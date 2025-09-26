Trump afirmó que no permitirá "que Israel se anexione la Ribera Occidental"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que no permitirá que Israel se anexione Judea y Samaria (Ribera Occidental).

En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval durante una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas, Trump dijo que había transmitido el mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de su próxima reunión en la Casa Blanca el lunes.

"No permitiré que Israel se anexione la Ribera Occidental", declaró Trump. "Hable con él o no -lo hice-, pero no voy a permitir que Israel se anexione la Ribera Occidental", agregó.

Los comentarios del presidente dan credibilidad a los informes de que dio un mensaje similar a funcionarios árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU el martes, asegurando a los líderes de Jordania, Qatar y otros países que impediría que Netanyahu se anexionara los territorios.

"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump el jueves. "Es hora de parar ya", añadió.

