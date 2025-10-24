Rubio se reúne con Netanyahu en Jerusalén para insistir en el plan de paz de Trump para Oriente Medio

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de octubre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén el jueves por la noche.

"Secretario Rubio, Marco, bienvenidos de nuevo a Jerusalén", dijo Netanyahu al máximo diplomático de Washington en breves declaraciones tras su reunión.

"Hemos tenido visitas increíbles, primero por el presidente Trump en la Knesset, algo que quedará grabado en nuestra historia. Ayer tuvimos al vicepresidente, hoy le tenemos a usted; este es un círculo de confianza y asociación", declaró el primer ministro.

Rubio ha sido un "extraordinario amigo de Israel", dijo, "y ahora nos enfrentamos a días históricos. Queremos avanzar hacia la paz. Todavía tenemos retos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos, y trabajando juntos, ambos abordar los retos y aprovechar las oportunidades".

Rubio dijo a los periodistas: "Estamos de vuelta aquí solo unos pocos, poco más de una semana después de un día histórico, en el que el trabajo del presidente Trump con nuestros socios condujo a este extraordinario avance".

"Ahora, tenemos más trabajo por delante", continuó, "pero nos sentimos muy positivos al respecto; estamos haciendo buenos progresos. Es increíble que en sólo siete u ocho días, el tipo de cosas y sistemas que se han puesto en marcha".

Según el secretario de Estado, "nadie se hace ilusiones; ya hemos hecho lo imposible una vez y pretendemos seguir haciéndolo, y podemos. Tenemos buenos socios con los que estamos trabajando".

Washington se siente "confiado y positivo" respecto a los progresos, al tiempo que se mantiene "lúcido también respecto a los desafíos", concluyó.

Rubio aterrizó en el Estado judío el jueves para una visita de tres días "para apoyar la implementación exitosa del Plan Integral del presidente Trump para poner fin al conflicto en Gaza", según un comunicado del Departamento de Estado.

"Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y se comprometerá con los socios para aprovechar el impulso histórico hacia la paz duradera y la integración en Oriente Medio", añade el texto.

Rubio llega mientras el vicepresidente JD Vance se encuentra en el Estado judío desde el martes, y tras la llegada, un día antes, del enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el exalto asesor de Trump Jared Kushner.

El miércoles, Vance se reunió con Netanyahu, quien saludó la "inigualable alianza" entre Jerusalén y Washington bajo la Administración Trump.

"En el último año, hemos tenido una alianza y asociación inigualables con Estados Unidos que está cambiando el Oriente Medio, y también está cambiando el mundo", dijo Netanyahu. "Crea oportunidades no sólo para la seguridad, sino para la expansión de la paz, en la que estamos trabajando con mucha, mucha diligencia".

Elogió la "estrecha y confiada asociación" con Vance y otros altos funcionarios estadounidenses. "He pasado por varias administraciones. Agradezco la asociación y la ayuda que hemos tenido, pero nunca ha habido nada parecido", dijo.

Vance agradeció a Netanyahu la hospitalidad del país y dijo estar "muy emocionado de sentarnos y trabajar juntos" para avanzar en el plan de paz de la Casa Blanca para la Franja de Gaza.

"Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza para mejorar la vida de su población, pero también para garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel", afirmó Vance.

Vance señaló que Washington estaba trabajando estrechamente no sólo con Israel, sino también con "amigos en el mundo árabe" que buscan un "papel positivo", y declaró: "Tenemos la oportunidad de hacer algo realmente histórico".

