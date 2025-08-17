Netanyahu anuncia su apoyo a un acuerdo completo para todos los rehenes y el fin de la guerra

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de agosto, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado por la noche su apoyo a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra en Gaza, pero sólo si significa la liberación de todos los rehenes que quedan.

"Aceptaremos un acuerdo en el que todos los rehenes sean liberados de una vez y según nuestras condiciones para poner fin a la guerra, que incluyen el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro, y el establecimiento de una autoridad gobernante que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina, y que viva en paz con Israel", dijo el premier, según su oficina.

Sus comentarios se produjeron después de que el asesor de Netanyahu no descartara un acuerdo parcial. El Canal 12 de noticias de Israel también informó el sábado de que el equipo negociador israelí ha comunicado al escalón político que se han producido cambios en la postura de Hamás durante la última semana que podrían permitir al grupo terrorista volver a las negociaciones sobre un acuerdo por fases basado en el esquema propuesto por el enviado estadounidense, Steve Witkoff.

El Canal 12 informó de que el estamento de defensa apoya un acuerdo parcial. Según el informe, funcionarios de seguridad y algunos ministros del Likud están instando al Gobierno a no renunciar a un acuerdo parcial. Sin embargo, además de Netanyahu, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y otros ministros sólo apoyan un acuerdo completo para devolver a todos los rehenes y poner fin a la guerra en los términos de Jerusalén.

Una delegación qatarí ha llegado a Egipto y se acelera el intento de que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones.

Mientras tanto, el sábado por la noche se celebró un debate en el Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de presentar los planes operativos para la ofensiva de la ciudad de Gaza al jefe del Estado Mayor de las IDF, el teniente general Eyal Zamir. Se espera que Zamir apruebe varios cursos de acción y los presente al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, para su autorización final.

Las IDF dijeron el viernes que las tropas ya han estado operando en los últimos días en el barrio de Zeitoun, al suroeste de la ciudad de Gaza, buscando explosivos, hombres armados e infraestructura terrorista sobre y bajo tierra. El Ejército dijo el sábado que estaba preparando el traslado de los residentes de las zonas de combate al sur de Gaza antes de la ofensiva.

Según las autoridades israelíes, las facciones terroristas palestinas de Gaza siguen manteniendo 50 rehenes, de los cuales 20 se cree que están vivos. Durante la invasión dirigida por Hamás del Negev occidental el 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron secuestradas en la Franja. Hamás también retiene el cuerpo del teniente Hadar Goldin de las IDF desde 2014.

