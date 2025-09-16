Katz: "Gaza arde" mientras las IDF luchan por la libertad de los rehenes y la derrota de Hamás

Bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la Franja de Gaza AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de septiembre, 2025

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el martes por la mañana que "Gaza está ardiendo" mientras los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) siguen luchando por la liberación de los rehenes y la derrota del grupo terrorista Hamás.

Jerusalén"no cejará en su empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión esté completa", declaró el ministro de Defensa en un post en hebreo de X.

"Gaza está ardiendo", afirmó Katz. "Las IDF golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista, y los soldados de las IDF luchan con valentía para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás".

Las declaraciones de Katz se produjeron mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a la prensa mientras partía del Estado judío hacia Doha, Qatar, sugería que la ofensiva militar de Israel para capturar la ciudad de Gaza había comenzado.

"Los israelíes han comenzado a tomar operaciones allí", declaró Rubio. "Así que creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que puede producirse un acuerdo.

"Ya no tenemos meses, y probablemente nos queden días y quizá algunas semanas", continuó el máximo diplomático de Washington.

"Nuestra preferencia, nuestra opción número 1, es que esto termine mediante un acuerdo negociado", añadió. "En algún momento, esto tiene que terminar. En algún momento, Hamás tiene que ser defenestrado, y esperamos que pueda ocurrir a través de una negociación. Pero creo que el tiempo, por desgracia, se está acabando".

El lunes por la noche, las IDF dijeron que habían eliminado a 21 altos operativos de la organización terrorista palestina Yihad Islámica, controlada por Irán, que participó en la masacre del 7 de octubre de 2023 junto a terroristas de Hamás.

La operación -dirigida por el Mando Sur de las IDF en coordinación con su Dirección de Inteligencia Militar, la Fuerza Aérea israelí y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet), tuvo como objetivo a comandantes, expertos en armamento y operativos de campo, según el ejército.

Entre los muertos se encontraban terroristas clave responsables de producción de armas, artillería, francotiradores y puestos de mando sectoriales, entre ellos Mohammad Radwan Ramadan Mushtaha jefe de armamento militar en el norte de Gaza, y Amir al-Shaam Faiz Wadi, comandante de la unidad de francotiradores del grupo terrorista en la brigada de Jan Yunis, informaron el lunes las Fuerzas de Defensa de Israel.

Otros comandantes de alto rango muertos son Jamal Mahmoud Salem Ma'amar, que supervisaba las operaciones de artillería en Rafah, así como Fazel Zakariya Ahmad Abu al-Ata, comandante de sector de la Brigada de Gaza.

Los militares también eliminaron a cinco operativos con conocimientos especializados en producción de armas, entre ellos Mansour Mahmoud Mohammad Salah y Ahmad Ziyad Qasem Qadi, así como a varios operativos de campo que habían ejecutado ataques directos contra fuerzas israelíes. Ihab Bassam Yousef Abu al-Kheir, jefe de los escuadrones de francotiradores de PIJ, también se encontraba entre los muertos.

Las IDF dijeron que estas eliminaciones formaban parte de una campaña más amplia en la que "cientos de terroristas de la organización terrorista han sido eliminados" en la Franja desde el inicio de la actual operación terrestre.

"Las IDF y la ISA seguirán actuando con decisión contra todas las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza", concluía el comunicado del lunes por la noche.

Según el Canal 12 de noticias de Israel, las IDF atacaron docenas de objetivos en la ciudad de Gaza, en una ola de ataques aéreos descritos como "intensos y significativos" por un funcionario de seguridad anónimo que habló con el medio.

Residentes en el centro del Estado judío informaron a Channel 12 News que pudieron oír claramente los ecos de las intensas explosiones.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, subrayó la semana pasada que Jerusalén seguía buscando poner fin a la guerra basándose en la última propuesta de tregua del presidente estadounidense, Donald Trump, y según los principios establecidos por el Gabinete de Israel.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esbozó el 14 de agosto la objetivos del Gabinete como el desarme de Hamás, la devolución de los 48 rehenes restantes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de la seguridad israelí y el establecimiento de una Administración civil alternativa en el enclave.

Netanyahu mostró en un comunicado el lunes por la noche su agradecimiento a Trump por el "inquebrantable apoyo de su Administración a la batalla de Israel contra Hamás y a la liberación de todos nuestros rehenes."

El primer ministro respondía así a que Trump declaró que acababa de leer una noticia según la cual "Hamás ha trasladado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel" en la ciudad de Gaza.

"Espero que los líderes de Hamás sepan dónde se meten si hacen algo así", había escrito en su plataforma Truth Social. "Esto es una atrocidad humana, como pocas personas han visto antes. No dejéis que esto ocurra o se acabarán todas las apuestas. Liberad a todos los rehenes ahora."

Trump dijo el 7 de septiembre que un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás podría ser inminente. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en cautiverio terrorista en la Franja, 711 días después del ataque transfronterizo del 7 de octubre dirigido por Hamás. Según estimaciones israelíes, se cree que hasta 20 están vivos.

A la pregunta de los periodistas de si confiaba en que la actual propuesta pudiera conseguir la liberación de todos los cautivos, Trump respondió: "Sí, creo que sí. Creo que vamos a conseguirlos a todos".

Las declaraciones se produjeron horas después de que el presidente anunciara en Truth Social que Israel había aceptado el último marco para poner fin a la guerra.

Sin embargo, el alto terrorista de Hamás, Bassem Naim, dijo en respuesta que el acuerdo propuesto por Washington estaba "claramente" diseñado "para ser rechazado, en lugar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, asegure una retirada total de las fuerzas de ocupación y garantice un intercambio de prisioneros."

Los medios hebreos informaron de que, según la última propuesta de acuerdo, Jerusalén renunciaría a su operación militar prevista para capturar la ciudad de Gaza y, en su lugar, entablaría conversaciones para poner fin a la guerra bajo los auspicios personales de Trump.

Mientras continúen las negociaciones, los combates no se reanudarían, y el presidente estadounidense tomaría la decisión final, según un informe del Canal 12.

Mientras tanto, todos los rehenes serían liberados el primer día de la tregua, mientras que Israel conmutaría las penas de miles de presos palestinos, incluidos terroristas que cumplen cadena perpetua por atentados mortales.

© JNS