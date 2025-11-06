El comisario de bomberos judío de NYC dimite el día después de la victoria de Mamdani

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de noviembre, 2025

Robert Tucker, que es judío, presentó su dimisión como comisionado de bomberos de Nueva York "a primera hora" de la mañana del miércoles, horas después de que Zohran Mamdani fuera elegido alcalde de la ciudad, informó el New York Post .

Las fuentes han informado al periódico de que Tucker dejará el cargo el 19 de diciembre y volverá a dirigir una empresa de seguridad privada que dirigía antes de incorporarse al Departamento de Bomberos.

En agosto, Tucker prestó juramento sobre su Biblia hebrea personal, la misma que utilizó en su bar mitzvá, como 35.º comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

"La noticia de la dimisión de Tucker llegó justo cuando el jefe del FDNY tenía previsto volar a Israel más tarde el miércoles para reunirse con un comisionado de bomberos en el estado judío", informó el Post.

© JNS