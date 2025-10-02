El voto judío en la carrera por la Alcaldía de Nueva York sigue dividido tras el abandono de Adams

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de octubre, 2025

La carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York se ha reducido a tres candidatos tras la decisión del actual alcalde Eric Adams de retirarse el domingo, pero las encuestas sugieren que esto hará poco para aumentar las probabilidades del ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa derroten al favorito demócrata, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, en las elecciones generales de noviembre.

"La verdadera lección de una victoria de Mamdani, en lo que respecta a la comunidad judía, es la siguiente: Aquí estamos, en la ciudad con la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel, una comunidad que cuenta con una plétora de organizaciones cuya razón de ser es servir y proteger a la comunidad judía", declaró a JNS Liel Leibovitz, redactor jefe de la revista Tablet.

Estas organizaciones, continuó, "tienen decenas, si no cientos de millones de dólares de presupuesto, y se sentaron y no hicieron absolutamente nada mientras este agitador comunista, este mocoso socialista sin experiencia, básicamente se abrió camino a través de toda la estructura del partido".

Dijo que es "un caso de grave negligencia de la dirección comunista".

Si los que se autodenominan líderes comunales judíos tuvieran algo de decencia, según Leibovitz, "como mínimo harían un cheshbon ha'nefesh muy real, un 'ajuste de cuentas del alma' muy real -estamos a un día de Yom Kippur- si no dimitieran del todo."

"La comunidad judía debería haberlo visto venir. Debería haberse organizado adecuadamente", dijo a JNS. "Debería haber apoyado a los candidatos que la apoyaban, que la servían bien".

En lugar de hacer eso, las organizaciones judías -Leibovitz mencionó el Jewish Community Relations Council- estaban todas "demasiado ocupadas señalando virtudes y mostrando lo maravillosamente progresistas que son y organizando conversaciones con AOC y recepciones con demócratas radicales", dijo.

"No es solo locura. Peor aún, es incompetencia", añadió (la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, es conocida como AOC).

Las encuestas y los resultados de las primarias demócratas sugieren que Mamdani obtuvo una parte sustancial del voto judío, aun cuando la mayoría de los judíos neoyorquinos se oponen a su candidatura por sus opiniones sobre Israel y por no condenar la frase "globalizar la intifada." Muchos, incluidas muchasorganizaciones judías, consideran esta última como un llamamiento a la violencia contra los judíos.

'No consideran que Mamdani sea descalificable'



Henry Olsen, miembro senior del Centro de Ética y Políticas Públicas, dijo a JNS que una victoria de Mamdani debería provocar la introspección judía sobre cómo la comunidad se acerca a las urnas.

"Creo que la comunidad judía tiene que reconocer que hay un número significativo de judíos de Nueva York que simplemente no comparten los puntos de vista de los líderes de la comunidad judía", dijo Olsen. "No consideran que Mamdani sea descalificable".

"Si todos los judíos de Nueva York hubieran votado como lo hicieron los judíos neoyorquinos de Borough Park -los judíos ortodoxos de Brooklyn- entonces Mamdani habría perdido o habría sido una carrera extremadamente reñida", dijo Olsen. "El hecho es que no lo hicieron, y eso es algo que la comunidad judía debe tener en cuenta".

No se han publicado encuestas desde que Adams abandonó, pero las realizadas en septiembre, en las que se preguntaba a los votantes a quién preferían en una carrera a tres bandas, sugerían que Mamdani seguía manteniendo una ventaja de dos dígitos, con Cuomo ganando alrededor del 30% de los votos y Sliwa sin llegar al 20%.

"Si Curtis Sliwa no abandona la carrera, es casi imposible ver cómo Mamdani puede perderla, salvo escándalo o algún cargo desconocido en el pasado que aún no se haya revelado", dijo Olsen a JNS.

Sliwa ha dicho que no abandonará la carrera, y las encuestas favorecen al asambleísta de 33 años sobre el ex gobernador salpicado de escándalos en un enfrentamiento Cuomo-Mamdani.

La plataforma de Mamdani de congelación de alquileres, autobuses gratuitos, un salario mínimo de 30 dólares por hora, tiendas de comestibles gestionadas por el Estado, atención médica financiada con fondos públicos para personas transexuales y arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, si el primer ministro viniera a la Gran Manzana, probablemente le convertiría en el alcalde más izquierdista de la historia de la ciudad de Nueva York.

Esa plataforma es popular entre su base joven y progresista, aunque su aplicación podría provocar una reacción violenta entre moderados y conservadores.

"No hay duda de que, en caso de victoria de Mamdani, la ciudad seguirá sufriendo terriblemente", dijo Leibovitz a JNS. "La seguridad personal de todos los neoyorquinos, pero especialmente de los judíos, seguirá deteriorándose".

Olsen dijo que si Mamdani gana, muchos residentes de Nueva York podrían marcharse a pastos más verdes.

"Cuanto más insegura e incómoda y poco representativa se sienta la gente, más probable es que vote con los pies", dijo Olsen a JNS. "No se puede descartar que eso sea una reacción a Mamdani, sobre todo si gobierna desde la izquierda y si sus acciones tienen el efecto sobre la acumulación de riqueza y la propiedad inmobiliaria que la mayoría de la gente espera que tenga".

Durante Rosh Hashaná, asistió a los servicios religiosos de una comunidad judía progresista de Brooklyn. El representante Jerry Nadler (demócrata de Nueva York) dijo a The New York Times que Mamdani asistiría a un servicio de Yom Kippur en una sinagoga del Upper West Side, aunque la propia congregación de Nadler negó que fuera a acoger al candidato a la alcaldía.

Leibovitz dijo a JNS que otras sinagogas deberían seguir su ejemplo y negar un lugar para Mamdani en Yom Kippur.

"Aunque no es aconsejable hablar mal de nadie, pero especialmente de otros judíos, el día antes de Yom Kippur, diré esto: Cualquier congregación que acepte a Zohran Mamdani durante Yom Kippur no es una congregación judía", dijo. "Es así de simple y así de serio".

Cualquier sinagoga que "profane nuestro día más sagrado con la aparición de una persona que ha rapeado sobre los 'Cinco de Tierra Santa' -todos asesinos de judíos terroristas convictos- que se negaron a denunciar frases como 'globalizar la intifada' y 'del río al mar", dijo.

"Cualquier congregación que permita a un hombre así -a menos, por supuesto, que haya venido a arrepentirse y prometer enmendar su camino- entre nosotros, especialmente en Yom Kippur, no es digna del título de sinagoga o congregación judía", añadió.

