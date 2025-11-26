Las FDI advierten al Gobierno: Hamás se alza de nuevo en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de noviembre, 2025

Hamas está consolidando constantemente su dominio en la Franja de Gaza, advirtieron altos cargos de Defensa a la Gabinete israelí el 20 de noviembre, sorprendiendo a varios ministros que desconocían el alcance de la rehabilitación del grupo terrorista en tan poco tiempo.

Según la evaluación, 13 de los 25 municipios de Gaza han vuelto a la plena actividad, lo que significa que vuelven a estar dirigidos por Hamás, informó el martes el Canal 13 de Israel.

Los agentes de policía de Hamás están desplegados de nuevo en los puestos de control, y la organización está reparando infraestructuras clave. Funcionarios de seguridad israelíes subrayaron que Hamás ha restablecido su presencia en la mente del público gazatí.

Hace unos 10 días, el Canal 13 informó de que Hamás había reanudado el funcionamiento de los puestos de control y el cobro de impuestos a los camioneros.

La cuestión del "día después" de Gaza se ha convertido en un punto de tensión entre Jerusalén y Washington, según el informe, ya que la Administración Trump está impulsando la siguiente fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense a pesar de las preocupaciones israelíes de que Hamás siga armada, atrincherada e implicada en la toma de decisiones de Gaza.

Una fuente dijo al medio que las dificultades que ha encontrado Estados Unidos para reunir una fuerza de estabilización extranjera han llevado a Washington a buscar "soluciones provisionales" que Israel rechaza.

La defensa israelí ha llegado a la conclusión de que tendrá que desmantelar a Hamás si Estados Unidos y su fuerza multinacional no lo hacen.

Según el informe, las FDI creen que es sólo cuestión de tiempo que dicho plan deba ponerse en marcha.

