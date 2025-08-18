Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de agosto, 2025

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino dividirá su tiempo entre Tel Aviv y Londres el próximo año para trabajar en una obra de teatro del West End, y su esposa nacida en Israel y sus hijos se unirán a él en largos tramos, dijo ella el lunes.

El director de cine, de 62 años, reside en Israel desde que se casó con la cantante israelí Daniella Pick, de 41 años, hija del fallecido cantante y compositor Svika Pick. La pareja tiene dos hijos pequeños.

Daniella Pick anunció el plan tras las noticias de que ella y su familia abandonarán Israel.

"Nos han preguntado bastante, así que para aclarar: no nos vamos a mudar al Reino Unido. El plan es quedarnos con mi marido en Londres durante los tramos de 2-3 semanas que pasará allí por trabajo. No hay lugar como el hogar", escribió Pick en Instagram el lunes, añadiendo un icono de la bandera israelí.

Los informes sobre la supuesta reubicación siguieron a una entrevista con Tarantino que apareció el viernes en su podcast de fans The Church of Tarantino. El director aseguró que en los últimos años se ha centrado más en su familia que en su carrera, y que ha disfrutado enormemente de este tiempo con ellos de cara al nuevo proyecto, que se espera que dure hasta dos años.

"Cuando mi hija llega a casa a las 3 de la escuela, lo primero que dice es 'Abba, abba, abba'. Eso es papá en hebreo. No ha visto a papá en todo el día, así que dice 'Abba, abba, abba, abba', y a mí me gusta estar ahí", explica.

"Es muy valioso para mí, y dentro de tres o cuatro años quizá sea un poco menos valioso. Empezarán a seguir adelante. Empezarán a tener sus propios amigos y todo eso, pero ahora mismo no es el momento de huir con el circo", dijo Tarantino.

© JNS