La Liga Católica afirma que la política de Mamdani es "divisiva, absurda y francamente peligrosa"

Bill Donohue, presidente del grupo, ha firmado una carta rabínica en la que condena las declaraciones antiisraelíes del candidato a la alcaldía de Nueva York.

Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, durante su campaña.

Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, durante su campaña.AFP

JNS (Jewish News Syndicate)

Bill Donohue, presidente de la Liga Católica por los Derechos Religiosos y Civiles, dijo el jueves que él y su grupo estaban junto a los judíos contra Zohran Mamdani, el candidato demócrata y favorito en la carrera por la alcaldía de Ciudad de Nueva York.

El representante estatal y autodeclarado socialista, Mamdani ha acusado a Israel de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro del Estado judío si viene a la ciudad de Nueva York.

"Mamdani no sólo quiere ser alcalde de Nueva York. Quiere ser la nueva cara del Partido Demócrata en todo el país", dijo Donohue. "Esto debería importarle a todo el mundo, independientemente de su afiliación política. Sus políticas son divisivas, absurdas y francamente peligrosas".

"Llevamos meses oponiéndonos frontalmente a Mamdani", añadió.

