Netanyahu: no habrá Estado palestino

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró este domingo que no habrá un Estado palestino, y dijo que una respuesta israelí al reconocimiento internacional por parte de varios países occidentales llegará a su regreso de una visita a Estados Unidos.

"Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que han reconocido un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de Octubre: están otorgando un enorme premio al terrorismo", expresó Netanyahu. "Y tengo otro mensaje: no ocurrirá. no habrá Estado palestino al oeste de Jordania", agregó.

El dirigente israelí recordó que lleva mucho tiempo oponiéndose a la creación de un Estado de este tipo contra una vasta presión internacional, al tiempo que ha duplicado el tamaño de las comunidades judías en Judea y Samaria (Ribera Occidental).

"La respuesta contra el último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará tras mi regreso de Estados Unidos", manifestó.

Netanyahu estará en Nueva York a finales de esta semana para el debate general anual de la Asamblea General de la ONU -tiene previsto intervenir en el foro el viernes- y se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el próximo lunes.

