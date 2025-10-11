Netanyahu: "Trump merecía el Nobel de la Paz"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de octubre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, salió el viernes en defensa del presidente Donald Trump después de que el mandatario estadounidense no consiguiera el Premio Nobel de la Paz 2025 pese a sus esfuerzos por impulsar la paz en Oriente Medio y más allá.

"El Comité Nobel habla de paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump se lo merece", tuiteó Netanyahu.

Horas antes, el premio fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su "incansable labor de promoción de los derechos democráticos."

Los observadores señalaron que el ganador del Premio Nobel de la Paz de este año fue elegido días antes de que Trump diera a conocer su plan de 20 puntos para lograr la liberación de los 48 rehenes en poder de Hamás y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emitió un comunicado expresando su apoyo a Trump, a quien había respaldado para el premio.

"Aunque el Comité Noruego del Nobel eligió este año a un galardonado diferente, la verdad sigue siendo innegable: Ningún líder u organización ha hecho más por la paz en el mundo que el presidente Donald J. Trump", dijo el foro.

Tras la decisión, el funcionario de la Casa Blanca Steven Cheung publicó en X: "El presidente Trump continuará haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad."

"El Comité Nobel ha demostrado que antepone la política a la paz", añadió Cheung.

Más tarde el viernes, Machado dedicó el premio en parte al presidente estadounidense.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para alcanzar la libertad y la democracia", escribió Machado en X.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", añadió.

© JNS.