Alan Dershowitz: "En los años 30, los rabinos de Polonia también dijeron que todo iría bien"

Publicado por Etgar Lefkovits 29 de diciembre, 2025

El judaísmo estadounidense se dirige hacia una espiral descendente en medio de un estallido de antisemitismo global que se está normalizando, mientras que los principales países occidentales fuera de Estados Unidos se convertirán en inhabitables para los judíos, dijo el domingo el destacado abogado judío estadounidense Alan Dershowitz .

Su contundente advertencia se produjo pocos días antes de que Zohran Mamdani asuma oficialmente el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York -que alberga a la mayor población judía fuera de Israel.

"En los años 30, los rabinos de Polonia también decían que todo iría bien", dijo Dershowitz a JNS en una entrevista. "Se puede mirar a la facultad y a los estudiantes de hoy, y predecir cómo será el país dentro de 20 años".

El estatus de los judíos en EEUU está experimentando un "cambio permanente y a largo plazo"

Expresó su preocupación por que las opiniones extremistas a ambos lados del pasillo político puedan convertirse cada vez más en la corriente dominante, argumentando que el estatus de los judíos en América está experimentando un "cambio permanente y a largo plazo."

Dershowitz predijo la continuación y el aumento del antisemitismo mundial en el futuro, a pesar del fin de la guerra de dos años contra Hamás en Gaza desencadenada por el atentado del 7 de octubre de 2023, dificultando la permanencia de los judíos en los principales países occidentales.

"Más judíos tendrán que hacer aliá, y no podrán vivir en Canadá, Australia, Francia y España", dijo.

Un profundo antisemita

Dershowitz, de 87 años y nacido en Brooklyn, dijo que no tiene ninguna duda de que Mamdani es "un profundo antisemita", y expresó profunda consternación por el futuro de una ciudad a la que una vez llamó hogar.

"Quiero que fracase", dijo Dershowitz. "Mi peor temor es que si triunfa del modo en que Hitler triunfó en sus dos primeros años, hará que mucha más gente acepte el antisemitismo".

"Idiotas que se odian a sí mismos"

El veterano demócrata reconvertido en independiente, conocido por su firme apoyo al Estado de Israel, dijo que nunca habría soñado que un candidato así llegara a ser alcalde de Nueva York, y no se anduvo con rodeos respecto al tercio de la comunidad judía que votó a Mamdani, llamándoles"idiotas que se odian a sí mismos" y que han perdido el norte.

"Los judíos pueden ser inteligentes, pueden ser realmente estúpidos, pueden odiarse a sí mismos y autodestruirse", dijo.

¿El último presidente pro-Israel?

En medio de los vientos de cambio que soplan desde Occidente, Dershowitz cree que Israel debe desarrollar un ejército autosuficiente.

"Donald Trump puede ser posiblemente el último presidente pro-Israel", dijo.

A pesar de su alejamiento del partido demócrata "antiisraelí", Dershowitz no se retracta de su apoyo de toda la vida a la solución de los dos Estados, respaldada desde hace tiempo por la comunidad internacional, incluso después de la masacre del 7 de octubre, lo que le sitúa en desacuerdo con la actual corriente dominante de la opinión pública israelí. Sin embargo, dijo que los palestinos necesitan ganársela sin Hamás.

La meritocracia ha muerto en Harvard

En la entrevista, Dershowitz, que enseñó Derecho en Harvard durante medio siglo, también lamentó la caída de la educación en artes liberales en Estados Unidos en general, y en la "cada vez más mediocre" Harvard en particular.

"La educación en artes liberales -especialmente en las Ivy Leagues- se ha convertido en un estudio sobre la mediocridad", dijo. "La mediocridad está siendo recompensada en Harvard mientras que la meritocracia está muerta".

Contrastó esa visión académica del mundo con la de Israel, "el ejemplo paradigmático de la meritocracia", un país del tamaño de Nueva Jersey sin recursos naturales y enemigos por todas partes que, dijo, ofrecía una "sobredimensionada contribución al mundo de la ciencia, la medicina y la alta tecnología".

"Harvard se hunde"

Señaló que ni un solo" miembro del centenar de profesores de la Facultad de Derecho de Harvard -la mitad de los cuales son judíos- se había pronunciado a favor de Israel (la Facultad de Teología, dijo, "haría enfadar a Jesús" debido a sus opiniones sobre el Estado judío).

Además, a nivel personal, ni un solo miembro de la Facultad de Derecho donde enseñó durante cinco décadas hasta su jubilación hace 12 años le escribió una nota de condolencia tras la muerte de su hijo este año, que había sufrido un tumor cerebral, añadió.

"Harvard se hunde, y otras universidades surgirán para ocupar su lugar", vaticinó.

Dershowitz prometió seguir hablando en favor de Israel, arremetiendo contra destacadas instituciones neoyorquinas como la 92nd Street Y, el reformista Temple Emanuel e incluso la escuela judía ortodoxa moderna Ramaz por boicotearle.

"Yo lucharé por Israel el resto de mi vida,", dijo.

© JNS