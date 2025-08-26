Merz: Alemania no reconocerá un Estado palestino en la ONU
"No nos sumaremos a esta iniciativa. No vemos que se cumplan los requisitos", dijo el canciller alemán.
Berlín no cree que se hayan cumplido los requisitos para reconocer un Estado palestino y no se sumará a la iniciativa para hacerlo en las Naciones Unidas en septiembre, dijo el martes el canciller alemán Friedrich Merz.
"La posición del Gobierno federal es clara, en lo que se refiere al posible reconocimiento del Estado de Palestina", reiteró Merz en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense Mark Carney.
"Canadá lo sabe. No nos uniremos a esta iniciativa. No vemos que se cumplan los requisitos", continuó el dirigente alemán, según Reuters.
El viernes, un portavoz del Gobierno declaró que Alemania no tenía planes inmediatos de reconocer un Estado palestino, calificando tal medida en este momento de "contraproducente".
"Una solución negociada de dos estados sigue siendo nuestro objetivo, aunque hoy parezca muy lejano", declaró el portavoz en una rueda de prensa. "Es más probable que el reconocimiento de Palestina llegue al final de ese proceso. Ahora mismo, socavaría los esfuerzos hacia la paz", agregó.
La declaración de Berlín contrasta fuertemente con las posturas de capitales como París, Londres, Canberra y Ottawa, donde los gobiernos han señalado su disposición a reconocer la condición de Estado de Palestina en el debate general anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre.
El 31 de julio, el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir acusó a Alemania de "apoyar el nazismo" al plantearse el reconocimiento de un Estado palestino tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.
"80 años desde el Holocausto y Alemania vuelve a apoyar el nazismo", expresó Ben-Gvir en X antes de la llegada a Israel del ministro de Relaciones Exteriores alemán Johann Wadephul.
Antes de su viaje, Wadephul reiteró la posición de Alemania de que las conversaciones para establecer un Estado palestino deben comenzar inmediatamente.
"Una solución negociada de dos estados sigue siendo el único camino que puede ofrecer a las personas de ambas partes una vida en paz, seguridad y dignidad", dijo. "Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino llega más bien al final de ese proceso. Pero ese proceso debe comenzar ahora", añadió.
