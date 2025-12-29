"Guerra total" contra EEUU, Israel y Europa, según el presidente iraní

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de diciembre, 2025

Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, declaró a una publicación oficial de la República Islámica que su país está en guerra contra Occidente.

"En mi opinión, estamos en una guerra en toda regla con Estados Unidos, Israel y Europa. No quieren que nuestro país se mantenga en pie", declaró a la publicación. "Esta guerra es peor que la guerra de Irak contra nosotros".

"Nos están asediando desde todos los aspectos"

"Si uno lo entiende bien, esta guerra es mucho más compleja y difícil que aquella. En la guerra con Irak, la situación estaba clara. Ellos disparaban misiles y yo también sabía dónde acertar", dijo. "Aquí, nos están asediando desde todos los aspectos. Nos están poniendo en dificultades y limitaciones, creando problemas -de subsistencia, culturales, políticos y de seguridad- al tiempo que aumentan las expectativas de la sociedad".

"Por un lado, bloquean nuestras ventas, nuestros intercambios, nuestro comercio y, por otro, han aumentado las expectativas de la sociedad", afirmó.

"Ahora somos mucho más fuertes de lo que éramos durante sus ataques anteriores"

Más adelante en la entrevista, el presidente iraní afirmó que "nuestras queridas fuerzas militares están haciendo su trabajo con potencia".

"A pesar de todos los problemas a los que nos enfrentamos, ahora somos, tanto en equipamiento como en personal, mucho más fuertes de lo que éramos durante sus ataques anteriores", afirmó. "Por lo tanto, si deciden atacar, se enfrentarán naturalmente a una respuesta más decisiva".