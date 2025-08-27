Detienen a activistas antiisraelíes tras ocupar el despacho de un directivo de Microsoft

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 27 de agosto, 2025

La Policía detuvo este martes a siete personas que habían ocupado el despacho del presidente de Microsoft Brad Smith en Redmond, Washington, en protesta por los negocios de la compañía con el Ejército israelí.

Según el grupo No Azure for Apartheid, que pretende presionar a Microsoft para que ponga fin al uso de su plataforma en la nube por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), entre los manifestantes había empleados actuales y antiguos.

Según Associated Press, se pudo ver a los activistas apiñados en una retransmisión en directo de Twitch mientras los agentes procedían a su detención. Las imágenes mostraban a un segundo grupo protestando frente a la oficina de Smith.

Durante una rueda de prensa el martes por la tarde, Smith confirmó que dos de los detenidos durante la brecha eran empleados actuales de Microsoft.

"Hay muchas cosas que no podemos hacer para cambiar el mundo, pero haremos lo que podamos y lo que debamos", declaró. "Eso empieza por garantizar que nuestros principios de derechos humanos y nuestras condiciones contractuales de servicio se respetan en todas partes, por todos nuestros clientes en todo el mundo", agregó.

Las manifestaciones se produjeron después de que Microsoft anunciara una investigación "urgente" sobre las acusaciones de que las FDI han utilizado la plataforma de computación en nube Azure para la vigilancia masiva de civiles palestinos. El periódico británico The Guardian informó de estas afirmaciones, lo que llevó a Microsoft a contratar al bufete de abogados Covington & Burling para la revisión.

Associated Press reveló en febrero que la asociación de Microsoft con el Ministerio de Defensa israelí se amplió drásticamente después de la masacre del 7 de octubre de 2023 dirigida por Hamás desde Gaza en el sur de Israel.

El uso de productos comerciales de inteligencia artificial por parte de las FDI se multiplicó por casi 200 al emplear Azure para transcribir, traducir y procesar inteligencia recopilada mediante vigilancia masiva, según el informe de Associated Press.

En un comunicado el martes, No Azure for Apartheid expresó que las perturbaciones eran "para protestar por el papel activo de Microsoft en el genocidio de los palestinos".

En una protesta el 20 de agosto, la Policía detuvo a 18 manifestantes por "múltiples cargos, entre ellos allanamiento de morada, daños malintencionados, resistencia a la autoridad y obstrucción", sin señalar cuántos eran empleados.

Microsoft declaró la semana pasada que "continuará haciendo el duro trabajo necesario para mantener sus normas de derechos humanos en Oriente Medio, al tiempo que apoya y toma medidas claras para hacer frente a las acciones ilegales que dañan la propiedad, perturban el negocio o que amenazan y dañan a otros".

Gal Gadot no asistirá al Festival de Venecia por presiones de un grupo antiisraelí

La actriz israelí Gal Gadot ha decidido no participar en el Festival de Cine de Venecia este año, según informó el diario italiano La Repubblica. La artista, conocida por su papel en Mujer Maravilla, iba a estar presente en la proyección de la película In the Hands of Dante, dirigida por Julien Schnabel y protagonizada junto a Gerard Butler. Sin embargo, la presión de un movimiento antiisraelí ha llevado a Gadot a cambiar sus planes.



El grupo Venice4Palestine, que reúne a más de 1.500 profesionales del cine italiano, incluyendo directores, actores y artistas, ha impulsado una campaña para que el festival tome una postura clara sobre el conflicto en Medio Oriente. En una carta abierta publicada el fin de semana pasado, este colectivo exigió que se retiraran las invitaciones a actores que, según ellos, han expresado públicamente su apoyo al Gobierno de Israel. Una segunda carta, enviada el domingo, señaló específicamente a Gadot, intensificando las demandas para que no asistiera al evento.



La película de Schnabel, que se exhibirá fuera de la competencia principal el 3 de septiembre, coincide con la presentación de The Voice of Hind Rajab, un drama político dirigido por la tunecina Kauther Ben Hania. Esta obra, que sí compite en el festival, aborda la trágica muerte de una niña palestina de seis años en Gaza en 2024, que según las autoridades palestinas murió por fuego israelí durante la guerra contra el terrorismo en la Franja. La coincidencia de estas proyecciones ha avivado las tensiones en torno al evento.



Además, se espera que el 30 de agosto se realice una manifestación en Venecia bajo el lema Paren el genocidio – Palestina libre, lo que refleja el clima de polarización que rodea al festival este año. La ausencia de Gadot, según reportes, busca evitar que la controversia eclipse la promoción de la película.

​El investigador y escritor israelí Hen Mazzig repudió la carta escrita por Venice4Palestine.



“Es ridículo que se enviara una carta así”, expresó en una publicación en la red social X. “En Israel, como en cualquier otro país, son los políticos, no los actores, quienes toman las decisiones”, agregó.



“Cualquiera puede criticar a Israel. Yo lo hago”, sostuvo. “Pero criticar a un país no significa cancelar a todos sus ciudadanos”, añadió.



“Atacar a Gal Gadot no tiene nada que ver con ayudar a Palestina. Es simplemente discriminación y deberíamos denunciarlo como tal”, concluyó Mazzig.

© JNS