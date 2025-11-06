El Gobierno de Trump sanciona operativos de Hezbolá que reciben fondos ilícitos de Irán

Publicado por Sabrina Martin 6 de noviembre, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a operativos de Hezbolá, quienes, según el organismo, explotaron la economía monetaria del Líbano para canalizar más de mil millones de dólares al grupo terrorista este año, anunció la agencia el jueves.

"Líbano tiene la oportunidad de ser libre, próspero y seguro, pero eso solo será posible si Hezbolá es completamente desarmado y se le corta el financiamiento y el control de Irán", declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Trabajaremos con nuestros socios libaneses para crear una economía resiliente que priorice los intereses de todos los ciudadanos libaneses".

El departamento afirmó que los sancionados el jueves supervisan el movimiento de fondos procedentes de Irán, incluyendo la venta de petróleo iraní y otros bienes, así como otras transacciones comerciales encubiertas, hacia el sistema financiero libanés.

Tanto las casas de cambio autorizadas como las no autorizadas introducen la financiación, que carece de una adecuada verificación de los clientes, lo que permite a Hezbolá blanquear dinero para sus fuerzas e infraestructura y para que el grupo terrorista “resistir los esfuerzos del Gobierno libanés por ejercer el control soberano sobre todo el territorio libanés”.

