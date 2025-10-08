Las IDF y el Shin Bet frustran un complot de contrabando de armas iraníes a gran escala

Las IDF refuerzan la defensa a lo largo de la línea de contacto IDF/GPO/SIPA / Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de octubre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) anunciaron el miércoles que habían interceptado una operación de contrabando de armas iraníes destinada a abastecer a operativos terroristas en Judea y Samaria.

"Este envío, al igual que los precedentes, forma parte de un esfuerzo iraní en curso para desestabilizar la seguridad en la región armando a células terroristas, cuyo objetivo es llevar a cabo ataques contra israelíes y fuerzas de las IDF", dijeron las IDF y el Shin Bet en un comunicado conjunto.

El alijo incautado fue enviado por la Unidad 4000 de Irán, la división de operaciones especiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y la Unidad 840, una unidad de operaciones especiales de la Fuerza Quds del IRGC, que ha operado principalmente desde Siria, según el Shin Bet. Ambas unidades dependen de Asghar Bakri, jefe de la Unidad 840.

El contrabando quedó al descubierto tras la detención de un traficante de armas de la zona de Ramala en los últimos meses. Durante la investigación, las autoridades descubrieron su conexión con contrabandistas de armas respaldados por Irán.

Entre las armas incautadas figuran: 29 minas Claymore antipersona; cuatro drones (dos de los cuales eran drones explosivos); 15 cohetes antitanque y un lanzador RPG (granada propulsada por cohete) con tres cohetes; 20 granadas de mano; 53 pistolas; siete fusiles de asalto de varios tipos; nueve ametralladoras; y 750 balas de pistola. Las IDF señalaron que la incautación se produce después de las interceptaciones de envíos similares de armas iraníes el 25 de marzo y el 27 de noviembre de 2024.

"Esta actividad antiterrorista forma parte de una campaña global contra los contrabandistas de armas. El pasado mes de julio, las IDF y el Shin Bet en Líbano eliminaron a Qassem al-Husseini y Muhammad Sha'ib, que operaban bajo las Fuerzas Quds y estaban implicados en el envío de armas y en la dirección de actividades en Judea y Samaria", dijeron las IDF y el Shin Bet.

Además, las IDF completaron tres operaciones antiterroristas de brigada a gran escala el martes por la noche en coordinación con el Shin Bet y la Policía de Fronteras. Las operaciones simultáneas abarcaron varios pueblos y campos de refugiados e incluyeron la detención de terroristas, registros en más de 200 edificios y la destrucción de un artefacto explosivo.

La brigada Binyamin operó en la zona de Ramala, incluidos los campos de refugiados de Jalazone y Qalandiya, así como en otros pueblos. Las tropas registraron más de 180 lugares, detuvieron a tres terroristas que habían lanzado piedras y confiscaron piezas de armas, cócteles molotov, materiales de incitación al terrorismo y material de combate.

La Brigada Efraín, que opera en las zonas de Qalqilya y Tulkarm, localizó e incautó Banderas de Hamás utilizadas para promover la incitación al terrorismo y descubrieron una bomba de tubo, que fue destruida de forma segura por los zapadores.

Mientras tanto, la Brigada Judá llevó a cabo operaciones coordinadas en la zona de Hebrón y en siete pueblos cercanos. Detuvieron a un presunto terrorista, confiscaron piezas de armas y material de combate adicional.

Las IDF dijeron que las operaciones formaban parte de su campaña en curso para desarticular la infraestructura terrorista y prevenir ataques contra civiles israelíes y fuerzas de seguridad.

©JNS