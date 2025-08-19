Las IDF se preparan para una "derrota decisiva de Hamás"

Tras la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de preparar una toma militar definitiva y a gran escala de la ciudad de Gaza, la guerra contra Hamás entra en su fase más decisiva. La inminente operación, en la que se calcula que participarán unos 80.000 soldados, tiene como objetivo desmantelar el último gran bastión de la organización terrorista, que sigue reteniendo a 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de otros 30 rehenes.

Antiguos altos cargos de la defensa israelí han declarado en los últimos días que esta ofensiva de alto riesgo es un paso necesario y largamente esperado para alcanzar los objetivos últimos de la guerra. Argumentaron que el éxito de la misión dependerá no sólo de la fuerza militar, sino de la capacidad de Israel para proyectar determinación y separar estratégicamente a la población civil del control de Hamás, forzando así el colapso del grupo terrorista como régimen y agente de poder en Gaza.

Shalom Arbel, antiguo alto cargo de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) que prestó numerosos servicios en Gaza, declaró a JNS que Hamás, guiado por una ideología islamista yihadista a largo plazo empeñada en la destrucción de Israel a toda costa, opera como un despiadado comerciante inmobiliario, realizando constantemente un análisis de costes y beneficios.

"Hamás opera sobre la base de su agenda satánica, que es la doctrina de la Hermandad Musulmana", dijo Arbel. Esta ideología considera la Tierra de Israel como territorio islámico que "debe ser devuelto al Islam. Ahora bien, eso no significa que tenga que ser dentro de cinco o veinte años. Desde su punto de vista, se trata de un largo viaje hasta la 'redención'. Es un viaje eterno".

"Hamás, según lo que conozco, lleva a cabo diariamente una evaluación de la situación y un cálculo de sus pasos, y busca los pasos que más le acerquen a este objetivo", dijo Arbel. "Su objetivo es desangrar a Israel, agotar su poder social y nacional y militarmente, causarle daños económicos".

Sin embargo, si Hamás "ve que Israel está decidido -aunque no lo esté del todo, pero que Israel se está acercando [a apoderarse de toda Gaza]- llevará a cabo lo que se denomina minimización de pérdidas y levantará una bandera y dirá: 'Alto, negociemos'. No querrá perderlo todo", evaluó Arbel.

La percepción que tiene Hamás de la determinación israelí está muy influida por factores externos, afirmó el exoficial de inteligencia.

"Mientras la presión internacional sobre Israel sea alta, Hamás se anima y se aferra con más fuerza. Mientras la escena interna israelí esté en ebullición, por supuesto, Hamás resistirá con más fuerza", declaró. Durante casi dos años, Hamás no ha creído las amenazas de Israel de llegar hasta el final, lo que le ha permitido prolongar el conflicto.

La clave de la victoria, argumentó Arbel, es atacar la mayor vulnerabilidad estratégica de Hamás: su dependencia de la población de Gaza como escudo humano. "Israel no abordó inteligentemente, en cierto sentido, desde el principio de la guerra, la cuestión de la población gazatí como un escenario separado que afecta tan profundamente a la campaña", dijo.

Separando a la población de los terroristas, Israel puede eliminar la principal defensa de Hamás. Arbel planteó la hipótesis de que los mediadores están diciendo a Hamás que debe tratar de conseguir la liberación de los prisioneros de seguridad palestinos y aceptar el exilio de sus dirigentes en Gaza, y el desarme o enfrentarse a la muerte y perderlo todo, y si se les dice que se desarmen, Hamás...".

"¿Lo aceptarán? Si se ejercen presiones, sólo responden al poder", afirmó.

Eso tampoco es un resultado seguro, señaló Arbel, debido a la ideología del martirio yihadista que impregna a Hamás. "Hamás está dispuesta a asesinar a niños israelíes, y justifica esto en que crecerán para ser soldados. Está dispuesta a ver a su población asesinada y sin hogar, viviendo en tiendas de campaña, luchando por la comida. Todo está justificado por la yihad", dijo, señalando la creencia de Hamás de que la próxima generación de palestinos puede continuar la guerra."

Mientras tanto, los recientes acontecimientos en la ciudad de Gaza muestran que las fricciones entre la población local y Hamás son cada vez mayores. Según un informe de Israel Hayom del domingo, hombres armados del clan Jundiya asaltaron el Al-Maamadani.[también conocido como Al-Ahli] Hospital de la ciudad de Gaza, enfrentándose a operativos de Hamás de la Sahm (unidad de seguridad interna de Hamás) que se escondían allí. Cuando Hamás envió refuerzos, al parecer fueron alcanzados por un avión de las FDI. Este incidente pone de relieve la disensión interna que podría provocar una operación israelí a gran escala, que podría acelerar el derrumbamiento del control de Hamás desde dentro.

Las FDI, por su parte, dijeron que uno de sus aviones alcanzó a una célula terrorista armada de Hamás que operaba junto al recinto del Hospital Al-Maamadani, en la zona de Zaytun, en el centro de la Franja de Gaza, y fuera de él. "Los terroristas fueron identificados almacenando armas y equipándose con ellas en el recinto del hospital y utilizándolo como lugar de refugio".

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, visitó la Franja de Gaza el domingo para supervisar los preparativos finales. En una declaración a los mandos, declaró: "Hoy aprobamos el plan para la siguiente fase de la guerra. Al igual que en las recientes operaciones en Irán, Yemen, Líbano, Judea y Samaria, y Gaza, seguiremos remodelando la realidad de la seguridad. Mantendremos el impulso de la Operación "Carrozas de Gedeón" mientras nos centramos en la ciudad de Gaza. Seguiremos golpeando hasta la derrota decisiva de Hamás, con los rehenes siempre en primer plano."

Y añadió: "Pronto pasaremos a la siguiente fase de la operación "Carros de Gedeón", en la que seguiremos intensificando los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota decisiva. La operación "Carros de Gedeón" ha logrado sus objetivos; Hamás ya no posee las mismas capacidades que tenía antes de la operación; le hemos asestado un duro golpe."

Mientras tanto, una delegación de Hamás permanecía en El Cairo, la capital de Egipto, para mantener "intensas conversaciones" con mediadores egipcios y qataríes. Una fuente familiarizada con los detalles dijo a i24NEWS que se esperaba que el primer ministro qatarí Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani estuviera en Egipto para unirse a las conversaciones.

El general de brigada (retirado) Harel Knafo, excomandante de la Escuela de Mando y Estado Mayor de las FDI y jefe de Estado Mayor del Mando Sur, declaró el domingo al Club de Prensa de Jerusalén que el plan desde el principio de la guerra debería haber sido la toma total de toda la Franja de Gaza.

"Dijimos que no habrá otra alternativa que ocupar todos los territorios, controlar a todos los civiles, en toda la Franja de Gaza, porque de ninguna otra manera Hamás enviará gratis a todos los rehenes", declaró Knafo. "Y, por supuesto, no estará dispuesto a entregar sus armas".

Knafo explicó que este paso se retrasó porque Israel tuvo que priorizar neutralizar las amenazas de Hezbolá en Líbano, alterar la realidad estratégica en Siria y lidiar con el programa nuclear iraní.

Knafo valoró que Israel ya ha logrado aproximadamente el 80% de sus objetivos bélicos. "El 80% de los rehenes están ahora en Israel", dijo, y añadió: "el otro objetivo, también lo hemos ganado en un 80% para desmantelar a Hamás... No tienen armas estratégicas contra Israel. No pueden hacer casi nada a los civiles que viven alrededor de la Franja de Gaza".

Sin embargo, argumentó que para alcanzar el 20% final, una operación terrestre a gran escala es ahora inevitable. Reconoció los graves riesgos que esto supone para los rehenes restantes, pero sostuvo que retrasar la operación es también una sentencia de muerte para ellos.

"Han visto la foto de los rehenes, han visto su aspecto, han visto cómo están pasando hambre y no tienen ningún tipo de ayuda", dijo. "Creo que morirán antes de que acabemos si elegimos el otro plan [un asedio]. No sé si tenemos tiempo suficiente para recuperar a todos los rehenes".

En cuanto a la población civil de la ciudad de Gaza, Knafo declaró que se les darían amplias advertencias para que evacuen antes de la ofensiva. "Al final, tendremos que penetrar en el interior de la ciudad de Gaza, y creo que todo el que se quede allí será considerado un militante. De lo contrario, se habría ido. Conoce las amenazas, sabe que vamos a entrar con grandes fuerzas", dijo Knafo.

