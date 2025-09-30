Una agencia federal pide que se prohíba a Harvard hacer negocios con el Gobierno

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de septiembre, 2025

La oficina de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el lunes que remite a la Universidad de Harvard a la oficina de la agencia federal que prohíbe a las entidades hacer negocios con el gobierno federal.

El hecho de que la Oficina de Derechos Civiles haya "remitido a Harvard a un procedimiento administrativo formal refleja el compromiso de la OCR de salvaguardar tanto las inversiones de los contribuyentes como el interés público en general", declaró Paula Stannard, directora de la oficina.

"El Congreso ha facultado a los organismos federales para perseguir el cumplimiento del Título VI a través de mecanismos formales de ejecución, incluida la terminación de la financiación o la denegación de futuras ayudas financieras federales, cuando no se puede lograr el cumplimiento voluntario", dijo Stannard. (El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación basada en la ascendencia compartida, incluida la religión).

La oficina "ha notificado a Harvard su derecho a una audiencia administrativa formal, en la que un juez de derecho administrativo del HHS tomará una determinación imparcial sobre si Harvard violó el Título VI al actuar con indiferencia deliberada hacia el acoso antisemita entre estudiantes", dijo Stannard.

Harvard dispone de 20 días para comunicar al departamento si desea celebrar una vista. (JNS buscó comentarios de Harvard).

"Tanto la suspensión como la inhabilitación tienen un efecto en todo el gobierno", dijo la agencia federal. "Una entidad, o parte de una entidad, que está inhabilitada por cualquier agencia federal (incluido el HHS) está excluida de participar en una transacción de adquisición o no adquisición con otras agencias federales".

