Una panadería de bagels de Dallas se alza con el máximo galardón entre sus competidores internacionales en el New York BagelFest

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de noviembre, 2025

Starship Bagel de Dallas ganó el premio al mejor bagel en el New York BagelFest de este año, una competición que reunió a panaderías de todo el mundo el 16 de noviembre en el Citi Field de Flushing, Nueva York.

Además de llevarse a casa el primer premio en la categoría de degustación a ciegas del festival, la tienda de bagels de Texas también obtuvo victorias y grandes elogios en múltiples subcategorías, entre ellas Mejor Bagel Estilo Nueva York y Mejor Showmanship, así como puestos en Más Creativo y Schmear del Año.

El New York BagelFest 2025, patrocinado por King Arthur Baking Company, atrajo a más de 2.000 asistentes y 23 expositores, ya que el festival hizo hincapié en su "participación global", con competidores procedentes de Madrid, Honolulu, Montreal, Seattle, Atlanta, Nueva Orleans y otras ciudades, además de las tiendas neoyorquinas de toda la vida.

Sam Silverman, fundador de BagelFest, dijo que el evento se ha convertido en un "hito culinario internacional" en el que una victoria puede "cambiar la trayectoria de un negocio de la noche a la mañana".

Para muchos asistentes, la victoria de Dallas puso en entredicho suposiciones largamente arraigadas sobre el lugar que ocupa Nueva York en la cima de la jerarquía del bagel.

"Es impresionante. Justo estaba teniendo esta conversación", dijo a JNS Shawn Dixon, un asistente de Astoria, Nueva York, que acudía por primera vez. "Creo que no se respeta mucho a las tiendas de bagels de fuera de Nueva York. Creo que los neoyorquinos son muy exigentes con sus bagels, yo incluido, así que sin duda es impresionante que hayan ganado".

Dixon dijo que probó siete u ocho bagels a lo largo del día, señalando que los asistentes podían probar trozos de un cuarto de tamaño en bandejas pequeñas, muchas de las cuales estaban precargadas con diferentes cremas para untar o presentaban coberturas personalizables.

Héctor Molina-Casillas, otro asistente al festival por primera vez, dijo a JNS que también estaba "muy sorprendido de que ganara un bagel no neoyorquino".

"Pensaba que los bagels de Nueva York son los únicos, pero aprendí que hay otros lugares además de Nueva York que también hacen bagels, así que fue muy educativo e impresionante en ese sentido", dijo Molina-Casillas, que añadió que probó seis o siete tipos diferentes de bagels.

Carly Johnson, creadora de contenidos gastronómicos detrás de las cuentas de redes sociales de Soho Foodie, dijo que, aunque en los últimos años se ha acostumbrado a los ganadores de fuera de Nueva York, la amplitud del talento exhibido este año reforzó el creciente alcance internacional del festival.

"Creo que BagelFest es muy guay porque hay muchos bagels de todo el mundo; me fijé en uno de España y otro de Dinamarca, por ejemplo", dijo Johnson a JNS. "Creo que el primer año que fui, hace tres, cuando ganó un bagel que no era de Nueva York, me sorprendió mucho, pero ya me he acostumbrado".

Johnson también elogió la oferta de Starship, incluido su bagel garam masala.

"Me pareció delicioso. Soy una gran fan del tikka masala, así que me pareció una versión innovadora del bagel", dijo a JNS.

Añadió que el sistema de bandejas del festival, que permitía a los asistentes llevar varias muestras, hizo que la experiencia de degustación fuera divertida y flexible.

Más allá de los juicios, los asistentes describieron un ambiente animado, desde la programación familiar hasta las competiciones.

"Fue increíble. Nunca pensé que hubiera tantos entusiastas de los bagels", dijo Molina-Casillas a JNS, añadiendo que el Campeonato Mundial de Enrollado de Bagels -en el que los participantes intentaban enrollar tantos bagels como fuera posible en un minuto- fue "tan impresionante".

"Era un ambiente totalmente neoyorquino", dijo. "La energía era muy alta, y la gente estaba muy entusiasmada por hablar con otras personas".

Dixon dijo que la diversidad de proveedores del evento también fue un aspecto destacado.

"Me gustó que se presentaran no sólo bagels locales, sino de todo el país e incluso internacionales", dijo Dixon. "Todo tipo de arte culinario creativo diferente pasando allí".

El festival de este año también contó con una sección infantil ampliada, degustaciones durante todo el día y una serie de Charlas de la Industria con panaderos, autores y líderes de empresas alimentarias que hablaron de artesanía, espíritu empresarial y escalado.

Además del primer puesto de Starship Bagel, otros premios importantes fueron los de Potchke Bagel, de Knoxville (Tennessee), que ganó los galardones de Más Creativo y Mejor Bialy; Fantzye Bagels, de Kingston (Nueva York), que se clasificó en varias categorías; y Baltik's Bagel, de Richmond (Virginia), que ganó el Premio del Público. St-Viateur Bagel, de Montreal, ganó el premio al Mejor Internacional.

Molina-Casillas, que asistió solo este año, dijo a JNS que planea traer más gente al festival el año que viene, diciendo que es "un evento que se disfruta aún más cuando se va con seres queridos y familiares".

© JNS.