Netanyahu: "No vamos a ocupar Gaza"

Publicado por Charles Bybelezer 9 de agosto, 2025

El primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró el viernes que Israel no tiene intención de ocupar la Franja de Gaza, asegurando que la expansión de la guerra tiene como objetivo destruir a Hamás y liberar a la población local de su régimen del terror.

"No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás", dijo Netanyahu.

"Gaza será desmilitarizada, y se establecerá una administración civil pacífica, que no sea la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista", continuó. "Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no suponga una amenaza para Israel en el futuro".

Durante la noche del jueves, el gabinete de seguridad israelí decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan de Netanyahu para derrotar a Hamás, incluido tomar el control de la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para "tomar el control de la ciudad, al tiempo que distribuyen ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", informó el viernes la Oficina del Primer Ministro.

El comunicado señala que el foro votó sobre cinco principios: desarmar a Hamás, liberar a los 50 rehenes, desmilitarizar Gaza, controlar la seguridad en la Franja y la creación de una administración civil alternativa.

"En última instancia, lo que Israel tenga que hacer por la seguridad de Israel lo determinará Israel", declaró el jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien añadió que mientras Hamás siga armada, nunca habrá paz en Gaza.

"Hamás no va a cambiar de repente y dedicarse a otra línea de trabajo", dijo Rubio. "Su razón de ser es que quiere destruir Israel. Quiere expulsar a todos los judíos de Oriente Próximo. Ese es su objetivo. Y mientras un grupo así tenga armas y la capacidad de luchar, es una amenaza para la paz".

Anteriormente el jueves, Netanyahu confirmó que Israel pretende tomar el control de todo el enclave para eliminar a Hamás y transferir la autoridad a un "gobierno civil" no hostil.

"Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del horrible terror de Hamás", declaró el primer ministro a Fox News. Subrayó que el Gobierno israelí no "quiere quedarse con" el control del enclave costero de 26 millas de largo.

"Queremos tener un perímetro de seguridad", dijo Netanyahu. "No queremos estar allí como órgano de gobierno. Queremos entregarlo a fuerzas árabes que lo gestionen adecuadamente, sin amenazarnos, y dando a los gazatíes una buena vida".

Ejército estadounidense no tendrá un "rol directo", según el Pentágono

Las fuerzas militares estadounidense no forman parte del plan recién anunciado, incluida la toma de la ciudad de Gaza, dijo Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, el jueves a un periodista de Associated Press durante una sesión informativa del Departamento de Defensa.

"Me haré eco de lo que ha dicho el presidente. Quiere aliviar el sufrimiento de la población de Gaza. Quiere ver la paz en Oriente Medio y en esa región en particular", dijo Wilson. "Nosotros lo apoyamos plenamente. El departamento no tiene en este momento un papel directo, pero si se nos pide apoyo, por supuesto estamos preparados para obedecer."

El embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Mike Huckabee, dijo el viernes que Hamás tiene que escuchar exactamente lo que dice el presidente Donald Trump: "Tienen que desarmarse, marcharse y no volver a pensar que tienen un futuro en Gaza".

Describiendo la postura de Hamás como "absurda", el enviado señaló que "esta es la gente que violó a mujeres delante de sus familias, que decapitó a bebés y los metió en hornos, que mutiló los cuerpos de sus víctimas" durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

"Tienen la audacia de pensar que la culpa es de cualquiera menos de ellos", continuó Huckabee. "Por eso, francamente, Israel ha tomado la decisión que ha tomado. No pueden permitir que esto continúe. Vimos los videos del fin de semana pasado de los rehenes; si quieren hablar de inanición y hambre, los rehenes se están muriendo de hambre".

"Es una situación difícil e Israel no la empezó, pero parece que son los únicos que van a poder terminarla", dijo.

© JNS