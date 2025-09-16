Netanyahu recibe en Israel a la mayor delegación de legisladores estadounidenses de la historia

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió el lunes en Jerusalén a la que su oficina describió como la mayor delegación bipartidista de legisladores estadounidenses que jamás haya visitado el Estado judío.

"Valoramos y apreciamos su apoyo", dijo Netanyahu a la delegación de unos 250 legisladores estatales estadounidenses reunidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, señalando que había un "esfuerzo activo" en curso para erosionar los lazos entre los dos países.

Estos esfuerzos están "orquestados por las mismas fuerzas que apoyaron a Irán,", continuó, acusando a China y Qatar de encabezar ataques contra la propia legitimidad del Estado judío en Estados Unidos y en las redes sociales.

"Podemos romper este asedio, y lo haremos", prometió el primer ministro.

Según Netanyahu, la guerra de siete frentes que Jerusalén está librando contra Irán y sus apoderados regionales "no es una batalla sólo por el interés nacional". Esos matones teológicos de Teherán que congregaron a las multitudes, que tomaron rehenes estadounidenses en los primeros días de su tiranía y que desde entonces corean 'muerte a América', sólo ven a Israel como un obstáculo en el camino para subyugarlos, subordinarlos y amenazarlos", declaró Netanyahu.

"Tenemos una herencia común, y esa herencia está siendo desafiada ahora por gente que no sólo quiere devolvernos a la Alta Edad Media con un fanatismo y una crueldad increíbles. También es salvajismo", dijo, recordando las atrocidades dirigidas por Hamás durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro señaló que tras enfrentarse a Irán y a su ejército terrorista de Hezbolá en Líbano, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora "dando vueltas de nuevo a Gaza para terminar el trabajo, donde empezó todo".

"Estamos comprometidos con Estados Unidos a recibir, a liberar a todos los rehenes, los vivos y los muertos, y no vamos a transigir en ello, ni tampoco en eliminar a Hamás, porque si Hamás está allí, se reagrupará, se recuperará, se rearmará", subrayó Netanyahu.

En la reunión del lunes también intervinieron el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y dos representantes de la delegación, la vicegobernadora de Dakota del Norte, Michelle Strinden, y la senadora demócrata por el Estado de Florida, Lori Berman.

"Doscientos cincuenta legisladores estatales de 50 estados. Republicanos y demócratas. Esta extraordinaria delegación es un testimonio de la profundidad del vínculo entre nuestras naciones", dijo Sa'ar en su intervención en el acto.

"Esta es probablemente la delegación más importante que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha traído hasta ahora a Israel", señaló, y añadió que "Estados Unidos no tiene un aliado más eficaz que Israel. La alianza entre nuestras naciones salvaguarda los intereses de la seguridad nacional estadounidense".

El Estado judío se "ahoga en un mar de falsedades, de mentiras", prosiguió Sa'ar, "por lo que vuestra presencia aquí es más importante que nunca. Estáis sobre el terreno, viendo Israel y la verdad con vuestros propios ojos".

En sus declaraciones, el máximo diplomático de Jerusalén rindió homenaje al asesinado activista conservador estadounidense Charlie Kirk, tiroteado y muerto en un campus de Utah la semana pasada, calificándolo de "gran amigo" que "nos ayudó mucho".

Kirk "comprendió que nuestras batallas están vinculadas. Que nuestra lucha por la libertad, la verdad y nuestra civilización es básicamente una sola", declaró el ministro de Exteriores.

La violencia política "no sólo está ocurriendo en Estados Unidos", dijo. "También está ocurriendo en todo el mundo. Está ocurriendo con fuerza en Europa. Está ocurriendo contra Israel. Y contra quienes defienden nuestros valores".

El viernes, Beth Liston, senadora demócrata por el estado de Ohio, dijo que había cancelado sus planes de unirse al viaje legislativo al Estado judío.

"Mi esperanza había sido aprender y hacer preguntas difíciles sobre las acciones del gobierno israelí, en particular en relación con la ayuda humanitaria en Gaza", declaró. "Agradezco a los electores que me ayudaron a ver lo perjudicial de este enfoque".

El senador estatal suscitó críticas, incluso de otro legislador estatal.

"Yo estoy en este viaje y usted acaba de ser utilizado", declaró Esther Panitch, representante del estado de Georgia y demócrata, además de ser el único miembro judío de la legislatura estatal de Georgia. "Sería bienvenido que hiciera las preguntas difíciles.

"Lo que los que se oponen no quieren que vean son las casas de civiles quemadas en las que se prendió fuego a familias enteras para quemarlas vivas, que oigan hablar de los miles de civiles de Gaza que también cruzaron la frontera ese día para violar, decapitar y saquear", dijo Panitch..

