buscar aplausos en los salones europeos.

Si quiere ver el reflejo del otro lado del pasillo, considere cómo los medios de comunicación de izquierdas han cubierto la entrevista Carlson-Fuentes. The Nation advirtió que elementos del antisionismo de derechas están cuajando en un antisemitismo abierto y citó explícitamente la controversia Heritage/Carlson como sintomática. No hace falta respaldar la política general de esa revista para reconocer que cuando tanto Tablet como The Nation critican la misma cloaca, probablemente apesta.

Una palabra más sobre Owens: cuando alguien calumnia habitualmente a los judíos y luego se queja de ser "silenciado", la derecha tiene que responder. La crítica no es censura, la decencia no requiere "consenso", y el pueblo judío no es "clicks".

Mientras tanto, la política seria de seguridad nacional continúa: enfrentar a los grupos yihadistas, respaldar el derecho de Israel a la autodefensa y utilizar la diplomacia (los Acuerdos de Abraham) para aislar a los terroristas. Ese marco no exige idealizar a ningún Gobierno extranjero. Sí exige rechazar a quienes pretenden convertir la palabra "sionista" en un insulto y "globalista" en un eufemismo para "judío".

Conclusión: Candace Owens, Tucker Carlson y Nick Fuentes representan el retroceso disfrazado de rebelión. No hablan por la derecha; hablan por sí mismos y por los algoritmos que premian la indignación y el sonar indignado. Muchas, quizá la mayoría, de las personas prominentes de la derecha -desde Trump hasta el pastor John Hagee, pasando por Thomas Sowell y Rubio- están con Israel porque están con Occidente, con las víctimas de la yihad y con el compromiso de preservar los valores de la libertad individual, la justicia igualitaria ante la ley y la libertad de expresión. La derecha debería decirlo -clara, repetidamente y sin disculparse- y poner en cuarentena a los estafadores que cambiarían la causa de la civilización por "clicks".

Pierre Rehov, licenciado en Derecho por París-Assas, es reportero, novelista y documentalista francés.

© Gatestone Institute