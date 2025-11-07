Aprueban un proyecto de ley para ayudar a las familias a recuperar el arte saqueado por los nazis

Publicado por Aaron Bandler - JNS (Jewish News Syndicate) 7 de noviembre, 2025

El Comité Judicial del Senado aprobó el jueves por unanimidad la Ley de Recuperación de Arte Expropiado del Holocausto de 2025, que eliminaría una fecha de "caducidad" del 31 de diciembre de 2026, de un proyecto de ley de 2016 del mismo nombre.

"Esta legislación aclara y refuerza las protecciones procesales para los supervivientes del Holocausto y sus herederos, garantizando que las reclamaciones por arte saqueado por los nazis serán consideradas en cuanto al fondo", afirmó el senador John Cornyn (republicano de Texas), que lideró el proyecto de ley de 2016. "Con la creciente ola de antisemitismo en todo el mundo, este proyecto de ley envía un mensaje de que los supervivientes del Holocausto y sus herederos no serán olvidados, y que la justicia no tiene límite de tiempo."

Según los patrocinadores del proyecto de ley, unas 100.000 obras de arte que los nazis robaron aún no han sido devueltas a sus legítimos propietarios. "Desgraciadamente, muchos museos, gobiernos e instituciones han contradicho la intención del Congreso y han obstruido la justicia obstaculizando las reclamaciones legítimas, oscureciendo la procedencia y empleando tácticas legales agresivas diseñadas para agotar y durar más que los supervivientes y sus familias", dijeron los senadores.

"En lugar de abrazar la transparencia y la reconciliación, demasiados han optado por atrincherarse y litigar, preservando de hecho la posesión de obras robadas en lugar de devolverlas a sus legítimos propietarios", afirmaron. "Además, algunos casos judiciales han interpretado la ley de forma restrictiva, dejando a los supervivientes sin recursos".

El nuevo proyecto de ley eliminaría la disposición de caducidad de la ley de 2016 y "modificaría y reautorizaría la ley original para garantizar que a las víctimas del Holocausto no se les niegue la justicia por lagunas legales, intransigencia institucional o el mero paso del tiempo", dijeron los senadores. "Mientras otra insidiosa ola de antisemitismo golpea a la sociedad, esta legislación reafirmaría nuestro compromiso con el pueblo judío y los supervivientes del Holocausto enviando un mensaje claro de que Estados Unidos no permitirá que se legitime el saqueo, se niegue la justicia o se tolere la especulación con el Holocausto."

El rabino A.D. Motzen, director nacional de asuntos gubernamentales de Agudath Israel de América, declaró a JNS que el proyecto de ley "ayudará a los supervivientes del Holocausto y a sus familias en su lucha por recuperar las obras de arte que les fueron saqueadas por los nazis."

"Es de esperar que la Ley HEAR enmendada impida que los museos y otras entidades utilicen los tribunales para obstruir la justicia e impedir que el arte robado sea devuelto a sus legítimos propietarios", dijo. "Agradecemos a los numerosos patrocinadores su apoyo a este proyecto de ley e instamos al pleno del Senado a sacar adelante esta legislación".

Vlad Khaykin, vicepresidente ejecutivo para América del Norte de impacto social y asociaciones en el Centro Simon Wiesenthal, dijo a JNS que "ningún acto de ley puede recompensar plenamente crímenes tan monstruosos como el Holocausto."

Aun así, el proyecto de ley "representa un paso importante hacia la justicia, garantizando que los supervivientes y sus familias tengan una oportunidad justa de reclamar lo que se les arrebató injustamente", dijo Khaykin. "Elogiamos este esfuerzo bipartidista por defender la memoria, la responsabilidad moral y el Estado de derecho ante uno de los capítulos más oscuros de la historia".

El proyecto de ley deja "muy, muy claro" que el Congreso no quiere ninguna de las defensas que los tribunales han hecho en la última década sobre el procedimiento y el paso del tiempo, según Joel Greenberg, presidente de la organización sin ánimo de lucro Art Ashes, que ayuda a las familias a recuperar el arte que robaron los nazis.

"Esto básicamente dice que en lo que debería centrarse el tribunal es en quién era el propietario del cuadro y si era robado", dijo Greenberg a JNS. "Especialmente en esta época de aumento del antisemitismo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, es un mensaje muy importante que el Congreso está enviando: estamos en contra de aquellos que quieren negar que el Holocausto sucedió y recordando a los sobrevivientes y sus familias."

El senador Ted Cruz (republicano de Texas), que forma parte del panel judicial y es copatrocinador del proyecto de ley, dijo en el pleno del Senado que el proyecto de ley "fue escrito para asegurarse de que la justicia para las víctimas del Holocausto no se pierda en el papeleo, el procedimiento o el paso del tiempo" y que las familias "puedan buscar la restitución en los méritos, no ser rechazadas por un tecnicismo."

"Si usted es un museo, una empresa, un ferrocarril, una familia o un particular y expone obras de arte robadas por los nazis, debería avergonzarse y no tiene derecho a conservar esas obras robadas", dijo. "Estás glorificando el mal".

"La ley nunca debe ser un escudo para el robo", dijo Cruz. "Especialmente el robo nacido del genocidio. La ley nunca debió ser un refugio para los que se benefician del robo."

© JNS