Un grupo de abogados por Israel le hace una advertencia a la industria televisiva y cinematográfica del Reino Unido sobre el boicot israelí

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de octubre, 2025

Un grupo de defensa legal pro-Israel en el Reino Unido ha advertido a la industria del entretenimiento del país que los boicots a Israel constituyen una infracción de la legislación británica y podrían tener ramificaciones financieras.

Variety informó de que Abogados del Reino Unido por Israel envió una carta a las sucursales del país de Netflix, Disney, Amazon Studios, Apple, Warner Bros. Discovery y otros estudios internacionales, junto con medios nacionales como la BBC y ITV, las principales agencias y los sindicatos pertinentes.

La carta advertía de que los llamamientos al boicot del Estado judío, respaldados por nombres reconocibles de Hollywood como Joaquin Phoenix y Emma Stone, violaban la Ley de Igualdad del Reino Unido.

"Si la industria televisiva y cinematográfica del Reino Unido se confabula con actos contrarios a esta legislación, es probable que las propias organizaciones la incumplan", señala la carta. "También crea un precedente peligroso: uno que condona la exclusión de individuos y/u organizaciones basándose únicamente en su nacionalidad, etnia y/o religión".

UK Lawyers for Israel dijo que las exclusiones del boicot para grupos como los árabes israelíes establecidas por la organización Film Workers for Palestine "indican claramente" que el boicot "se basa no sólo en la nacionalidad, sino también en la religión y el origen étnico."

UK Lawyers for Israel también advirtió de que, debido a la norma de la industria, en la que muchos actores y productores tienen contratos con productoras y agentes, esas entidades también pueden ser consideradas responsables de violaciones de la Ley de Igualdad en caso de que su personal participe en el boicot.

Las infracciones deliberadas de la ley son "muy susceptibles de constituir un riesgo de litigio y un acontecimiento notificable" a efectos de seguros, lo que podría invalidarlos, afirma la carta.

El cumplimiento de la ley también es necesario, en general, para obtener financiación estatal, señala UK Lawyers for Israel.

Muchos profesionales de la industria cinematográfica se han comprometido a cumplir la exigencia de Film Workers for Palestine de "no proyectar películas, aparecer en ellas o trabajar de cualquier otro modo con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, emisoras y productoras- implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".

El Centro Louis D. Brandeis de Derechos Humanos envió una carta similar a las empresas estadounidenses a principios de este mes, señalando que cualquier boicot de Hollywood infringe la ley federal estadounidense y potencialmente también las leyes estatales.

"Para que quede claro: estas leyes se aplican a ustedes, y no sólo a los signatarios directos que les ayudarían, instigarían e incitarían ilegalmente a aplicar la Lista Negra de Hollywood", escribió.

© JNS