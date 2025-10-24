La Liga Católica afirma que la política de Mamdani es "divisiva, absurda y francamente peligrosa"
Bill Donohue, presidente del grupo, ha firmado una carta rabínica en la que condena las declaraciones antiisraelíes del candidato a la alcaldía de Nueva York.
Bill Donohue, presidente de la Liga Católica por los Derechos Religiosos y Civiles, dijo el jueves que él y su grupo estaban junto a los judíos contra Zohran Mamdani, el candidato demócrata y favorito en la carrera por la alcaldía de Ciudad de Nueva York.
El representante estatal y autodeclarado socialista, Mamdani ha acusado a Israel de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro del Estado judío si viene a la ciudad de Nueva York.
Opinión
"Mamdani no sólo quiere ser alcalde de Nueva York. Quiere ser la nueva cara del Partido Demócrata en todo el país", dijo Donohue. "Esto debería importarle a todo el mundo, independientemente de su afiliación política. Sus políticas son divisivas, absurdas y francamente peligrosas".
"Llevamos meses oponiéndonos frontalmente a Mamdani", añadió.