Ted Cruz urge a Trump a reconocer a Somalilandia por sus crecientes lazos con Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de agosto, 2025

El senador Ted Cruz (republicano de Texas) está instando a la Administración Trump a reconocer formalmente a la República de Somalilandia, en el Cuerno de África, como un Estado independiente, citando la ubicación estratégica de la entidad, sus contribuciones a la lucha antiterrorista regional y sus esfuerzos para fortalecer los lazos con Israel.

"Somalilandia ha surgido como un socio diplomático y de seguridad crítico para Estados Unidos, ayudando a América a avanzar en nuestros intereses de seguridad nacional en el Cuerno de África y más allá", escribió el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre África y Política de Salud Global al presidente Donald Trump.

Cruz señaló que Somalilandia está "estratégicamente situada a lo largo del Golfo de Adén, lo que la sitúa cerca de uno de los corredores marítimos más transitados del mundo", y limita con Yibuti, Etiopía y Somalia, de la que es reconocida internacionalmente como parte.

"Posee unas fuerzas armadas capaces y contribuye a las operaciones regionales antiterroristas y antipiratería", afirmó el senador. "Ha permitido la apertura de una Oficina de Representación de Taiwán en la capital Hargeisa, ha tratado de estrechar lazos con Israel y ha expresado su apoyo a los Acuerdos de Abraham", agregó.

Cruz concluyó que, a pesar de la "creciente presión de los adversarios", incluido el Partido Comunista Chino debido a su apoyo a Taiwán, "Somalilandia sigue comprometida a forjar lazos más estrechos con Estados Unidos, y participa activamente en la mejora de la cooperación militar, los esfuerzos antiterroristas y las asociaciones económicas y comerciales".

La ONU incluye a Hamás en la 'lista negra' de delitos sexuales, casi dos años después del 7 de Octubre

A punto de cumplirse el segundo aniversario de la masacre dirigida por Hamás del 7 de Octubre, António Guterres, secretario general de la ONU, incluyó por primera vez a la organización terrorista en el Informe anual del secretario general sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, en el que también puso a Israel y a Rusia "bajo aviso".



"Hamás fue incluido en la lista sobre la base de información verificada por las Naciones Unidas en 2024, que indicaba motivos razonables para creer que algunos rehenes llevados a Gaza fueron sometidos a diferentes formas de violencia sexual durante su tiempo en cautiverio", declaró la ONU, "e información clara y convincente de que también se produjeron actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en al menos seis lugares".



El representante especial del secretario general encontró "información clara y convincente" en marzo de 2024 sobre violencia sexual contra algunos rehenes en Gaza, y "motivos razonables" para pensar que dicha violencia tuvo lugar en los ataques del 7 de Octubre "en múltiples lugares, incluidas violaciones y violaciones colectivas", según el informe.

© JNS